La cadena de supermercados Publix dio marcha atrás a una política que permitía portar armas de fuego de forma visible en sus tiendas de Florida. La decisión fue confirmada a través de nuevos carteles colocados en algunos establecimientos y mediante una actualización publicada en su sitio web oficial.

En el nuevo aviso, la empresa señala: “Publix solicita amablemente que solo las fuerzas del orden porten armas de fuego visibles en nuestras tiendas”. Hasta el momento, un portavoz de la compañía no respondió a consultas sobre los motivos específicos detrás de este cambio.

El medio Miami Herald señala que, durante los seis meses en que estuvo vigente la política de porte abierto en Publix, no se reportaron incidentes graves. Sin embargo, la semana pasada una persona disparó accidentalmente un arma dentro de una tienda Publix en Miramar, lo que obligó a la policía a realizar una inspección de seguridad en el local.

El cambio ocurre poco después de un disparo accidental registrado en una tienda de Miramar, aunque no hubo heridos. (Foto referencial: Freepik)

Las autoridades informaron que nadie resultó herido en ese incidente y todavía no está claro si el arma involucrada estaba siendo portada de manera visible. Tampoco se ha precisado si la nueva política representa solo una recomendación o una norma obligatoria para los clientes.

Publix había sido una de las pocas grandes cadenas de supermercados que permitió el porte abierto tras una decisión judicial emitida en octubre pasado. Ese fallo abrió la puerta para que en Florida se autorizara portar armas visibles en diversos espacios, incluidos negocios privados.

La compañía no explicó oficialmente los motivos detrás de la nueva restricción. (Foto: EFE)

Posteriormente, un memorando del fiscal general de Florida, James Uthmeier, indicó a las fuerzas del orden que el porte abierto era “la ley del estado”. La decisión se produjo luego de que un tribunal de apelaciones determinara que la prohibición estatal sobre el porte abierto era inconstitucional.

Aun así, las empresas conservan la última palabra sobre permitir o no armas visibles dentro de sus establecimientos. Mientras la mayoría de supermercados y centros comerciales mantuvo políticas restrictivas sobre armas, Publix había sido una excepción hasta ahora.

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