Filadelfia se prepara para recibir a miles de visitantes durante el Mundial 2026. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Filadelfia se prepara para recibir a miles de visitantes durante el Mundial 2026. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

Si planeas viajar a Estados Unidos para la , es muy probable que te hagas esta pregunta: ¿puedo conducir en Filadelfia con mi licencia extranjera? La respuesta corta es sí, pero con condiciones clave que debes conocer para evitar problemas.

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¿Es válida una licencia extranjera en Filadelfia?

Sí. De acuerdo con el Departamento de Transporte de Pensilvania (), puedes manejar legalmente con una licencia de conducir extranjera válida. Sin embargo, esta autorización tiene un límite importante:

Puedes conducir hasta por un año desde tu entrada a Estados Unidos, o hasta que tu licencia expire, lo que ocurra primero.

Esto aplica principalmente para visitantes temporales, como turistas que llegarán por el Mundial.

Manejar en Filadelfia durante el Mundial 2026 requiere conocer bien las reglas locales. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Manejar en Filadelfia durante el Mundial 2026 requiere conocer bien las reglas locales. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Necesitas un permiso internacional para conducir en Filadelfia?

No es obligatorio, pero sí altamente recomendable.

Un permiso internacional de conducir (IDP) funciona como una traducción oficial de tu licencia y puede facilitarte trámites, alquiler de autos o controles policiales.

En pocas palabras:

  • Licencia extranjera válida: suficiente para conducir
  • Permiso internacional: recomendable para evitar complicaciones

¿Qué pasa si te quedas más tiempo en Filadelfia?

Aquí viene una regla clave que muchos ignoran.

Si decides quedarte más tiempo o estableces residencia en Pensilvania, ya no basta con tu licencia extranjera. En ese caso:

  • Debes obtener una licencia del estado
  • El plazo puede ser de hasta 60 días desde que estableces residencia

Es decir, la licencia extranjera es solo una solución temporal.

El Mundial 2026 convertirá a Filadelfia en uno de los puntos más concurridos del torneo. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
El Mundial 2026 convertirá a Filadelfia en uno de los puntos más concurridos del torneo. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Reglas para conducir en Filadelfia durante el Mundial 2026

Antes de manejar en Filadelfia durante el Mundial 2026, considera esto:

  • Tu licencia debe estar vigente
  • Debes respetar todas las leyes de tránsito locales
  • Es recomendable llevar siempre tu pasaporte o identificación
  • Si alquilas un auto, la empresa puede pedir requisitos adicionales

Lo que debes saber si vas al Mundial 2026

Filadelfia será una de las sedes clave del torneo, con varios partidos programados en el Lincoln Financial Field. Esto significa más tráfico, controles y movimiento de turistas.

Por eso, si planeas conducir:

  • Verifica que tu licencia esté en regla
  • Considera tramitar un permiso internacional
  • Infórmate sobre normas locales antes de manejar

Partidos del Mundial 2026 en Filadelfia

Filadelfia será sede de seis encuentros de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Lincoln Financial Field. De estos, cinco corresponderán a la fase de grupos y uno a los dieciseisavos de final, programado para el 4 de julio de 2026.

Entre los duelos más atractivos destacan selecciones como Brasil, Francia, Croacia y Ecuador, además de un decisivo partido de eliminación directa.

FechaPartidoFase / Grupo
14 de junio de 2026Costa de Marfil vs. EcuadorGrupo E
19 de junio de 2026Brasil vs. HaitíFase de grupos
22 de junio de 2026Francia vs. IrakGrupo D (Partido #53)
25 de junio de 2026Curazao vs. Costa de MarfilGrupo E (Partido #65)
27 de junio de 2026Croacia vs. GhanaGrupo L (Partido #76)
4 de julio de 2026Ganador Partido 74 vs. Ganador Partido 77Dieciseisavos de final

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SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

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