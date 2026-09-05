Cuando un familiar es detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), una de las primeras reacciones suele ser intentar localizarlo y acudir al centro donde permanece bajo custodia. La incertidumbre sobre su paradero, su estado de salud, las razones de la detención y los pasos que podrían seguir en su caso puede llevar a las familias a actuar con rapidez. Sin embargo, antes de presentarse en persona, conviene informarse sobre los protocolos de las instalaciones y las implicaciones que puede tener una visita. ¿Existe riesgo de arresto al visitar un centro de detención? ¿Qué opciones tienen las familias para ubicar o comunicarse con su ser querido? A continuación te lo explicamos.

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Acudir a una instalación de ICE para visitar a un ser querido implica controles de identidad y seguridad. Te explicamos en qué casos puede haber mayor preocupación y qué información conviene revisar antes de presentarte (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿PUEDE HABER RIESGO DE ARRESTO AL VISITAR A UN FAMILIAR DETENIDO POR ICE?

Sí, puede existir riesgo de arresto, pero no es automático ni igual para todas las personas. Por ello, debes tomar en cuenta que acudir a un centro de detención de ICE implica identificarse, pasar por controles y, según las normas de la instalación, presentar una identificación oficial con foto; por eso, alguien con una orden de arresto activa, antecedentes que generen una alerta o un riesgo migratorio propio debe valorar cuidadosamente no ir sin antes recibir asesoría legal.

“Puede ser problemático. No recomiendo a las personas, menos indocumentadas e incluso a las que tengan sus documentos, ir a un centro de detención. Recordemos que se trata de un punto de inspección, entonces para entrar y tener acceso al lugar, van a tener interacción con los agentes de inmigración que pueden pedir identificación y verificar la información. Lo recomendables es que vaya una persona que sea residente o ciudadano, o que el mismo abogado se encargue de eso”, señaló Armando Olmedo, asesor jurídico de TelevisaUnivision, a N+ Univision.

Recuerda que para ubicar a un familiar que fue detenido, lo más prudente es no presentarse primero en persona. Debes usar el localizador oficial de ICE, luego llamar al centro cuando tengas una posible ubicación y buscar apoyo de un abogado u organización de defensa migratoria.

Los riesgos al acudir en persona a un centro de detención

Primero debes tener claro que visitar a una persona detenida no equivale, por sí solo, a cometer una infracción ni significa que ICE vaya a arrestar a cada visitante. Sin embargo, no puede garantizarse que no haya consecuencias para una persona concreta.

Antes de permitir una visita, los centros deben verificar la identidad de los adultos mediante un documento vigente emitido por el gobierno, como una licencia de conducir, una identificación estatal o un pasaporte. Además, las normas contemplan inspecciones personales y de pertenencias, de acuerdo con las reglas de seguridad de cada instalación, según el Estándar de Detención de ICE sobre visitas.

El riesgo puede ser mayor si la persona que planea ir:

Tiene una orden de arresto activa o una orden judicial pendiente.

Tiene una situación migratoria complicada o teme estar en la mira de autoridades migratorias.

Tiene antecedentes, una orden de deportación previa u otro asunto legal sin resolver.

No conoce con certeza qué agencia tiene detenida a la persona ni a qué instalación debe acudir.

¿CUÁLES SON LAS ALTERNATIVAS MÁS SEGURAS PARA UBICAR O CONTACTAR A UN FAMILIAR DETENIDO?

1. Usa el localizador oficial de ICE

El Online Detainee Locator System (ODLS) es la vía principal para buscar a adultos bajo custodia de ICE –o de CBP durante más de 48 horas– sin ir físicamente a un centro. Permite buscar de dos maneras:

Método de búsqueda Datos necesarios Por número A Número de extranjero (A‑Number) y país de nacimiento Por datos personales Nombre, apellido, fecha de nacimiento y país de nacimiento

El sistema puede mostrar el centro donde se encuentra la persona y datos de contacto de la instalación. Solo cubre a personas de 18 años o más; no muestra a menores y puede tardar en reflejar arrestos o traslados recientes.

2. Llama antes de ir

Si el localizador identifica un centro, llama a la instalación antes de ir. Pregunta:

Si la persona continúa bajo custodia allí.

Cuáles son los horarios y las reglas para visitas.

Si se requiere cita previa.

Si ofrecen videollamadas o visitas remotas.

Cómo abrir o financiar una cuenta telefónica para que el familiar pueda llamar.

3. Contacta a un abogado u organización legal

Un abogado de inmigración o un representante acreditado puede ayudar a confirmar la detención, identificar la instalación, comunicarse con el familiar y revisar opciones como una solicitud de fianza, defensa en proceso de remoción o contacto consular. Puedes buscar proveedores de representación gratuita o de bajo costo en el directorio de servicios legales de inmigración del Departamento de Justicia (EOIR) y en organizaciones locales reconocidas.

Si el detenido puede hacer llamadas desde el centro, puede marcar 9233# para comunicarse sin costo con la National Immigration Detention Hotline, disponible de lunes a viernes; según la información de la red Pretrial Justice Institute.

4. Contacta al consulado

Si tu familiar no es ciudadano estadounidense, puedes pedir contacto con el consulado de tu país para que te ayude a verificar su bienestar, facilitar comunicación y entregar una lista de abogados.

Información para preparar

Antes de usar el localizador o contactar a un abogado, reúne de manera segura:

Nombre legal completo y posibles variaciones del nombre.

Fecha de nacimiento.

País de nacimiento.

Número A, si lo conocen.

Lugar, fecha y agencia que realizó el arresto.

Cualquier número de caso, foto de documentos o información de una llamada reciente.

Datos de contacto de familiares y de un posible abogado.

No publiques el número A, la dirección de detención ni documentos del caso en redes sociales. Mantener esos datos en canales privados reduce riesgos para la persona detenida y su familia.

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