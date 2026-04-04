En una ciudad como Nueva York, donde cada minuto cuenta y el Metro o el autobús pueden marcar la diferencia entre llegar a tiempo al trabajo o perder un turno, cualquier cambio en el costo del transporte público genera atención inmediata. Para miles de latinos que viven en el Bronx, Queens, Upper Manhattan o Brooklyn, hablar de tarifas no es un asunto menor: es una conversación que toca el bolsillo, la rutina diaria y hasta la posibilidad de sostenerse en una de las ciudades más caras de Estados Unidos.

Ahora, una propuesta impulsada por el New York City Council vuelve a poner el programa Fair Fares en el centro del debate. La idea busca ampliar su alcance para que más neoyorquinos de bajos ingresos puedan viajar gratis en metro y buses, una medida que podría beneficiar a cerca de 1 millón de personas y cambiar la vida cotidiana de muchas familias que dependen del transporte público para trabajar, estudiar o llevar a sus hijos a la escuela.

El Metro de Nueva York es el servicio de transporte más usado de los Estados Unidos (Foto: AP)

¿DE QUÉ TRATA LA PROPUESTA?

La iniciativa parte del New York City Council y plantea ampliar el programa Fair Fares, que hoy ofrece un descuento del 50% en metro y buses para personas de bajos ingresos.

La presidenta del Concejo, Julie Menin, defendió la propuesta al destacar su impacto para quienes dependen del sistema de transporte de la ciudad: “Fair Fares ha sido un salvavidas para los neoyorquinos trabajadores, al ofrecer a los usuarios elegibles acceso con descuento a uno de los mayores activos de nuestra ciudad: nuestro sistema de transporte”.

También subrayó que la expansión forma parte de las prioridades presupuestarias del Concejo: “El Concejo está haciendo una importante expansión de Fair Fares una de sus principales prioridades dentro de un presupuesto fiscalmente responsable que invierte directamente en los neoyorquinos”.

¿QUIÉNES SE BENEFICIARÍAN?

Aquí conviene poner los datos en contexto. No se trata de transporte gratis para todo el mundo, sino de una medida enfocada en personas con menos recursos.

Los beneficiarios serían:

Personas con ingresos menores al 150% del nivel federal de pobreza.

Aproximadamente US$22,600 dólares al año para una persona sola.

Usuarios actuales y potenciales del programa.

De acuerdo con la Community Service Society of New York, cerca de 1 millón de residentes podrían ser elegibles, aunque hoy solo unos 370,000 están inscritos.

¿CÓMO FUNCIONA HOY EL PROGRAMA?

Elemento Detalle Beneficio actual 50% de descuento Personas inscritas Más de 370,000 Presupuesto US$121 millones de dólares Alcance potencial Hasta 1 millón

¿QUÉ CAMBIARÍA CON LA AMPLIACIÓN?

Si el plan avanza, el impacto sería directo en el presupuesto diario de miles de familias. Y en Nueva York eso pesa, porque el costo de vida sigue apretando a los hogares, especialmente a quienes viven al día y combinan varios trabajos, turnos o trayectos largos.

Principales cambios:

Viajes completamente gratuitos en metro y buses.

Mayor inclusión en el sistema de transporte.

Posible reducción de la evasión de tarifas.

Desde Riders Alliance, el efecto de la medida fue resumido con claridad por su vocero, Danny Pearlstein: “Un autobús, el metro y el paratránsito gratuitos de manera automática para 1 millón de neoyorquinos transformaría la manera en que las personas se desplazan”.

DIFERENCIAS CON OTRAS PROPUESTAS

Este debate no ocurre en el vacío. Hay otras ideas sobre la mesa y algunas van en una dirección distinta. Por ejemplo, el alcalde Zohran Mamdani ha impulsado la idea de eliminar el costo de los buses para todos los usuarios, no solo para quienes tienen bajos ingresos.

Mientras tanto, el exgobernador Andrew Cuomo ha respaldado enfoques más focalizados, parecidos al que ahora impulsa el Concejo. Mamdani, sin embargo, ha sido crítico con la viabilidad financiera del plan actual y lo expresó así: “Cualquier propuesta que afirme que podemos cerrar esta brecha sin ingresos nuevos significativos es poco realista”.

EL GRAN RETO: ¿CÓMO FINANCIARLO?

Aquí está el punto más sensible. Más allá del impacto social, la gran pregunta es cómo pagarlo.

El presupuesto actual destina US$121 millones de dólares al programa, pero ampliar la cobertura para hacer los viajes completamente gratuitos implicaría un gasto mucho mayor. Hasta ahora, no existe una cifra oficial sobre cuánto costaría llevarlo a cabo.

Además, la ciudad enfrenta un déficit superior a los US$5,000 millones de dólares, lo que complica todavía más el panorama y abre la puerta a decisiones difíciles: más impuestos, recortes, ajustes presupuestarios o nuevas fuentes de ingreso.

LO QUE ESTÁ EN JUEGO

Si uno lo mira de cerca, esta propuesta va mucho más allá del transporte. En Nueva York, moverse no es un lujo: es una necesidad cotidiana. Para quienes salen temprano desde Washington Heights, toman el tren en Jackson Heights o cruzan la ciudad desde Sunset Park, el costo del viaje forma parte de la ecuación diaria.

Y por eso el debate es tan importante: hasta qué punto el acceso al transporte público debe entenderse como un derecho básico, sobre todo para las personas que más dependen de él para salir adelante en una ciudad donde todo cuesta más.

Un pasajero del Metro de Nueva York esperando su tren en la plataforma de la estación (Foto: MTA)

¿CÓMO APLICAR AL PROGRAMA FAIR FARES DEL METRO DE NUEVA YORK?

Para solicitar el programa Fair Fares de la Ciudad de Nueva York, las personas interesadas deben completar una solicitud a través del portal oficial de NYC Human Resources Administration (HRA). El trámite se realiza en línea y está dirigido a residentes de la ciudad que cumplan con los requisitos de ingresos establecidos.

El proceso es el siguiente:

Ingresar al sitio oficial del programa Fair Fares NYC.

Crear una cuenta o iniciar sesión, si ya se tiene una.

Completar el formulario con información personal, del hogar y de ingresos.

Subir los documentos que verifiquen elegibilidad, como identificación y comprobantes de residencia o ingresos.

Esperar la revisión de la solicitud.

Una vez aprobada, la persona puede recibir el descuento del 50% en el costo del metro y los autobuses de la MTA.

Si la propuesta de expansión avanza, el acceso podría ampliarse para incluir viajes gratuitos para más personas elegibles, aunque por ahora el programa vigente sigue ofreciendo un descuento y no viajes sin costo.

Las OMNY Cards son el nuevo método de pago de la MTA. Con ellas se puede ingresar al Metro de Nueva York y a los buses de la ciudad (Foto: MTA)

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