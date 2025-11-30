Trabajar legalmente en Estados Unidos en calidad de migrante es posible, siempre y cuando se siga una ruta migratoria específica y se obtenga la visa correcta. Sin embargo, el extranjero puede tener ciertas complicaciones para seleccionar la autorización. En ese caso, es importante que descubras los requisitos exactos y qué categorías de este documento físico existen.

Cada año, miles de migrantes viajan hacia este país con el propósito de conseguir una mejor oportunidad laboral. De esa manera, pretenden obtener mayores ingresos económicos. Es más, el propio gobierno estadounidense facilita ello, ya que ofrece programas de visas temporales y permanentes que brinda la posibilidad de laborar en distintas empresas.

Para iniciar con el trámite, el Departamento de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) precisa que el posible empleador “presente primero una petición”. Cuando dicha solicitud sea aprobada, eso permitiría que el trabajador migrante inicie con el proceso de obtener su visa.

Existen diversas categorías para obtener una visa de trabajo. Es importante saber cuál seleccionar. (Foto: Popartic / iStock) / Popartic

Lista de visas para trabajadores temporales

En esta sección, te presentaré una serie de autorizaciones que solo tienen en periodo de tiempo límite. Es decir, cuando expiren, es necesario que inicies un proceso de renovación. Entre las opciones son:

Visa H-2A: documento para ciudadanos extranjeros que deseen trabajar en EE.UU. en puestos agrícolas temporales o estacionales.

documento para ciudadanos extranjeros que deseen trabajar en EE.UU. en puestos agrícolas temporales o estacionales. Visa H-2B: documento para migrantes que pretenden laborar en empleos no agrícolas, tales como hostelería, construcción, paisajismo, restaurantes, entre otros.

documento para migrantes que pretenden laborar en empleos no agrícolas, tales como hostelería, construcción, paisajismo, restaurantes, entre otros. Visa L: documento que permite a las empresas transferir a sus empleados de sus oficinas en el extranjero a sus operaciones en Estados Unidos.

documento que permite a las empresas transferir a sus empleados de sus oficinas en el extranjero a sus operaciones en Estados Unidos. Visa O: documento para ciudadanos extranjeros que posean habilidades o logros extraordinarios en campos como ciencia, arte, educación, negocios o deportes.

documento para ciudadanos extranjeros que posean habilidades o logros extraordinarios en campos como ciencia, arte, educación, negocios o deportes. Visa P: documento dirigido para atletas, artistas y animadores extranjeros, y su personal de apoyo esencial.

documento dirigido para atletas, artistas y animadores extranjeros, y su personal de apoyo esencial. Visa Q: documento para programas de intercambio cultural en escuelas, museos, negocios u otros establecimientos culturales.

Este documento es importante para trabajar legalmente en Estados Unidos. (Foto: Agencias)

Lista de visas para trabajadores permanentes

Con este tipo de visas, te brinda la oportunidad de vivir y trabajar indefinidamente en Estados Unidos. Este documento se entrega a profesionales altamente calificados, empresarios y personas con títulos avanzados.

Visa EB-1: documento entregado a extranjeros con ‘habilidades extraordinarias’ como investigadores, académicos reconocidos, ejecutivos de empresas multinacionales, atletas olímpicos o actores ganadores del Oscar.

documento entregado a extranjeros con ‘habilidades extraordinarias’ como investigadores, académicos reconocidos, ejecutivos de empresas multinacionales, atletas olímpicos o actores ganadores del Oscar. Visa EB-2: documento otorgado a extranjeros con títulos de posgrado o aptitudes excepcionales en artes, ciencias o negocios.

documento otorgado a extranjeros con títulos de posgrado o aptitudes excepcionales en artes, ciencias o negocios. Visa EB-3: documento entregado a profesionales y trabajadores extranjeros especializados.

documento entregado a profesionales y trabajadores extranjeros especializados. Visa EB-4: documento brindar a trabajadores extranjeros religiosos, del servicio exterior estadounidense o personal retirado de organizaciones internacionales.

documento brindar a trabajadores extranjeros religiosos, del servicio exterior estadounidense o personal retirado de organizaciones internacionales. Visa EB-5: documento otorgado a extranjeros emprendedores que inviertan en una nueva empresa que genera empleo a, mínimo, 10 ciudadanos estadounidenses.

Con lo presentado, es importante que identifiques qué tipo de visa necesitas si pretendes laborar en Estados Unidos.

