Este 28 de marzo regresa “No Kings”, la jornada de manifestaciones contra Donald Trump y lo que los organizadores describen como tendencias autoritarias o “monárquicas” en su gobierno. Bajo el lema “En Estados Unidos no tenemos reyes”, los manifestantes se concentrarán en distintos puntos del país para hacer oír su voz y defender lo que consideran principios básicos de la democracia estadounidense. En muchas ciudades se esperan marchas, concentraciones y actos simbólicos cerca de edificios públicos y lugares emblemáticos, por lo que es posible que haya desvíos de tráfico y cambios en el transporte. Si te encuentras en Chicago, aquí te contamos con mayor detalle los horarios previstos y los puntos de encuentro de la protesta contra la Ley King.

“Cuando nuestras familias están bajo ataque y los costos empujan a la gente al límite, el silencio no es una opción. Nos defenderemos a nosotros mismos y a nuestras comunidades contra los actos de violencia injustos y crueles de esta administración. Estados Unidos no pertenece a dictadores, multimillonarios codiciosos ni a quienes gobiernan mediante el miedo. Nos pertenece a nosotros, el pueblo”, se lee en el sitio web de nokings.org.

Las protestas apuntan contra las políticas de inmigración, los recortes en salud, entre otros (Foto: No Kings / Instagram)

HORARIOS Y UBICACIONES DE LAS PROTESTAS “NO KINGS” EN CHICAGO

A continuación, los horarios y puntos de encuentro en Chicago para la jornada de protestas de “No Kings” este sábado 28 de marzo.

Edgewater: 12:00 p.m. - 2:00 p.m.

12:00 p.m. - 2:00 p.m. Lincoln Square: 10:00 a.m. - 11:30 a.m. en el parque Welles (Gideon).

10:00 a.m. - 11:30 a.m. en el parque Welles (Gideon). Parque Irving: 10:30 a.m. - 12:30 p.m. en Independence Park

10:30 a.m. - 12:30 p.m. en Independence Park Lakeview: 13:30 p.m. - 2:30 p.m. en la esquina de Broadway y Melrose.

13:30 p.m. - 2:30 p.m. en la esquina de Broadway y Melrose. Centro: 1:30 p.m. - 4:30 p.m. en Butler Field Grant Park.

1:30 p.m. - 4:30 p.m. en Butler Field Grant Park. Suburbios del sur: 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Vale precisar que los eventos sin dirección corresponden a lugares privados. Obtén más información, registrándote en el sitio web de “No Kings”.

¿QUÉ ES “NO KINGS”?

“No Kings” es un movimiento en Estados Unidos que convocó a una movilización el 14 de junio de 2025, en varias ciudades del país contra la segunda administración de Donald Trump y lo que los organizadores consideran un ejercicio autoritario del poder.

Aquel día, se movilizaron pacíficamente millones de personas para señalar que “Estados Unidos no tiene reyes”. Esa fecha coincidía con el cumpleaños del republicano, cuya celebración quedó eclipsada con las protestas en varios estados.

Cuatro meses después, ese movimiento resurgió con más fuerza y convocó para el 18 de octubre nuevamente a una protesta, que convocó a más de siete millones de estadounidenses, quienes se unieron a más de 2,700 eventos en los 50 estados.

“Lo que comenzó en junio como un solo día de desafío se ha convertido en una resistencia nacional sostenida contra la tiranía, extendiéndose desde pequeños pueblos hasta los centros urbanos y por todas las comunidades decididas a defender la democracia”, se lee en el sitio web de la organización.

La medida de lucha contra la administración Trump es por la labor de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) contras los inmigrantes, los recortes en la atención médica, el aumento del costo de vida, la guerra contra Irán, entre otros.

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