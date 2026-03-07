A pocas horas de concretarse el horario de verano en Estados Unidos (Daylight Saving Time) este domingo 8 de marzo , ciertos estados no estarían apoyando este ajuste de hora. Recientemente, se pudo conocer que Illinois está debatiendo una nueva propuesta legislativa para eliminar este proceso cada año. ¿Qué implicaciones tendría este cambio de aprobarse esta normativa? En esta nota, quiero revelarte los argumentos y el desafío que enfrentaría para convertirse en una realidad permanente para todos los habitantes del ‘Estado de la Pradera’.

Debes saber que, cuando tu reloj marque a las 2:00 a.m. de este domingo, automáticamente se adelantará una hora (3:00 a.m.) en caso cuentes con dispositivos inteligentes, sino tendrás que realizarlo de manera manual.

Esto significa que el ajuste del horario implicará la pérdida de una hora de sueño durante la noche del cierre de esta semana; sin embargo, esto permitirá que la luz natural dure por más tiempo en horas de la tarde y noche.

Esta modificación de horario no ha sido bien recibida por los legisladores estatales, que pretenden poner fin al horario de verano, una medida que, inesperadamente, ha sido respaldada por sus distintas comunidades.

El ajuste de horario para este domingo 8 de marzo supone una hora menos de sueño desde la fecha indicada. (Crédito: freepik / Imagen referencial)

Por qué se pretende eliminar el horario de verano en Illinois

Todo parte ante la recomendación del Centro del Sueño del Centro Médico de la Universidad Rush; los médicos señalaron que significaría una mejora para la salud de los habitantes de Illinois, ya que, de concretarse el horario de verano, los ciudadanos pierden una hora de sueño y genera un impacto real en el organismo.

“Existe evidencia clara de que cambiar la hora cada año no es bueno para la salud. (Existe) mayor riesgo de infartos y accidentes cardiovasculares; además, las personas son más propensas a sufrir alteraciones del estado de ánimo, como tristeza y depresión”, declaró el doctor James Rowley, director del programa de Beca de Medicina del Sueño en Rush.

El médico James Rowley considera factible que se elimine el horario de verano, pues perjudica notoriamente el descanso nocturno de una persona. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Aunque existen recomendaciones oficiales de que los habitantes deben adaptarse a este ajuste de horario, el especialista médico advierte que dicha transición no resulta factible.

Si bien este proyecto de ley ya fue planteada, existe una sola condición para que Illinois elimine definitivamente el horario de verano: los estados de Misuri e Iowa también tendrás que dejar de ajustar sus relojes cada año.

