Muchos inmigrantes se ganan la vida trabajando diariamente en las calles de California para conseguir ingresos que les permita mantener una vida estable; sin embargo, viven en constante temor ante los operativos migratorios inesperados. En ese sentido, el gobernador Gavin Newson firmó la Ley SB 635 cuyo propósito es proteger a los vendedores ambulantes de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Para conocer los detalles específicos de esta nueva normativa, sigue leyendo este artículo informativo.

Denominada como “Food vendors and facilites: enforcement activities”, fue promulgada el pasado 7 de octubre de 2025 mediante el Secretaria de Estado de California, aunque entró en vigencia desde el 1 de enero del presente año.

Esta normativa planteada contó con el respaldo del gobernador Gavin Newsom. (Crédito: JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Qué establece la ley SB 635 que protege a los vendedores ambulantes de California

De acuerdo a la información compartida por el portal CalMatters , existen distintos puntos planteados que favorecen en gran medida a los vendedores ambulantes de California.

Como primer punto, las autoridades locales no pueden determinar en qué áreas de California deberá laborar un vendedor ambulante, salvo que existan situaciones que pongan en riesgo la salud, la seguridad y el bienestar de la población. En ese sentido, se adoptará ciertos requisitos como permisos, identificaciones, entre otros.

También se impedirá que entreguen voluntariamente información personal de los vendedores ambulantes, excepto si existe una citación judicial o una orden judicial válida. En ese sentido, está totalmente prohibido revelar el nombre de la persona y de su negocio, su fecha de nacimiento, su número de teléfono, su número de licencia de conducir o de identificación de California, y otra información personal relacionada.

Tampoco podrán recabar y compartir información sobre la situación migratoria o antecedentes penales de estos trabajadores ni tomar huellas dactilares. En caso hayan realizado estas acciones antes del 1 de enero de 2026, deberán eliminarlas hasta el 1 de marzo.

Respecto a los permisos que necesitan los vendedores ambulantes para laborar en las calles de California, la ley establece que se aceptarán otras identificaciones en lugar del número de Seguro Social, las cuales son la licencia de conducir o identificación en California, número de identificación fiscal individual o municipal.

A pesar de estos puntos favorables, la normativa SB 635 también pretende proteger la salud pública al exigir que los comercios ambulante obtengan los permisos correspondientes antes de iniciar sus actividades.

El propósito de esta normativa es que los vendedores ambulantes laboren sin temor a ser arrestados por autoridades migratorias. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Por qué se aprobó la ley SB 635 en California

Sucede que, entre junio y agosto de 2025, las autoridades federales realizaron operativos en la ciudad de Los Ángeles y otras áreas del sur de California. Según las cifras del DHS, aproximadamente se detuvieron alrededor de 4,200 personas.

Complementando lo anteriormente indicado, existía el temor por parte de los vendedores ambulantes cuando realizaban los trámites para obtener permisos de funcionamiento, pues consideraban que esa información terminaba en las entidades migratorias.

Entonces, como medida para que estas personas sigan laborando en las aceras sin temor alguno, el gobernador Gavin Newsom firmó esta normativa que entró en vigor desde el 1 de enero de 2026.