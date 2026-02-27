En las últimas semanas hemos visto reportes de agentes de Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) que han irrumpido en viviendas, incluso en casas de ciudadanos estadounidenses, para ejecutar órdenes de arresto. Esto ha generado miedo y confusión entre miles de familias inmigrantes que se preguntan si realmente el departamento puede usar ese tipo de órdenes para ingresar a un domicilio sin autorización judicial. La preocupación no es menor: el hogar es uno de los espacios con mayor protección bajo la Constitución. Entonces, ¿basta con una orden administrativa para entrar a una casa? Según expertos legales, el tema es complejo y hoy está en el centro de un intenso debate constitucional en Estados Unidos.

El asesor legal de N+ Univision, Armando Olmedo, explicó que históricamente la respuesta ha sido clara: sin una orden firmada por un juez, las autoridades no pueden ingresar a un domicilio donde existe una expectativa razonable de privacidad.

“Históricamente no”, afirmó Olmedo, al referirse a la posibilidad de entrar a una casa únicamente con una orden de arresto administrativa.

El abogado señaló que salió a la luz un memorando interno difundido el 12 de mayo del año pasado por Todd Lyons, en el que, según explicó, se indicaba a los agentes que una orden de arresto tendría el mismo peso que una orden judicial debidamente ejecutada. “En ese memorando ICE indica que una orden de arresto tiene el mismo peso que una orden judicial debidamente ejecutada por un juez. Y eso es problemático”, subrayó.

ICE enfrenta cuestionamientos por usar órdenes administrativas para intentar ingresar a viviendas. | Crédito: U.S. Immigration and Customs Enforcement / Flickr

El formulario I-205 y la controversia

La controversia se centra en el formulario I-205, que puede ser emitido por un oficial de inmigración. De acuerdo con la interpretación descrita en ese documento interno, con ese formulario los agentes podrían intentar ingresar a una vivienda e incluso forzar la entrada si no se les permite el acceso.

“Ellos ahora están diciendo que con una simple orden de arresto… ellos pueden llegar a una casa, tumbar la puerta si no le abren y entrar y buscar y detener una persona. Legalmente, nosotros los abogados, creemos que esto no tiene fundamento”, advirtió Olmedo.

Para el especialista, permitir el ingreso a una vivienda bajo ese criterio estaría en conflicto con la protección constitucional. “Esto está en contra del Derecho básico constitucional bajo la Cuarta Enmienda de los Estados Unidos”, sostuvo.

Abogados advierten que las acciones de ICE podrían violar la Cuarta Enmienda si no hay orden firmada por un juez. | Crédito: EFE / Agencia EFE

¿Qué exige la Cuarta Enmienda?

La Cuarta Enmienda establece que para entrar a una vivienda, las autoridades necesitan una orden judicial específica, con nombre, dirección, tiempo y firma de un juez competente. Incluso, como recuerdan muchos abogados, el documento debe poder mostrarse físicamente al residente.

Desde esta perspectiva, una orden administrativa firmada por un oficial de inmigración no cumpliría con esos requisitos constitucionales.

Un debate que podría llegar a la Corte Suprema

El debate ya se discute en el Congreso, en medio de conversaciones sobre fondos adicionales para el Departamento de Seguridad Nacional. Según Olmedo, el tema podría escalar hasta el máximo tribunal del país, la Tribunal Supremo de los Estados Unidos, donde eventualmente se definiría el alcance de estas facultades.

