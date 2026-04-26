Si planeas viajar a Estados Unidos para la Copa Mundial de la FIFA 2026, es muy probable que te hagas esta pregunta: ¿puedo conducir en Filadelfia con mi licencia extranjera? La respuesta corta es sí, pero con condiciones clave que debes conocer para evitar problemas.

¿Es válida una licencia extranjera en Filadelfia?

Sí. De acuerdo con el Departamento de Transporte de Pensilvania (PennDOT), puedes manejar legalmente con una licencia de conducir extranjera válida. Sin embargo, esta autorización tiene un límite importante:

Puedes conducir hasta por un año desde tu entrada a Estados Unidos, o hasta que tu licencia expire, lo que ocurra primero.

Esto aplica principalmente para visitantes temporales, como turistas que llegarán por el Mundial.

Manejar en Filadelfia durante el Mundial 2026 requiere conocer bien las reglas locales. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Necesitas un permiso internacional para conducir en Filadelfia?

No es obligatorio, pero sí altamente recomendable.

Un permiso internacional de conducir (IDP) funciona como una traducción oficial de tu licencia y puede facilitarte trámites, alquiler de autos o controles policiales.

En pocas palabras:

Licencia extranjera válida: suficiente para conducir

Permiso internacional: recomendable para evitar complicaciones

¿Qué pasa si te quedas más tiempo en Filadelfia?

Aquí viene una regla clave que muchos ignoran.

Si decides quedarte más tiempo o estableces residencia en Pensilvania, ya no basta con tu licencia extranjera. En ese caso:

Debes obtener una licencia del estado

El plazo puede ser de hasta 60 días desde que estableces residencia

Es decir, la licencia extranjera es solo una solución temporal.

El Mundial 2026 convertirá a Filadelfia en uno de los puntos más concurridos del torneo. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Reglas para conducir en Filadelfia durante el Mundial 2026

Antes de manejar en Filadelfia durante el Mundial 2026, considera esto:

Tu licencia debe estar vigente

Debes respetar todas las leyes de tránsito locales

Es recomendable llevar siempre tu pasaporte o identificación

Si alquilas un auto, la empresa puede pedir requisitos adicionales

Lo que debes saber si vas al Mundial 2026

Filadelfia será una de las sedes clave del torneo, con varios partidos programados en el Lincoln Financial Field. Esto significa más tráfico, controles y movimiento de turistas.

Por eso, si planeas conducir:

Verifica que tu licencia esté en regla

Considera tramitar un permiso internacional

Infórmate sobre normas locales antes de manejar

Partidos del Mundial 2026 en Filadelfia

Filadelfia será sede de seis encuentros de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Lincoln Financial Field. De estos, cinco corresponderán a la fase de grupos y uno a los dieciseisavos de final, programado para el 4 de julio de 2026.

Entre los duelos más atractivos destacan selecciones como Brasil, Francia, Croacia y Ecuador, además de un decisivo partido de eliminación directa.

Fecha Partido Fase / Grupo 14 de junio de 2026 Costa de Marfil vs. Ecuador Grupo E 19 de junio de 2026 Brasil vs. Haití Fase de grupos 22 de junio de 2026 Francia vs. Irak Grupo D (Partido #53) 25 de junio de 2026 Curazao vs. Costa de Marfil Grupo E (Partido #65) 27 de junio de 2026 Croacia vs. Ghana Grupo L (Partido #76) 4 de julio de 2026 Ganador Partido 74 vs. Ganador Partido 77 Dieciseisavos de final

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