Luego que la administración Trump calificara a la ciudad como una “zona de guerra”, las protestas no han parado en Oregon, en especial en los exteriores de las oficinas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE). La noche del sábado 11 de octubre una comparsa de manifestantes con trajes inflables de animales llegó hasta el lugar y se ha convertido en el nuevo símbolo de resistencia frente a las políticas migratorias en EE.UU.. Aquí los detalles que se conocen sobre esta acción.

Desde que asumió el poder, el presidente Donald Trump inició el mayor programa de deportaciones masivas en la historia del país y las capturas de ciudadanos que no pueden demostrar su permanencia legal en el territorio es cosa de todos los días.

Ranas, unicornios y otros animales inflables protestan contra ICE en Portland (Foto: AFP) / MATHIEU LEWIS-ROLLAND

Manifestantes disfrazados en contra de ICE en Portland

Los habitantes de Portland se están reuniendo cada noche frente a las oficinas de ICE, pero en los últimos días llamó la atención que usaran disfraces inflables de ranas, osos, unicornios, tiburones y hasta Pikachu. Ellos mezclan el humor y la resistencia.

“Tienen una presencia en Portland afiliada a Antifa”, precisó Kristi Noem, Secretaria de Seguridad Nacional a Univision Los Ángeles. En una declaración anterior junto a Donald Trump afirmó que “esta red es igual de sofisticada que MS-13, que TDA, que ISIS, que Hezbollah, que Hamas, como todas ellas”.

La afirmación del gobierno federal reavivó el debate sobre quiénes están detrás de las manifestaciones frente a la agencia de inmigración, aunque muchos de los que protestas rechazan la idea de pertenecer a una organización.

Según Univision Los Ángeles, ellos han afirmado que lo hacen de forma independiente contra las políticas migratorias. “Llamar a Antifa un grupo organizado en sí mismo es como un nombre incorrecto, ¿no?. No existe una organización de Antifa. Quiero decir, estoy seguro de que casi todos los que están aquí lo están simplemente porque conocen a alguien más que está aquí o conocen a alguien a quien, ya sabes, estas políticas están afectando y están aquí por ellos. No hay nadie dándonos órdenes, diciéndome que venga aquí”, dijo un manifestante que prefirió no identificarse.

Algunos llevan más de 100 días expresando su sentir frente a la sede de ICE y también indicaron que “si Portland es como Portland y es una convención de cómics, es difícil seguir el discurso de llamarnos terroristas y cosas así cuando solo estamos aquí bailando con disfraces graciosos”.

Por su parte el sargento Dan Dimatteo, de la policía de Portland, aseguró que “puede que haya personas que, digamos, promuevan esas ideologías. Como dije, había una chica aquí el otro día gritando: ‘Soy Antifa’. No vamos por ahí encuestando a la multitud para saber quiénes son, porque si alguien dijera: ‘esta persona es Antifa’, no creo que se vistan de una forma específica, ni que yo pueda reconocerlos entre la multitud. Si esas son tus ideologías, es igual que no poder identificar a alguien de una religión distinta solo mirándolo”.

Aunque la mayoría de manifestaciones son pacíficas, el edificio de ICE estuvo cerrado por semanas durante el verano debido a disturbios; sin embargo, las protestas continúan cada noche con personas disfrazadas, con parlantes, música y bailando.

¿Antifa está detrás de las manifestaciones?

Desde Washington el debate sobre Antifa, un movimiento político de extrema izquierda,​​ antifascista y antirracista en EE.UU., continúa. Donald Trump pidió el despliegue de la Guardia Nacional en Portland, pero la decisión está en manos del Tribunal Federal.

El presidente sigue en su plan de designar a Antifa, abreviatura de antifascista, como una “gran organización terrorista”, según precisan desde CNN.

“Nada está fuera de control, no hay terrorismo ocurriendo aquí. Creo que simplemente son personas muy asustadas”, dijo Angelita Morillo, del Concejo Municipal de Portland.

