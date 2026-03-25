Este 28 de marzo, Nueva York volverá a vivir una de esas jornadas en las que la política sale de la pantalla del celular y se toma las calles. Activistas, familias inmigrantes, estudiantes, trabajadores de servicio y vecinos de barrio —muchos de ellos latinos que viven entre turnos dobles, subway delays y la renta cada vez más cara— se están organizando para participar en las protestas “No Kings”, una movilización que busca enviar un mensaje directo al gobierno federal: “sin tronos, sin coronas, sin reyes”. En medio de un clima nacional marcado por la polarización, el debate sobre inmigración, el aumento del costo de vida y la desconfianza hacia las instituciones, esta jornada promete convertirse en uno de los momentos de protesta más visibles del mes en la Gran Manzana y el área triestatal.

Este tipo de manifestaciones no aparecen de la nada ni son solo “otra protesta más” en Manhattan. En los últimos años, el ambiente político en Estados Unidos ha ido acumulando tensión entre organizaciones comunitarias y autoridades, especialmente en temas como inmigración, derechos civiles, seguridad pública, vivienda y condiciones laborales. Para muchas comunidades hispanas en Nueva York —desde Jackson Heights hasta el Bronx o Sunset Park— estas discusiones no son abstractas: tienen que ver con la estabilidad migratoria, los trabajos que pagan cash, la posibilidad de acceder a salud, y hasta con qué tan seguro se siente caminar de regreso a casa en la noche. En ese contexto, “No Kings” se presenta como una fecha clave en el calendario de movilizaciones de este mes.

Las protestas apuntan contra las políticas de inmigración, los recortes en salud, entre otros (Foto: No Kings / Instagram)

¿DÓNDE SERÁ LA PROTESTA PRINCIPAL EN NUEVA YORK?

El evento central está programado en pleno corazón de Manhattan, una zona por la que pasan a diario trabajadores, turistas y vecinos que cruzan de camino al trabajo o al parque. La convocatoria principal se realizará en la intersección de la Séptima Avenida con Central Park South, justo al borde de Central Park, un punto icónico para marchas y concentraciones masivas en la ciudad.

Aquí tienes los datos clave:

Lugar Hora Detalles Manhattan (7th Ave y Central Park South) 14:00 Concentración principal

Los organizadores han señalado que este punto será el eje de la protesta, donde se espera la mayor concentración de asistentes, discursos centrales, presencia de medios y posiblemente la mayor visibilidad en redes sociales. Quienes viven en NYC saben que esta zona se llena rápido en días de protesta, por lo que recomiendan llegar con tiempo, usar transporte público (metro o bus) y estar pendientes de posibles cierres de calles alrededor de Central Park South y Midtown.

EVENTOS SIMULTÁNEOS EN DISTINTOS BARRIOS

No se trata de una sola concentración en Manhattan. Habrá movilizaciones distribuidas en varios distritos de la ciudad, algo muy típico de las protestas recientes en Nueva York, donde cada barrio aporta su propio tono, sus propias organizaciones y su propia comunidad. Eso amplía significativamente el alcance de la jornada y permite que personas que viven lejos del centro —como en el Bronx, Queens, Brooklyn o Staten Island— puedan sumarse sin tener que cruzar toda la ciudad.

Manhattan y alrededores:

Upper West Side: West 81st Street y Columbus Avenue (12:00 – 14:00)

West Harlem / Morningside Heights: West 125th Street y Amsterdam Avenue (13:30 – 15:00)

Estas zonas suelen tener fuerte presencia de estudiantes, familias y comunidades afroamericanas e inmigrantes, con grupos que ya han participado en marchas por justicia racial y derechos de los inmigrantes en años recientes.

Bronx:

Grand Concourse y East 161st Street (14:00 – 16:00)

Bronx Victory Memorial (12:00 – 14:00)

En el Bronx, donde vive una de las comunidades latinas más grandes de la ciudad, se espera la participación de organizaciones comunitarias, iglesias locales y grupos que trabajan con jóvenes y familias inmigrantes.

Brooklyn:

Garfield Place entre 8th Ave y Prospect Park West (13:00 – 15:00)

Este punto, cerca de Prospect Park, suele atraer a residentes de Park Slope, Windsor Terrace y áreas cercanas, muchos de ellos activos en causas progresistas y en temas como vivienda, educación pública y derechos civiles.

