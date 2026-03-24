Las protestas conocidas como “No Kings” vuelven a tomar protagonismo en Estados Unidos, y esta vez con una jornada clave programada para el próximo 28 de marzo, en plena tensión política por el tema migratorio, el uso de recursos federales y el alcance real del poder ejecutivo. En un país donde millones de familias latinas viven con el temor constante a una redada, a una carta de deportación o a un cambio de ley que les deje sin protección, este tipo de movilizaciones ya no se ven como algo lejano, sino como parte del día a día, sobre todo en estados como Texas, donde la frontera, la presencia de ICE y las órdenes que llegan desde Washington D.C. se sienten de forma inmediata en barrios, escuelas, iglesias y centros de trabajo. Si vives en ciudades como Houston, Dallas o El Paso —o tienes familia allá—, probablemente ya has escuchado hablar de estas marchas en redes sociales, en la radio latina o incluso después de misa el domingo, porque el tema migratorio forma parte de las conversaciones cotidianas de buena parte de la comunidad hispana en Estados Unidos.

Te cuento que estas movilizaciones no son aisladas. Forman parte de una convocatoria nacional impulsada por la No Kings Coalition, que busca reunir a miles de personas en distintas ciudades del país. El objetivo es claro: manifestarse contra las políticas de control migratorio, las deportaciones masivas y lo que consideran un exceso de poder por parte del gobierno encabezado por Donald Trump, al que acusan de tratar a las comunidades inmigrantes como un “blanco político” y no como parte esencial del tejido social y económico del país.

¿QUÉ ES EXACTAMENTE LA LEY KINGS?

Cuando escuchas hablar de “Ley Kings” o “No Kings”, no se trata solo de un eslogan llamativo para una marcha. Con ese nombre, activistas y organizaciones se refieren a un paquete de medidas y propuestas impulsadas desde el gobierno federal que, según ellos, le darían al presidente un poder casi “monárquico” en materia migratoria, seguridad fronteriza y uso de fuerzas federales. Es decir, decisiones tomadas desde la Casa Blanca que impactan directamente en quién puede quedarse, quién puede ser deportado con procesos acelerados y cómo se usan recursos militares y policiales en la frontera y dentro del país.

En términos prácticos, cuando los organizadores denuncian la “Ley Kings” están hablando de:

Normas y órdenes ejecutivas que facilitan deportaciones masivas.

Cambios que reducen protecciones para solicitantes de asilo y refugiados.

Mayor margen para usar fuerzas federales y militares en tareas migratorias.

Aunque el nombre “Ley Kings” no aparece como tal en el Congreso, la No Kings Coalition lo usa como una etiqueta para agrupar estas medidas y advertir que, si se normalizan, podrían dejar a millones de inmigrantes —muchos de ellos con años viviendo, trabajando y pagando impuestos en Estados Unidos— en una situación de vulnerabilidad extrema.

¿QUÉ ESTÁ EN JUEGO EN ESTAS PROTESTAS?

No se trata solo de una protesta más para tomarse la foto y regresar a casa. Los organizadores han planteado este 28 de marzo como una especie de “línea en la arena”, una expresión simbólica para marcar un límite frente a decisiones federales que consideran injustas y peligrosas para millones de inmigrantes, documentados e indocumentados.

El foco principal está en el rechazo a:

Las deportaciones masivas

El uso de fuerzas militares en tareas migratorias

Las políticas fronterizas actuales impulsadas desde Washington D.C.

Para muchos líderes comunitarios latinos, estas medidas no son solo un debate legal, sino una amenaza directa a familias mixtas, trabajadores esenciales y jóvenes que crecieron en Estados Unidos y hoy sienten que su futuro está en pausa.

Las Protestas No Kings se han realizado en varios estados de EE. UU. (Foto: AFP) / JOSEPH PREZIOSO

CIUDADES CONFIRMADAS EN TEXAS

Ahora bien, si estás buscando datos concretos —que es lo más importante si piensas asistir, cubrir o simplemente seguir la jornada—, varias ciudades de Texas ya tienen protestas confirmadas. Aquí te dejo un resumen claro:

Principales ciudades con protestas “No Kings”:

Austin

Dallas

Houston

San Antonio

El Paso

Fort Worth

McAllen

Estas ciudades no son elegidas al azar. Son centros urbanos clave donde el impacto de las políticas migratorias se siente con mayor intensidad, ya sea por su cercanía a la frontera, por la fuerte presencia de comunidades mexicanas y centroamericanas, o por su densidad poblacional. En barrios de Houston, Dallas o San Antonio es común ver negocios latinos, iglesias con misa en español y organizaciones comunitarias que llevan años acompañando a familias en trámites migratorios, algo que explica por qué la convocatoria tiene tanta fuerza en estos puntos.

