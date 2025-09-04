Renovar la visa de Estados Unidos siempre genera dudas, especialmente cuando se trata de evitar la entrevista presencial. La Embajada de EE.UU. en México actualizó sus lineamientos y, aunque ahora más personas deberán acudir a entrevista, aún existen excepciones importantes que pueden ahorrarte tiempo y estrés.

¿Puedes renovar tu visa sin entrevista?

La propia Embajada compartió en Instagram una guía rápida con 5 preguntas clave. Si respondes “Sí” a todas, podrías ser elegible para renovar tu visa sin necesidad de entrevista:

¿Estás renovando una visa B-1/B-2 o BCC ?

? ¿Tu visa anterior venció hace menos de 12 meses ?

? ¿Tenías al menos 18 años cuando se emitió tu visa anterior?

cuando se emitió tu visa anterior? ¿Estás solicitando en tu país de residencia habitual ?

? ¿Tu visa anterior no fue rechazada (o el rechazo fue superado)?

👉 Si cumpliste con todas, podrías entrar en la categoría de renovación sin entrevista. Eso sí, recuerda que los oficiales consulares pueden pedir una entrevista en cualquier momento, incluso si reúnes todos los requisitos.

Si respondes “sí” a todas, podrías acceder a la renovación simplificada de la visa americana. | Crédito: BanarTABS / iStock / BanarTABS

¿Quiénes siguen calificando para renovar sin entrevista?

A pesar de los cambios que entraron en vigor el 2 de septiembre de 2025, algunas categorías todavía pueden beneficiarse de este proceso simplificado:

1. Visas diplomáticas u oficiales

Exentas de entrevista las siguientes:

A-1, A-2, C-3 (excepto asistentes o empleados personales)

G-1, G-2, G-3, G-4

NATO-1 a NATO-6

TECRO E-1

2. Visas de turista (B1/B2)

Se mantiene la exención si:

Renovas una visa B-1, B-2 o B1/B2 con validez de 10 años.

con validez de 10 años. Tu visa venció hace menos de 12 meses .

. Tenías al menos 18 años cuando se emitió.

cuando se emitió. Solicitas desde tu país de residencia o nacionalidad .

. Nunca se te ha negado una visa (o el rechazo fue superado).

se te ha negado una visa (o el rechazo fue superado). No tienes inelegibilidades aparentes.

Aunque cumplas con los requisitos, la Embajada aclara que un oficial consular puede solicitar entrevista en cualquier momento. | Crédito: Freepik / CHRIS DELMAS

Cambios importantes desde septiembre de 2025

Menores de 14 años y mayores de 79 años ya no están exentos de entrevista.

de entrevista. Las visas emitidas antes de esta fecha no pierden validez, pero podrían requerir entrevista si un oficial lo determina.

¿Cómo renovar la visa americana sin entrevista?

Si cumples los criterios, el proceso es el siguiente:

Llena el formulario DS-160 en ceac.state.gov. Crea una cuenta en ais.usvisa-info.com y realiza el pago correspondiente. Agenda una cita en el CAS (Centro de Atención al Solicitante). El sistema evaluará automáticamente si calificas para la exención. Si eres elegible, recibirás instrucciones para enviar tus documentos. Finalmente, te notificarán cuándo recoger tu visa o si será enviada por paquetería.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!