Queens:

Macdonald Park (10:00 – 12:30)

Fresh Meadows (12:00 – 14:00)

Rockaway Beach Amphitheater (13:00 – 14:00)

Queens es uno de los condados más diversos del país, con fuerte presencia de comunidades latinoamericanas, caribeñas y asiáticas. No sería raro ver carteles en inglés y español, mensajes sobre inmigración y llamados a proteger a las familias de estatus mixto.

Staten Island:

Victory Boulevard y Little Clove Road (13:00 – 15:00)

Como puedes ver, prácticamente todos los distritos de Nueva York tendrán algún punto de encuentro, lo que habla de la magnitud del evento y del esfuerzo por descentralizar la movilización, sumando voces desde distintos rincones de la ciudad.

PROTESTAS TAMBIÉN EN NUEVA JERSEY

La movilización no se quedará solo en Nueva York. Ciudades cercanas del estado de Nueva Jersey, donde también reside una gran comunidad hispana que trabaja y estudia en la ciudad pero vive al otro lado del Hudson, tendrán concentraciones propias. Eso refuerza el carácter regional de la jornada y la conecta con la dinámica diaria de miles de personas que se mueven entre NJ y NYC en tren, bus o carro.

Ciudad Lugar Horario Newark Seated Lincoln Statue 12:00 – 15:00 Jersey City Berry Lane Park 14:30 – 16:30 Jersey City & Hoboken Marcha y rally 09:30 – 11:30 Paterson St. Paul’s Church 11:00 – 12:00 Trenton 125 W State St. 12:00 – 15:00

Newark, Jersey City y Paterson concentran comunidades latinas que llevan años organizándose en torno a temas como regularización migratoria, salarios justos, acceso a vivienda y educación para jóvenes de primera y segunda generación. La presencia de protestas allí conecta la agenda de “No Kings” con la realidad cotidiana del área metropolitana, más allá de la imagen tradicional de Manhattan.

¿QUÉ BUSCAN LOS ORGANIZADORES DE “NO KINGS”?

Detrás de esta convocatoria hay un mensaje bastante claro, resumido por los organizadores en la frase: “sin tronos, sin coronas, sin reyes”. Con esto buscan rechazar lo que describen como tendencias autoritarias dentro del gobierno federal y el aumento de decisiones políticas que, según ellos, se toman de arriba hacia abajo, sin escuchar a las comunidades que sienten más directamente el impacto.

En concreto, las demandas giran en torno a:

Defensa de los derechos civiles

Protección de comunidades inmigrantes

Mejores condiciones para trabajadores

Rechazo a políticas consideradas excluyentes

Para muchas organizaciones hispanas, estos puntos se conectan con temas muy concretos: deportaciones, acceso a abogados de inmigración, protecciones laborales para quienes trabajan sin contrato formal, y la preocupación por posibles cambios en políticas que afectan a DACA, asilo o beneficios sociales.

Los convocantes han insistido en que las manifestaciones deben desarrollarse de forma pacífica. Han pedido a los asistentes evitar confrontaciones, seguir las indicaciones de voluntarios y respetar las leyes locales, incluyendo la prohibición de portar armas y las regulaciones sobre cortes de calles y uso del espacio público.

Una manifestante durante una pasada Protesta No Kings (Foto: AFP)

UN LLAMADO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Más allá de los puntos y horarios, lo que realmente marca esta jornada es el contexto político y social. Los organizadores consideran que este es un momento decisivo para la participación ciudadana en Estados Unidos, especialmente en ciudades como Nueva York, donde la diversidad de comunidades —incluyendo a millones de latinos— juega un papel clave en cualquier debate nacional. Por eso han extendido la invitación a sumarse, ya sea marchando, acompañando desde la acera o amplificando el mensaje en redes sociales.

La idea, según explican, es visibilizar demandas sociales en un escenario nacional que perciben como crítico. Aunque cada manifestante tendrá sus propias razones para salir a la calle —defender a su familia inmigrante, reclamar mejores salarios, apoyar la democracia o simplemente no sentirse indiferente—, el mensaje común apunta a frenar cualquier deriva autoritaria, proteger derechos básicos y reforzar el sentido de comunidad.

Si vives en Nueva York o sigues de cerca lo que ocurre en la ciudad, vale la pena tener en el radar esta movilización: no solo por su tamaño y la cantidad de puntos de encuentro, sino por lo que representa en el clima político actual para las comunidades hispanas que llaman a esta ciudad su hogar.

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