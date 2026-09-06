Para muchos, obtener una green card representa la oportunidad de construir una vida en Estados Unidos. Sin embargo, los vínculos con sus familias en sus países de origen pueden seguir siendo muy fuertes. Por eso, cuando tienen la oportunidad de regresar, algunas personas lo hacen sin pensarlo demasiado, convencidas de que su residencia permanente les permite vivir fuera del país sin consecuencias. Pero ¿se puede establecer la residencia en otra nación, como México, después de obtener la tarjeta verde? A continuación te lo explicamos.

Viajar a México con green card es posible, pero vivir fuera de EE.UU. de forma estable puede poner en riesgo la residencia permanente (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)

¿SE PUEDE TENER UNA GREEN CARD Y VIVIR EN MÉXICO?

La green card está destinada a quienes desean vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos, pero eso no impide viajar a México y pasar temporadas allí. Lo importante es tener claro que la tarjeta verde no autoriza a establecer México como lugar de residencia permanente si se quiere conservar ese estatus. Por lo tanto, este documento está pensado para personas cuya vivienda principal y su intención de vivir de forma estable se mantienen en EE.UU.

En otras palabras, una persona con green card puede visitar a su familia, atender un asunto temporal, estudiar o trabajar por un periodo limitado en México. Sin embargo, si se muda de manera estable al país vecino, pasa largas temporadas fuera de Estados Unidos o demuestra con sus actos que su hogar principal ya no está en territorio estadounidense, las autoridades migratorias pueden concluir que abandonó su residencia permanente, precisa el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

¿Cuándo considera USCIS que abandonaste tu residencia permanente?

USCIS señala que una ausencia de más de un año puede poner en riesgo la green card, pero también advierte que una salida menor a 12 meses puede considerarse abandono si se determina que la persona no tenía intención de mantener a Estados Unidos como su residencia permanente.

Para evitar inconvenientes cuando viajes y más si tienes planeada una ausencia de un año o más, como residente puedes solicitar un permiso de reingreso mediante el Formulario I‑131 antes de salir de EE.UU. Este documento ayuda a demostrar que la ausencia será temporal y, por lo general, puede tener una vigencia de hasta dos años. Cabe precisar que no sirve como una autorización para vivir indefinidamente en México: el titular debe poder demostrar que conserva vínculos reales con Estados Unidos.

Entre esos vínculos pueden estar mantener una vivienda, empleo, estudios, cuentas bancarias, declaraciones de impuestos como residente y familiares cercanos en Estados Unidos. Cada caso se evalúa de forma individual, por lo que quien planee vivir fuera del país durante un periodo largo debería consultar con un abogado de inmigración antes de organizar la mudanza o cambiar su residencia fiscal.

¿Cuándo existe más riesgo?

Situación Riesgo para la green card Viajes breves y temporales a México, con vida estable en EE.UU. Generalmente bajo Estancias fuera de EE.UU. de más de 6 meses Mayor riesgo, especialmente para una futura ciudadanía Ausencia de 1 año o más sin permiso de reingreso Alto: la tarjeta puede dejar de ser válida técnicamente para volver y puede considerarse abandono Vivir, trabajar y establecer hogar permanente en México Alto, incluso si las ausencias individuales son menores de un año

¿Cómo demostrar vínculo con EE.UU.?

Para respaldar que tu estancia en México es temporal, puedes tener pruebas de una vida real y estable en Estados Unidos. Por ejemplo:

Vivienda principal –propiedad o alquiler– en EE.UU.

Declaraciones de impuestos federales como residente.

Cuentas bancarias, empleo, negocio o estudios en EE.UU.

Licencia estatal, seguro médico y otros vínculos locales.

Familia inmediata y actividades cotidianas en Estados Unidos.

Un motivo temporal y documentable de la estancia en México, como cuidar a un familiar, estudios, tratamiento médico o trabajo temporal.

Declararte como “no residente” en tus impuestos federales estadounidenses puede ser una señal de abandono de la residencia permanente.