Las nuevas regulaciones de control de entrada y salida implementadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) añaden un nivel de escrutinio que no solo alcanza a los visitantes con visa, sino también a los residentes permanentes. La medida, ya definitiva, busca reforzar el control migratorio y verificar que cada persona que no es ciudadana estadounidense cumpla con los requisitos legales para ingresar o permanecer en el país.

A partir de ahora, tanto los portadores de visas de cualquier tipo como quienes poseen una Green Card quedan incorporados en un sistema que recopilará sus datos biométricos, como huellas y fotografías, cada vez que entren o salgan de Estados Unidos.

Según explicó el abogado de inmigración Luis Victoria a Univision Noticias, el objetivo es claro: “inspeccionar de manera mucho más minuciosa” a los residentes permanentes para determinar si obtuvieron su estatus “a través de fraude”.

Viajeros con visa enfrentarán inspecciones más estrictas bajo las regulaciones de CBP. | Crédito: U.S. Customs and Border Protection

¿En qué casos un residente permanente puede perder la Green Card?

Aunque el anuncio ha generado preocupación entre muchos viajeros, los expertos aclaran que solo ciertos residentes permanentes corren riesgos reales. Las situaciones que pueden activar una revisión severa al reingresar al país incluyen:

Permanecer fuera de Estados Unidos por más de un año.

Haber obtenido la residencia mediante fraude.

Cometer un crimen después de recibir la Green Card.

Los ejemplos que citan los abogados van desde matrimonios ficticios utilizados para obtener la residencia hasta delitos como manejar bajo la influencia del alcohol (DUI) u otros crímenes que pueden activar una detención en el puerto de entrada y hasta un proceso de deportación.

En palabras del experto, “los residentes permanentes que tengan esta Green Card tienen riesgos inminentes en el sentido de poder quizá perder esta residencia en muchas ocasiones”, especialmente si hay antecedentes que pongan en duda la legalidad del estatus.

Expertos advierten que los portadores de Green Card con antecedentes podrían tener problemas con las nuevas reglas aduaneras de CBP. | Crédito: U.S. Customs and Border Protection

¿Y si tienes un historial limpio?

Para los residentes permanentes sin antecedentes, la recomendación es simple: no hay motivo de alarma. Quienes no han cometido crímenes, no han salido del país por periodos prolongados y no obtuvieron la residencia mediante fraude, no deberían enfrentar problemas adicionales bajo estas nuevas reglas.

Aun así, los abogados sugieren que cualquier residente permanente que tenga dudas sobre su historial consulte con un profesional de inmigración antes de viajar fuera de Estados Unidos. Una asesoría adecuada puede evitar contratiempos en el momento del reingreso.

Una medida que se suma a otra regla clave

Estas regulaciones se complementan con otra norma que entrará en vigor el 26 de noviembre, bajo la cual la CBP tomará fotografías de todos los viajeros no ciudadanos cada vez que entren o salgan del país, ya sea por aeropuerto, puerto marítimo o frontera terrestre. Es un paso adicional en la expansión del sistema biométrico que busca un control más preciso de quién entra y quién sale.

