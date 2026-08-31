Vivir junto a un árbol que extiende sus ramas sobre el patio o cuyas raíces comienzan a afectar una vivienda puede convertirse en un problema entre vecinos. En Florida, Estados Unidos, la legislación contempla algunas herramientas para que los propietarios protejan su terreno, aunque esas facultades tienen límites y no permiten actuar de cualquier manera.

Cuando las ramas o raíces de un árbol plantado en el terreno vecino cruzan hacia otra propiedad, el dueño afectado puede, en términos generales, recortar las partes que ingresan a su propio terreno. La intervención, sin embargo, debe mantenerse dentro de los límites de su propiedad y no autoriza a entrar al terreno del vecino sin permiso.

Además, quien realiza la poda debe hacerse cargo del costo del trabajo. Las recomendaciones de la Universidad de Florida advierten que la intervención tampoco debería ser tan agresiva como para provocar la muerte del árbol o perjudicar seriamente su salud.

Esto significa que tener ramas sobre el patio no equivale a tener permiso para eliminar todo el árbol. Una poda excesiva que termine destruyendo un ejemplar puede provocar una reclamación económica por la pérdida del árbol y por la disminución del valor que aportaba a la propiedad.

¿Quién paga si las raíces provocan daños?

El problema puede complicarse cuando las raíces de un árbol vecino comienzan a levantar una acera, afectar tuberías o generar daños en una estructura. Si el ejemplar está sano, su propietario no necesariamente tiene que responder automáticamente por esas consecuencias.

En determinadas circunstancias, el propietario afectado puede cortar las raíces que hayan avanzado hacia su terreno utilizando lo que se conoce como una medida de autoayuda. Eso sí, el trabajo debe realizarse siempre exclusivamente desde su propia propiedad y bajo su responsabilidad.

La situación cambia cuando el dueño del árbol conocía previamente la existencia de un peligro y no tomó medidas para solucionarlo. En ese escenario puede surgir una reclamación por negligencia si se demuestra que existía un deber de mantener el árbol en condiciones seguras, que ese deber fue incumplido y que el problema ocasionó pérdidas económicas comprobables.

La ley impide ingresar a la propiedad contigua ni realizar una poda que destruya o dañe gravemente el árbol. (Foto referencial: Freepik)

¿Qué pasa si el árbol cae sobre la casa del vecino?

La abogada Denisse Ilabaca, de Florida, señala que la condición del árbol también puede ser determinante cuando finalmente se produce una caída. Si estaba muerto, enfermo o presentaba señales evidentes de peligro que su propietario conocía, podría existir responsabilidad por los daños causados.

Por el contrario, cuando un árbol sano cae debido a un huracán, una tormenta u otro evento natural, el propietario del terreno donde estaba plantado generalmente no es considerado responsable bajo las reglas habituales.

En esos casos, la persona cuya propiedad resultó dañada suele recurrir a su propio seguro para cubrir las reparaciones y los costos relacionados con la retirada del árbol.

Cuidado con los árboles protegidos

Antes de podar de manera importante, cortar o retirar un árbol en Florida también conviene verificar si existen protecciones estatales, municipales o del condado. Los manglares, por ejemplo, cuentan con protección específica bajo la legislación estatal y pueden estar sujetos a reglas diferentes.

Además, algunas jurisdicciones tienen normas para ejemplares considerados patrimoniales o para determinadas especies nativas. Entre ellas pueden encontrarse el roble vivo, el ciprés calvo y la palma de sabal, dependiendo de las regulaciones aplicables en cada localidad.

Por eso, antes de tomar una motosierra, conviene consultar con la autoridad local correspondiente.

“Tal vez talar un árbol protegido sin permiso pueda acarrear multas considerables y la obligación de plantar uno de reemplazo a su cargo. Antes de talar cualquier ejemplar en su propiedad, consulte con la oficina local de planificación o de cumplimiento de normas para determinar si se requiere un permiso”, recomendó Ilabaca.