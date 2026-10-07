Publix atraviesa una etapa de cambios en su red de supermercados. La cadena anunció que cerrará varias tiendas en Florida, Georgia y Carolina del Sur para este 2026, mientras prepara la apertura de nuevos establecimientos en otros estados. La compañía, con sede en Lakeland, Florida, es uno de los minoristas más populares de Estados Unidos. Cuenta con más de 1.440 tiendas distribuidas en ocho estados del sureste del país, de las cuales unas 900 se encuentran en Florida.

¿Por qué Publix está cerrando algunas tiendas?

En su más reciente informe de resultados, Publix registró un aumento de 1% en sus ganancias y señaló varios desafíos para su negocio. Entre ellos mencionó la Ley de Reducción de la Inflación, que disminuyó las tasas de reembolso de Medicare para determinados medicamentos, así como las “condiciones económicas que afectan el gasto de los consumidores”.

A estos factores se suma otro posible cambio en los hábitos de compra. Scott Mushkin, experto en comercio minorista de R5 Capital, explicó a Grocery Dive que “la creciente popularidad de los medicamentos GLP-1 está llevando a las personas a reducir la cantidad de alimentos que compran”.

Un experto del sector señaló que el aumento en el uso de medicamentos GLP-1 podría estar haciendo que algunas personas compren menos alimentos. (Foto por JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Estas son las tiendas Publix que cerrarán

Según el New York Post, los establecimientos que dejarán de operar durante 2026 están ubicados en tres estados: Florida, Georgia y Carolina del Sur.

Estado Dirección / Local Florida 5577 Park Street N., St. Petersburg 8250 Mills Drive, Miami 828 Southern Blvd., West Palm Beach 4711 Babcock Street NE, Palm Bay Georgia 1380 Atlantic Drive NW, Atlanta 2562 Shallowford Road NE, Chamblee South Carolina 208 Saint James Ave., Goose Creek

La cadena indicó que tiene previsto reemplazar los supermercados de West Palm Beach y Palm Bay, aunque por el momento no informó cuándo comenzarán a funcionar las nuevas tiendas.

Publix también prepara nuevas aperturas

Mientras algunos establecimientos bajarán sus puertas, la compañía también anunció seis nuevas ubicaciones que comenzarán a operar este mes.

Los nuevos locales se ubicarán en Alabama, Kentucky, Florida y Carolina del Norte.

Estado Dirección / Local Fecha de apertura Alabama 14210 Mooresville Rd., Athens 7 de octubre Kentucky 8740 US 42, Florence 7 de octubre 5135 Jenkins Dr., Independence 28 de octubre Florida 7535 Cortez Rd W., Bradenton 22 de octubre North Carolina 7483 Rockfish Rd, Fayetteville 21 de octubre 9770 Ocean Highway W., Sunset Beach 28 de octubre

Así, Publix combina el cierre de algunos establecimientos con la expansión de su presencia en otros puntos del sureste de Estados Unidos.