PUNTOS EXACTOS DE CONCENTRACIÓN

Aquí es donde conviene prestar atención si planeas cubrir o asistir a alguna de estas manifestaciones. Aunque pueden surgir ajustes de último momento, estos son los puntos más señalados por los organizadores:

Ciudad Punto de encuentro principal Austin 900 W. Riverside Dr. Dallas Dallas City Hall, 1500 Marilla St. Houston Houston City Hall Fort Worth General Worth Square, 900 Main Street San Antonio Travis Park, 301 E. Travis St. El Paso Edgemere Linear Park (Edgemere Blvd. & Airway Blvd.) McAllen Bentsen Tower, 1701 US 83 BUS 312

Son lugares emblemáticos, amplios y con valor simbólico, algo que suele ser clave en este tipo de protestas. En más de una ciudad, estos espacios han sido escenario de marchas por los derechos civiles, protestas contra leyes antiinmigrantes y vigilias por víctimas de violencia en la frontera, por lo que la elección no es casual.

HORARIOS PREVISTOS EN CADA CIUDAD

En lugar de un solo horario nacional, la jornada del 28 de marzo se organiza con franjas específicas por ciudad para facilitar la logística local y la participación de la comunidad. Estos son los horarios anunciados por la organización para Texas:

Ciudad Horario del 28 de marzo McAllen De 10:00 a.m. a 12:00 p.m. El Paso De 11:00 a.m. a 2:00 p.m. Dallas De 12:00 p.m. a 3:00 p.m. Houston De 12:00 p.m. a 4:00 p.m. Fort Worth De 2:00 p.m. a 5:00 p.m. Austin De 1:00 p.m. a 4:00 p.m. San Antonio De 4:00 p.m. a 7:00 p.m.

Aun así, los organizadores recomiendan llegar con algo de anticipación y estar atentos a cambios de última hora en redes sociales y medios locales, ya que los horarios pueden ajustarse por temas de clima, seguridad o decisiones de las autoridades municipales.

EXPECTATIVA DE PARTICIPACIÓN

Algo que no se puede ignorar es la magnitud que se espera. Los organizadores anticipan una alta asistencia, especialmente en ciudades como Houston y Dallas, donde las redes de activismo están bastante consolidadas y existe una tradición de movilización latina, desde las marchas por los “Dreamers” hasta las protestas contra redadas de ICE.

Además, el contexto actual —con tensiones políticas y sociales en aumento, discursos antiinmigrantes en campaña y medidas que impactan directamente en permisos de trabajo, asilo y reunificación familiar— podría impulsar a más personas a salir a las calles. No solo se espera la presencia de activistas, sino también de familias completas, trabajadores de la construcción, del campo, del sector servicios y estudiantes que ven en estas marchas una forma de decir: “aquí estamos y formamos parte de este país”.

UN MENSAJE DIRECTO AL GOBIERNO

Si algo caracteriza a estas protestas es su mensaje frontal. La No Kings Coalition ha sido clara al señalar que buscan frenar lo que consideran medidas “crueles” y “violentas” en materia migratoria, especialmente cuando se traducen en deportaciones aceleradas, separación de familias y un clima generalizado de miedo en comunidades enteras.

En sus comunicados, insisten en que el silencio no es una opción, sobre todo en un momento en el que muchas decisiones se toman desde Washington D.C. sin tener en cuenta la realidad de ciudades donde el español se escucha en cada esquina y donde gran parte de la economía se sostiene gracias al trabajo de inmigrantes. Voceros de la coalición han repetido una idea que resuena fuerte en la comunidad latina: “sin inmigrantes, Estados Unidos no funciona”.

CONTEXTO POLÍTICO EN TEXAS

No es casualidad que Texas sea uno de los epicentros. Su posición geográfica, su histórica relación con México y su papel central en la política migratoria lo convierten en un territorio clave dentro del debate nacional. En este estado se han impulsado leyes y operaciones de seguridad fronteriza que han sido duramente cuestionadas por organizaciones de derechos civiles y grupos de defensa de los inmigrantes.

Además, las tensiones entre autoridades estatales y federales han ido en aumento, con disputas públicas sobre quién tiene la última palabra en materia migratoria. Esto añade un componente adicional a estas movilizaciones: para muchos texanos de origen latino, lo que pase en su estado puede marcar la pauta para el resto del país, tanto en restricciones como en posibles retrocesos o cambios de rumbo.

La población que apoyan estas protestas están en contra de las políticas migratorias de Donald Trump y las acciones de ICE (Foto: AFP) / ANGELA WEISS

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