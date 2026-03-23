Ya sea por correo a tu casa, durante una parada de ICE o de la Patrulla Fronteriza, después de una entrevista en USCIS o incluso tras un trámite que parecía de rutina, como renovar un permiso o presentarte a una cita en inmigración, este aviso puede llegar de pronto y sin aviso alguno. En ciudades con alta población latina, como Nueva York, Miami, Houston, Los Ángeles o Chicago, muchas personas se enteran de que tienen un caso de deportación abierto cuando reciben este documento y no entienden muy bien qué significa. Ahí es cuando comienzan las llamadas a familiares, los chats de WhatsApp con amigos, las consultas rápidas en redes sociales, el miedo a perderlo todo… y, al mismo tiempo, la necesidad urgente de saber qué hacer para protegerse y proteger a la familia.

Este tema genera mucha confusión, incluso entre personas que llevan años en el país, con hijos ciudadanos, casa, trabajo estable y una vida construida en Estados Unidos. Por eso vale la pena detenernos un momento y entender bien de qué se trata, qué implica y qué pasos conviene seguir desde el primer instante. Porque, aunque suene alarmante, recibir este documento no significa que todo esté perdido ni que la deportación sea inevitable.

¿QUÉ ES EXACTAMENTE UNA NTA?

Una NTA, sigla de “Notice to Appear” (Aviso de Comparecencia), es el documento con el que el gobierno de Estados Unidos inicia formalmente un proceso de deportación. Se trata del formulario I-862, emitido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), generalmente a través de agencias como ICE, CBP o USCIS.

En términos simples, lo que dice el documento es esto: el gobierno considera que una persona puede ser deportada (“removable”) y, por eso, le abre un caso ante una corte de inmigración.

Dentro del NTA vas a encontrar información clave:

Datos personales y número de extranjero (A-number)

País de origen

Motivos por los que el gobierno considera que la persona es deportable

Tipo de caso migratorio

Obligación de presentarse ante un juez

El DHS emite el NTA para notificar formalmente a un inmigrante que deberá presentarse ante un juez de inmigración (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿QUÉ SIGNIFICAN LOS “CARGOS” MIGRATORIOS?

Aquí es donde muchas personas se confunden. El NTA incluye una serie de párrafos que explican por qué el gobierno inició el proceso. Entre las razones más comunes están:

Entrada sin inspección

Permanecer más tiempo del permitido por una visa

Violaciones a condiciones migratorias

Ciertos antecedentes penales

No es un detalle menor: estos “cargos” son la base del caso, y cualquier error o interpretación puede marcar una gran diferencia en la defensa. Por ejemplo, para muchos inmigrantes hispanos que entraron con visa de turista y se quedaron trabajando, la forma en que está redactado el cargo puede influir en si luego califican o no para ciertos alivios migratorios.

¿QUÉ HACER INMEDIATAMENTE SI RECIBES UN NTA?

Aquí no conviene improvisar. Hay pasos muy concretos que pueden ayudarte a ganar tiempo y proteger tus opciones, tanto si vives en un estado “santuario” como California o Nueva York, como si estás en lugares con políticas más estrictas, como Texas o Florida.

Revisión inicial del documento

Lee todo con calma, aunque cueste

Verifica nombre, dirección y número A

Revisa si ya hay fecha de audiencia o si aparece como “por definir”

Detecta errores o inconsistencias

Organización de documentos

Conviene empezar cuanto antes. Este es un buen punto de partida:

Pasaporte y visas

Registro de entrada (I-94)

Actas de nacimiento o matrimonio

Declaraciones de impuestos (tax returns, W-2, 1099)

Comprobantes de trabajo (contratos, cartas de empleador, talones de pago)

Historial migratorio (citas con USCIS, permisos anteriores, recibos de aplicaciones)

Antecedentes penales (si los hay)

Tener todo ordenado desde el inicio puede facilitar mucho el trabajo de un abogado y, en muchos casos, mostrar al juez tu arraigo en Estados Unidos: tiempo en el país, familia, comunidad, iglesia o escuela de tus hijos.

Buscar ayuda legal lo antes posible

Esto es clave. A diferencia de otros procesos, el gobierno no asigna un abogado gratuito en estos casos.

Un abogado de inmigración puede evaluar si existen opciones como:

Asilo

Cancelación de deportación

Ajuste de estatus

Perdones migratorios

No todos califican para estos beneficios, pero no consultarlo a tiempo puede cerrar puertas. En comunidades hispanas es común pedir primero consejo a conocidos, al “abogado del barrio” o a alguien que “ya pasó por algo parecido”, pero en temas migratorios cada caso es distinto y una mala asesoría puede costar muy caro.

Evitar decisiones apresuradas

Un error común es firmar documentos sin entenderlos completamente, especialmente si vienen de autoridades como ICE.

Evita:

Firmar salidas voluntarias sin asesoría

Dar declaraciones detalladas sin abogado

Tomar decisiones bajo presión

Muchas personas, por miedo o por querer “arreglar rápido”, firman papeles en centros de detención o durante una detención en la frontera sin comprender las consecuencias. Luego es mucho más difícil revertir esas decisiones ante un juez.

LA AUDIENCIA EN LA CORTE: LO QUE DEBES SABER

El NTA puede incluir la fecha y lugar de la audiencia, aunque en algunos casos esa información llega después por correo. Algo importante que siempre recalco: no asistir a la corte casi siempre termina en una orden de deportación automática, incluso si nunca pudiste contar tu historia.

En la corte, la persona tiene derechos fundamentales:

Tener un abogado (pagado por cuenta propia)

Solicitar un intérprete en español u otro idioma

Revisar la evidencia del gobierno

Presentar pruebas y testigos

En muchas ciudades con alta presencia latina, las cortes de inmigración están acostumbradas a ver familias completas, padres con niños ciudadanos, personas que llevan más de una década en el país. Aun así, el sistema es muy estricto con las fechas: perder una audiencia por no leer bien el NTA o por no actualizar la dirección es uno de los errores más frecuentes.

CONSEJOS PRÁCTICOS QUE PUEDEN MARCAR LA DIFERENCIA

A veces son los pequeños detalles los que evitan problemas mayores.

Recomendaciones útiles:

Tomar fotos del NTA y compartirlas con alguien de confianza

Guardar copias físicas y digitales

Anotar todas las fechas en un calendario con recordatorios (en el celular, Google Calendar, etc.)

Actualizar la dirección con la corte y el DHS si te mudas

Y, sobre todo, algo que intento transmitir siempre: recibir un NTA no es una orden final de deportación. Es el inicio de un proceso. Todavía hay espacio para defenderse, para presentar tu caso y para buscar opciones legales, especialmente si tienes familia, años viviendo en Estados Unidos o temes regresar a tu país de origen. Pedir ayuda a tiempo y entender bien qué significa ese papel puede marcar la diferencia entre perder una oportunidad o encontrar un camino para quedarte.

Dos agentes de ICE deteniendo a un presunto inmigrante indocumentado en Estados Unidos (Foto: AFP)

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