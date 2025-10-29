La situación de un semáforo que no cambia a verde puede ser frustrante y generar dudas legales para conductores en California. ¿Es legal pasar ese semáforo en rojo tras una larga espera? Conoce qué debes hacer en esa circunstancia y qué riesgos implica ignorar las señales.

En California, la ley es clara en cuanto a la obediencia a los semáforos, pero existen protocolos para casos en que un semáforo está inoperativo o presenta fallas. T

¿PUEDES PASAR UNA LUZ ROJA EN CALIFORNIA SI EL SEMÁFORO NO CAMBIA A VERDE?

La ley establece que los conductores deben detenerse en una luz roja y permanecer detenidos hasta que la señal cambie a verde. Una luz roja que tarda más de lo habitual en cambiar no otorga permiso para pasar. Esto es conforme al Código de Vehículos de California y es reafirmado por funcionarios policiales, como Sharon Bear, portavoz del Departamento de Policía de Modesto, quien afirma que “una luz de circulación lenta no le da a un automovilista el derecho a pasar una luz roja”.

¿QUÉ HACER SI EL SEMÁFORO ESTÁ DESCOMPUESTO EN CALIFORNIA?

Si un semáforo deja de funcionar por completo, la intersección debe ser tratada como una de cuatro vías según la Sección 21800 del Código de Vehículos de California. En este caso:

Detente completamente y espera tu turno.

El conductor de la izquierda debe ceder el paso al de la derecha.

Procede con precaución cuando sea seguro hacerlo.

Reporta la luz defectuosa a la línea de no emergencia local.

¿CÓMO ACTUAR ANTE UNA LUZ ROJA O AMARILLA INTERMITENTE?

El DMV indica que:

Una luz roja intermitente requiere una detención total.

Una luz amarilla intermitente permite avanzar con precaución si la vía está despejada.

Estas señales funcionan como semáforos de precaución especiales que requieren mayor atención al cruzar.

Intersecciones sin semáforo activo deben tratarse como de cuatro vías (Foto: Pixabay)

¿QUÉ HACER SI UNA LUZ ROJA NO CAMBIA A VERDE EN CALIFORNIA?

Los expertos recomiendan:

Mover ligeramente el vehículo sobre el sensor del semáforo para activar el ciclo.

Si no cambia, la opción más segura es girar a la derecha donde esté permitido y continuar hasta una intersección con giro en U legal.

Nunca ignores la luz roja simplemente por impaciencia o ausencia de tráfico.

EXCEPCIONES A LA REGLA: ¿CUÁNDO PUEDES CRUZAR UNA LUZ ROJA?

Solo un agente del orden público o funcionario autorizado puede indicar que cruces una luz roja. Esto aplica en situaciones de emergencia o cuando la policía dirige el tráfico.

MULTAS Y SANCIONES POR PASAR UNA LUZ ROJA EN CALIFORNIA

Pasar un semáforo en rojo puede significar:

Una multa base de US$100, que con tarifas puede llegar hasta US$500 .

. La suma de un punto en el historial de manejo con el DMV.

Posibles defensas legales: señal obstruida, error del oficial o acción para evitar accidente.

Multas por luz roja en California pueden llegar a US$500 (Foto: Pixabay)

