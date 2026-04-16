Nueva York arrancó abril con un calor poco habitual para esta época del año, y eso ya se siente en la calle, en el subway y hasta en la hora del almuerzo, cuando muchos neoyorquinos salen a caminar con café en mano rumbo al trabajo o a hacer diligencias. Mientras el National Weather Service mantiene la atención sobre las temperaturas elevadas y la radiación solar, en la ciudad también empiezan a aparecer iniciativas pensadas para quienes pasan buena parte del día afuera. Una de ellas llega justo cuando más se necesita: reparto de protector solar gratuito en Williamsburg, Brooklyn, en una zona muy transitada y cercana al East River, donde el sol puede pegar con fuerza aunque todavía no estemos en pleno verano.

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PROTECTOR SOLAR GRATIS EN PLENA OLA DE CALOR

La empresa Sun Bum anunció que repartirá protector solar gratuito en Nueva York como respuesta a este episodio de calor inusual. La idea no solo es entregar producto, sino también recordar que la exposición al sol puede ser intensa incluso en primavera.

No es un detalle menor. Aunque abril no suele asociarse con riesgos altos de radiación, los niveles de rayos UV pueden ser significativos, especialmente en días despejados como los que se están registrando ahora en la ciudad.

El uso de protector solar es importantísimo, principalmente en lugares con altos índices de radiación (Foto: Freepik) / krukphoto.com

LUGAR Y HORARIO EXACTO

Si piensas acercarte o avisarle a alguien que esté en la zona, estos son los datos clave:

Ubicación: Intersección de North 11th Street y Wythe Avenue. Williamsburg, Brooklyn. Cerca del East River.

Intersección de North 11th Street y Wythe Avenue. Williamsburg, Brooklyn. Cerca del East River. Fecha y hora: Viernes 17 de abril desde la 1:00 p.m. hasta agotar existencias.

¿POR QUÉ ESTÁN HACIENDO ESTO?

Más allá del obsequio, hay un mensaje claro detrás de esta acción. Sun Bum busca crear conciencia justo cuando la ciudad empieza a entrar en una etapa de temperaturas más cálidas, en la que muchos residentes todavía no ajustan sus rutinas de cuidado de la piel.

En Nueva York, donde la vida va rápido y mucha gente se mueve entre trenes, aceras y paradas de bus, es fácil subestimar el sol de primavera. No se siente tan fuerte como en julio o agosto, pero los efectos en la piel pueden empezar igual.

RECOMENDACIONES BÁSICAS FRENTE AL CALOR

Aprovechando esta situación, vale la pena recordar algunas medidas simples que pueden marcar la diferencia:

Usar protector solar con SPF adecuado, incluso en días nublados.

Reaplicarlo cada dos horas si estás al aire libre.

Mantenerte hidratado constantemente.

Evitar la exposición prolongada en horas de mayor intensidad solar.

Nueva York está soportando altas temperaturas en esta primaveras, así es es importante considerar el uso de protector solar (Foto: Freepik)

LO QUE DEBES TENER EN CUENTA

Antes de ir, considera esto:

La entrega es gratuita, pero limitada.

No hay registro previo: es por orden de llegada.

Puede haber filas debido a la alta demanda.

En una ciudad como Nueva York, donde todo se mueve rápido y cada iniciativa de este tipo suele atraer atención inmediata, no sería raro que mucha gente se acerque apenas se corra la voz, especialmente entre quienes pasan el día caminando por Brooklyn, Manhattan o el Bronx. Más allá de si alcanzas o no uno de estos productos, el mensaje es claro: el calor ya comenzó a sentirse y proteger la piel no debería esperar al verano.

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