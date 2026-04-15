La posibilidad de que cambien las reglas para abrir una cuenta bancaria en Estados Unidos ha comenzado a generar preocupación, especialmente entre comunidades migrantes. En los últimos días, autoridades del gobierno han dejado entrever que se está preparando una medida que podría modificar los requisitos actuales. La propuesta apunta a exigir una prueba de ciudadanía para acceder al sistema financiero, algo que hoy no es obligatorio. De concretarse, esta decisión no solo impactaría a quienes buscan abrir nuevas cuentas, sino que también podría transformar la relación entre los bancos, sus clientes y las autoridades federales.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró durante una cena organizada por Semafor que el país está “en proceso” de finalizar una orden ejecutiva que requerirá prueba de ciudadanía para abrir cuentas bancarias. Según explicó, no considera “irrazonable” la necesidad de presentar un pasaporte para acceder a estos servicios. “¿Por qué no tenemos información de quién está en nuestro servicio bancario?”, cuestionó, pese a que actualmente los bancos ya aplican normas para conocer a sus clientes.

La medida podría afectar a millones de inmigrantes en el país. | Crédito: Freepik

Un cambio que podría afectar a millones

La orden ejecutiva que impulsa la administración del presidente Donald Trump podría tener un impacto directo en millones de personas, especialmente en inmigrantes indocumentados. Actualmente, muchas instituciones financieras permiten abrir cuentas con distintos tipos de identificación, pero la nueva normativa podría obligar a presentar documentos más estrictos, como un pasaporte o prueba de ciudadanía.

Además, el cambio no sería menor si se considera que en Estados Unidos hay alrededor de 183 millones de pasaportes en circulación, frente a una población que supera los 342 millones de residentes. Esto significa que una gran parte de personas podría enfrentar dificultades para cumplir con el nuevo requisito.

Diferencias con otros sistemas

Mientras en Estados Unidos se evalúa endurecer los requisitos, en regiones como la Unión Europea es común que se pueda abrir una cuenta bancaria únicamente con una identificación nacional, sin necesidad de pasaporte. Esta comparación ha alimentado el debate sobre si la medida estadounidense podría restringir el acceso a servicios financieros básicos.

¿A quién aplicaría la medida?

De acuerdo con información publicada por The Wall Street Journal, el decreto podría centrarse inicialmente en la apertura de nuevas cuentas. Sin embargo, existe la posibilidad de que sus efectos se amplíen con el tiempo, dependiendo de cómo se implemente la normativa.

El abogado John de la Vega advirtió que esta medida podría marcar un antes y un después. Según explicó, los bancos podrían empezar a solicitar documentos más estrictos no solo a nuevos clientes, sino también a quienes ya tienen cuentas activas. Además, subrayó que la información proporcionada a las entidades financieras podría ser compartida con autoridades federales, lo que incrementa la preocupación entre los usuarios.

Expertos advierten cambios importantes en el acceso al sistema financiero. | Crédito: Freepik

Por ahora, la orden ejecutiva aún está en proceso, pero el debate ya está sobre la mesa. De avanzar, no solo cambiaría la forma en que se abren cuentas bancarias en Estados Unidos, sino que también podría redefinir el acceso al sistema financiero para millones de personas, especialmente aquellas que ya enfrentan barreras para integrarse plenamente.

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