Recientemente, Publix ha revocado su normativa que autorizaba el porte visible de armas de fuego en las sucursales que dispone en Florida ; el cambio ha sido notificado mediante la señalización y una actualización en su portal digital. Pese a ello, esta cadena de supermercados no sería la única que implementará esta acción, pues existen otras tiendas en el estado que también han prohibido dicha práctica. ¿De cuáles se tratan? Para descubrirlas, te invito a leer los siguientes párrafos.

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Dicha actualización está disponible desde el presente mes; por lo tanto, aquellos clientes que deseen ingresar a cualquier sede de Publix en Florida deberán evitar el uso de armas. Los únicos que están autorizados son los miembros de las fuerzas de seguridad.

Entonces, la compañía tiene la facultad legal de solicitar la salida de cualquier individuo armado si la administración determina que están infringiendo las normas de establecimiento .

Con la nueva actualización, solo fuerzas del orden de Florida podrán ingresar con armas a las sedes de Publix. (Crédito: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / JOE RAEDLE

Debes tener en cuenta que la nueva regulación no afecta la legalidad del porte oculto en Florida, sino que se dirige específicamente a restringir la exhibición abierta de armas de fuego por parte de los clientes dentro de los establecimientos comerciales.

Esta no fue la única medida implementada por Publix en sus tiendas de Florida; también estableció la prohibición de labores de promoción o comercio, y el ingreso de mascotas, salvo aquellos casos donde se trate de animales de asistencia .

Qué otras tiendas en Florida prohíben el porte visible de armas

Según lo señalado por el medio Herald-Tribune , otras cadenas de supermercados en el estado mencionado también han restringido que sus clientes porten armas visibles en sus locales. A continuación, te detallaré de cuáles se tratan:

Walmart: su política rechaza el porte visible de armas de fuego en sus tiendas; eso sí, permite armamento oculto conforme a la ley estatal.

su política rechaza el porte visible de armas de fuego en sus tiendas; eso sí, permite armamento oculto conforme a la ley estatal. Costco: esta cadena impide la entrada con armas de fuego en todas sus formas.

esta cadena impide la entrada con armas de fuego en todas sus formas. Whole Foods, Trader Joe’s y Sprouts Farmers Market: sus restricciones son similares a Costco.

sus restricciones son similares a Costco. Target y Aldi: ambas cadenas solicitaron a sus clientes a no ingresar con armas visibles en sus locales.

Walmart también aplica esta política en sus distintos establecimientos de Estados Unidos. (Crédito: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / JOE RAEDLE

Es importante resaltar que diversos complejos comerciales, entre ellos el Miami International Mall, Sawgrass Mills y Brickell City Centre, también cumplen con la regla de evitar el acceso de personas armadas a sus instalaciones.

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