Publix anunció el cierre de varias tiendas en Florida, Georgia y Carolina del Sur durante 2026. (Foto por JAKUB PORZYCKI / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)
Publix anunció el cierre de varias tiendas en Florida, Georgia y Carolina del Sur durante 2026. (Foto por JAKUB PORZYCKI / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)
Jorge Villanes
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atraviesa una etapa de cambios en su red de supermercados. La cadena anunció que cerrará varias tiendas en Florida, Georgia y Carolina del Sur para este 2026, mientras prepara la apertura de nuevos establecimientos en otros estados. La compañía, con sede en Lakeland, Florida, es uno de los minoristas más populares de Estados Unidos. Cuenta con más de 1.440 tiendas distribuidas en ocho estados del sureste del país, de las cuales unas 900 se encuentran en Florida.

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¿Por qué Publix está cerrando algunas tiendas?

En su más reciente informe de resultados, Publix registró un aumento de 1% en sus ganancias y señaló varios desafíos para su negocio. Entre ellos mencionó la Ley de Reducción de la Inflación, que disminuyó las tasas de reembolso de Medicare para determinados medicamentos, así como las “condiciones económicas que afectan el gasto de los consumidores”.

A estos factores se suma otro posible cambio en los hábitos de compra. Scott Mushkin, experto en comercio minorista de R5 Capital, explicó a que “la creciente popularidad de los medicamentos GLP-1 está llevando a las personas a reducir la cantidad de alimentos que compran”.

Un experto del sector señaló que el aumento en el uso de medicamentos GLP-1 podría estar haciendo que algunas personas compren menos alimentos. (Foto por JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)
Un experto del sector señaló que el aumento en el uso de medicamentos GLP-1 podría estar haciendo que algunas personas compren menos alimentos. (Foto por JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Estas son las tiendas Publix que cerrarán

Según el New York Post, los establecimientos que dejarán de operar durante 2026 están ubicados en tres estados: Florida, Georgia y Carolina del Sur.

EstadoDirección / Local
Florida5577 Park Street N., St. Petersburg
8250 Mills Drive, Miami
828 Southern Blvd., West Palm Beach
4711 Babcock Street NE, Palm Bay
Georgia1380 Atlantic Drive NW, Atlanta
2562 Shallowford Road NE, Chamblee
South Carolina208 Saint James Ave., Goose Creek

La cadena indicó que tiene previsto reemplazar los supermercados de West Palm Beach y Palm Bay, aunque por el momento no informó cuándo comenzarán a funcionar las nuevas tiendas.

Publix también prepara nuevas aperturas

Mientras algunos establecimientos bajarán sus puertas, la compañía también anunció seis nuevas ubicaciones que comenzarán a operar este mes.

Los nuevos locales se ubicarán en Alabama, Kentucky, Florida y Carolina del Norte.

EstadoDirección / LocalFecha de apertura
Alabama14210 Mooresville Rd., Athens7 de octubre
Kentucky8740 US 42, Florence7 de octubre
5135 Jenkins Dr., Independence28 de octubre
Florida7535 Cortez Rd W., Bradenton22 de octubre
North Carolina7483 Rockfish Rd, Fayetteville21 de octubre
9770 Ocean Highway W., Sunset Beach28 de octubre

Así, Publix combina el cierre de algunos establecimientos con la expansión de su presencia en otros puntos del sureste de Estados Unidos.

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