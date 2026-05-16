¿Revisar un mensaje rápido mientras esperas en un semáforo en rojo parece inofensivo? En Texas, podría meterte en problemas. Aunque muchos conductores creen que usar el celular solo es ilegal cuando el vehículo está en movimiento, la ley estatal tiene una interpretación más amplia. Si estás detenido en una luz roja, atrapado en el tráfico o avanzando lentamente en una congestión, las autoridades aún pueden considerar que estás “operando” el vehículo. Eso significa que leer mensajes, responder textos o usar redes sociales desde el asiento del conductor podría terminar en una multa, incluso si el auto no se mueve ni un centímetro.

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¿Qué está prohibido hacer con el celular mientras conduces en Texas?

La ley de Texas prohíbe varias acciones relacionadas con el uso del teléfono mientras conduces. Entre ellas están:

Enviar o leer mensajes de texto

Revisar o responder correos electrónicos

electrónicos Usar aplicaciones de mensajería o redes sociales mientras manejas

o redes sociales mientras manejas Sostener o usar un celular en zonas escolares

Usar dispositivos móviles si el conductor es menor de 18 años

Las autoridades estatales han insistido en que la conducción distraída sigue siendo uno de los mayores problemas en las carreteras. De acuerdo con el Departamento de Transporte de Texas (TxDOT), en 2025 hubo más de 86,000 accidentes relacionados con distracciones al volante. Estos choques dejaron 299 personas muertas y miles de heridos graves.

Texas registró miles de accidentes relacionados con distracciones al volante durante 2025. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Un semáforo en rojo cuenta como “conducir” en Texas?

Sí, en muchos casos. La ley texana no se enfoca únicamente en si el vehículo está avanzando, sino en si el conductor está operando el automóvil en una vía pública. Por eso, aunque estés detenido esperando la luz verde, un oficial puede emitir una infracción si te ve texteando o utilizando aplicaciones en el celular.

A diferencia de otros estados con leyes estrictas de “hands-free”, Texas no prohíbe completamente sostener un teléfono mientras manejas en todo el estado. Sin embargo, sí castiga actividades como enviar mensajes, escribir correos o interactuar con apps de mensajería mientras estás al volante.

¿Qué usos del teléfono sí están permitidos mientras conduces en Texas?

No todo está prohibido. La ley permite ciertas funciones del celular mientras conduces, entre ellas:

Usar GPS o aplicaciones de navegación

o aplicaciones de navegación Reproducir música

Reportar emergencias o delitos

o delitos Realizar llamadas con sistemas manos libres en muchas áreas

Aun así, los oficiales pueden detener a un conductor si consideran que el uso del teléfono está causando una distracción peligrosa.

Las autoridades de Texas pueden multarte si usas el celular mientras operas un vehículo en la vía pública. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Cuánto puede costarte una multa en Texas?

Las sanciones por violar la ley de mensajes de texto en Texas pueden incluir:

Hasta 99 dólares por una primera infracción

por una Hasta 200 dólares para reincidentes

Además, algunas ciudades texanas tienen ordenanzas locales más estrictas que limitan todavía más el uso de dispositivos móviles mientras se conduce.

El Departamento de Transporte de Texas recomienda detenerse completamente en un lugar seguro antes de usar el celular para llamadas, mensajes o cualquier otra actividad. La campaña estatal resume el mensaje con una frase sencilla: “Phones down, eyes up, Texas”, es decir, baja el teléfono y mantén la vista en el camino.

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