Conseguir un apartamento en la ciudad de Nueva York por menos de US$15,000 suena, a simple vista, como una promesa imposible, casi como esas historias que te llegan por WhatsApp y que dudas antes de abrir. Si alguna vez has revisado precios en Manhattan, Brooklyn o Queens, sabes que la cifra promedio suele estar muy por encima de lo que la mayoría puede pagar sin endeudarse durante décadas, incluso si compartes renta con familia o roommates y vives lejos del subway. En barrios donde un estudio diminuto puede costar lo mismo que una casa completa en otros estados, hablar de “propiedad” por menos de lo que vale un carro usado llama la atención de cualquiera, especialmente de la comunidad latina que lleva años pagando alquiler sin ver un retorno. Pero lo cierto es que sí existe una oportunidad real para comprar por ese monto, aunque no se trata del mercado tradicional ni de un “deal secreto” de Facebook Marketplace. A continuación, te cuento con calma de qué se trata, cómo funciona este programa, cuáles son los requisitos y cómo puedes presentar una oferta si cumples las condiciones.

Dos personas caminando por Central Park durante una tormenta invernal en Nueva York. Y es que este invierno en la ciudad ha sido muy frío y ha dejado muchas capas blancas en el suelo (Foto: AFP)

¿DE DÓNDE SALE ESTA OPORTUNIDAD?

La iniciativa forma parte de una lotería de vivienda abierta por New York City Housing Connect, la plataforma oficial que gestiona oportunidades de vivienda asequible en la ciudad y que muchas familias hispanas ya usan para aplicar a rentas reguladas o apartamentos con renta estabilizada.

En esta ocasión, las unidades están disponibles en Mitchell-Lama Arvene Limited Profit Housing Corp., ubicada en 3-53 Beach 57th Street, en el sector de Far Rockaway, dentro del distrito de Queens, una zona costera a la que muchos neoyorquinos llegan en verano para ir a la playa, pero donde también vive una comunidad diversa de inmigrantes, incluyendo latinos.

Este proyecto forma parte del programa Mitchell-Lama, creado para ofrecer viviendas a precios limitados a personas y familias con ingresos dentro de ciertos rangos establecidos por el estado, principalmente de ingresos moderados y medios. La cifra que ha llamado la atención es concreta: apartamentos desde US$14,818, un monto que, comparado con el mercado inmobiliario de Nueva York, se siente casi irreal para quienes están cansados de ver precios inalcanzables en Zillow o StreetEasy.

PRECIOS, CUOTAS Y LÍMITES DE INGRESOS

No todos los apartamentos cuestan lo mismo. El precio varía según el tamaño de la unidad, al igual que las cuotas mensuales de mantenimiento y los límites de ingresos permitidos. Aquí tienes la información organizada en un cuadro para verla más clara:

Tamaño del apartamento Cuota de mantenimiento mensual Precio de compra Límite de ingresos anuales Tamaño del hogar permitido 1 dormitorio US$974 – US$995 US$14,818 – US$15,347 US$38,970 – US$182,250 1 a 3 personas 2 dormitorios US$1,237 – US$1,283 US$17,993 – US$19,316 US$49,494 – US$202,500 2 a 4 personas 3 dormitorios US$1,525 – US$1,537 US$21,565 – US$21,962 US$60,998 – US$235,000 4 a 6 personas

Como puedes ver, aunque el precio de compra es bajo en comparación con el mercado inmobiliario de Nueva York, hay que considerar las cuotas mensuales de mantenimiento, que superan los US$900 en todos los casos y funcionan de manera similar a una “maintenance fee” de co‑op o condominio.

Para muchas familias latinas que hoy pagan rentas similares en el Bronx, Queens o Brooklyn por apartamentos que nunca serán propios, el atractivo está en que aquí esos pagos se realizan sobre una unidad de la que eres copropietario dentro del esquema cooperativo Mitchell-Lama.

¿QUIÉNES PUEDEN POSTULAR?

Los requisitos principales son:

Ser residente del estado de Nueva York.

Presentar una sola solicitud por persona.

Cumplir con los límites de ingresos establecidos según el tamaño del hogar.

Pagar una tarifa de solicitud no reembolsable de US$75.

No es un proceso de “el primero que llega, se lo lleva”. Se trata de una lotería con cupos limitados:

300 solicitantes seleccionados para apartamentos de 1 dormitorio.

300 solicitantes seleccionados para 2 dormitorios.

200 solicitantes seleccionados para 3 dormitorios.

La fecha límite para participar es el 16 de marzo de 2026, por lo que conviene no dejar la aplicación para el último momento, como suele pasar cuando nos confiamos y luego el sistema se satura.

¿CÓMO OFERTAR PASO A PASO?

El proceso se realiza en línea a través del portal oficial de vivienda de la ciudad, el mismo sitio que probablemente ya has visto recomendado por organizaciones comunitarias, iglesias o centros de ayuda legal en vecindarios latinos como Washington Heights, Corona o Sunset Park.

Si estás interesado, estos son los pasos generales:

Crear o iniciar sesión en una cuenta en la plataforma de Housing Connect. Completar la solicitud correspondiente al proyecto Mitchell-Lama Arvene. Adjuntar la documentación solicitada (ingresos, composición del hogar, identificación). Pagar la tarifa de US$75. Esperar la selección aleatoria en la lotería.

Si resultas seleccionado, el proceso continúa con verificación de documentos y evaluación de elegibilidad antes de cerrar la compra, algo similar a cuando te aprueban para una vivienda de renta asequible, pero con la diferencia de que aquí adquieres participación en una cooperativa.

NYC Housing Connect es el programa que permite esta venta a bajos precios (Foto: NYC Housing Connect)

LO QUE DEBES TENER EN CUENTA ANTES DE APLICAR

Es importante ser transparente: aunque el precio inicial es atractivo, este tipo de vivienda tiene reglas específicas. Al formar parte del programa Mitchell-Lama, existen regulaciones sobre reventa, uso y ocupación; en general, la unidad debe ser tu residencia principal y hay límites para venderla o alquilarla a terceros.

No es un apartamento pensado para inversión rápida, sino para residencia principal y estabilidad de largo plazo, algo clave para muchas familias hispanas que quieren arraigarse en Nueva York sin miedo a aumentos de renta bruscos.

Además, el hecho de que el límite de ingresos llegue hasta más de US$180,000 o incluso US$200,000 en algunos casos puede sorprender, pero eso responde a los criterios establecidos por el programa estatal para mantener diversidad de ingresos dentro del complejo y garantizar la viabilidad financiera del edificio.

En una ciudad donde el mercado inmobiliario suele ser uno de los más costosos de Estados Unidos, oportunidades como esta generan interés inmediato, especialmente entre quienes ya están cansados de mudarse cada pocos años o de vivir lejos del tren A o del bus que los conecta con su trabajo.

Si cumples con los requisitos y estás dispuesto a asumir las cuotas mensuales, puede ser una puerta real de entrada a la propiedad en Nueva York por menos de US$15,000 dólares, una cifra que, para muchas familias, equivale a los ahorros de varios años o a un bono de fin de año cuidadosamente guardado.