Los legisladores de California están trabajando en un proyecto de ley que restringiría el acceso de los agentes federales del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) a las escuelas públicas y a los alumnos mientras participen en la aplicación de las leyes de la política migratoria instaurada por el presidente Donald Trump, quien amenazó con deportar a los inmigrantes indocumentados, una medida que podría tener importantes consecuencias para las escuelas en el “Golden State”, que financia sus escuelas en función de la asistencia y donde el 12% de los estudiantes tienen al menos un padre indocumentado.

Según el texto del proyecto de ley 48 del Senado, «prohibiría a los distritos escolares, las oficinas de educación de los condados o las escuelas concertadas y su personal conceder permiso a una autoridad de inmigración para acceder a un centro escolar, presentar a un alumno para ser interrogado por una autoridad de inmigración en un centro escolar o consentir un registro de cualquier tipo en un centro escolar por una autoridad de inmigración, a menos que la autoridad de inmigración presente una orden judicial válida o una orden judicial».

El pasado miércoles 2 de abril, la iniciativa, presentada por la senadora estatal Lena González, D-Long Beach, fue aprobado por el Comité de Educación del Senado por un voto de 6-1. «La Corte Suprema de Estados Unidos ha establecido desde hace mucho tiempo que la Constitución garantiza el derecho a la educación independientemente del estatus migratorio, y hasta hace poco, el gobierno federal había tratado estos espacios sensibles como zonas seguras», dijo González a través de un comunicado compartido por FOX 5 San Diego. «Las acciones de inmigración cerca de las escuelas tienen un efecto escalofriante en la asistencia escolar, aumentan la pérdida de aprendizaje y dañan la salud mental de los estudiantes», añadió.

Ahora mismo, las escuelas en California no pueden recopilar ninguna información o datos relacionados con el estatus migratorio de los estudiantes o sus familias y no pueden revelar ningún registro de estudiantes sin consentimiento u orden judicial. Si se convierte en norma al llegar a la mesa del gobernador Gavin Newsom tras haber pasado en las próximas semanas al pleno del Senado de California para una votación que requiere de una mayoría de dos tercios, el SB 48 haría aún más difícil que los funcionarios federales obtuvieran cualquier información o acceso a los estudiantes.

Padres y sus hijos en el primer día de clases en la Escuela Primaria Loma Vista en Salinas el 8 de agosto de 2023. Legisladores estatales quieren limitar las acciones de deportación en las escuelas. | Foto de Semantha Norris, CalMatters

Las escuelas como refugios seguros para los estudiantes inmigrantes

Las escuelas públicas han sido durante mucho tiempo refugios seguros para los estudiantes inmigrantes. En virtud de una sentencia del Tribunal Supremo de 1982, estas instituciones educativas deben matricular a todos los alumnos independientemente de su estatus migratorio y no pueden cobrar matrícula a los educandos que no sean residentes legales. Y desde 2011, las directrices federales desalientan a los agentes de hacer arrestos de inmigración en escuelas, hospitales, iglesias, tribunales y otros «lugares sensibles».

Pero Trump dijo que planea eliminar las directrices de «lugares sensibles», y la Fundación Heritage, que publicó el manifiesto de tendencia derechista Proyecto 2025, está alentando a los estados a cobrar la matrícula a los estudiantes indocumentados de K-12 (designación utilizada en algunos sistemas educativos para la escolarización primaria y secundaria). Esto podría suponer la posible anulación de la decisión del Tribunal Supremo que garantiza el acceso a la escuela a los estudiantes indocumentados. El razonamiento de la fundación es que las agencias gubernamentales, como las escuelas, ya están sobrecargadas y necesitan dar prioridad a los servicios para los ciudadanos estadounidenses.

Según un estudio de Stanford, las medidas enérgicas contra la inmigración pueden tener un impacto significativo en la asistencia de los estudiantes, lo que puede conducir a una menor financiación de las escuelas, en particular de las escuelas de bajos ingresos que matriculan a un gran número de niños inmigrantes. Asimismo, pueden provocar un aumento del acoso, la ansiedad y la incertidumbre general en el campus, no sólo para los niños inmigrantes, sino para todos. Los profesores, en particular, experimentan altos niveles de estrés cuando la seguridad de sus alumnos está en peligro. Sin embargo, las escuelas no pueden depender únicamente de las leyes estatales para proteger a las familias inmigrantes, sino que deben asociarse con organizaciones locales sin ánimo de lucro para prestar servicios jurídicos y otro tipo de apoyo a las familias que necesiten ayuda.

Más de 115.000 niños en California eran indocumentados en el recuento más reciente del censo, y se estima que casi la mitad de los niños de California tienen al menos un padre inmigrante. | Foto de Lauren Justice para CalMatters

¿California sigue siendo ‘uno de los mejores lugares para estar’ en Estados Unidos?

Es probable que la administración de Trump se enfrente a California y a otros estados de tendencia izquierdista en materia de inmigración. Incluso dentro del denominado “Golden State”, es probable que estallen conflictos entre los líderes estatales y los de regiones más conservadoras, o incluso entre agencias de la misma zona. En el condado de San Diego, por ejemplo, la Junta de Supervisores ordenó a la oficina del sheriff que no avisara a los funcionarios federales de inmigración cuando sacara de la cárcel a presuntos indocumentados, pero el sheriff se negó a cumplir la orden. Además, no sería de extrañar que se intente anular la sentencia del Tribunal Supremo que garantiza la educación a los niños indocumentados, lo que podría allanar el camino para que se reviertan otros derechos de los inmigrantes, detalló el sitio calmatters.org.

Video de YouTube de New York Post