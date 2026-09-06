Antes de pasar una larga temporada en México, revisa qué ausencias pueden afectar tu residencia permanente, qué documentos podrías necesitar y cómo demostrar que Estados Unidos sigue siendo tu hogar principal (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)
Antes de pasar una larga temporada en México, revisa qué ausencias pueden afectar tu residencia permanente, qué documentos podrías necesitar y cómo demostrar que Estados Unidos sigue siendo tu hogar principal (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)
Judith Vicente
Judith Vicente

Para muchos, obtener una green card representa la . Sin embargo, los vínculos con sus familias en sus países de origen pueden seguir siendo muy fuertes. Por eso, cuando tienen la oportunidad de regresar, algunas personas lo hacen sin pensarlo demasiado, convencidas de que su les permite vivir fuera del país sin consecuencias. Pero ¿se puede establecer la residencia en otra nación, como México, después de obtener la tarjeta verde? A continuación te lo explicamos.

Mira también:
Viajar a México con green card es posible, pero vivir fuera de EE.UU. de forma estable puede poner en riesgo la residencia permanente (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)
Viajar a México con green card es posible, pero vivir fuera de EE.UU. de forma estable puede poner en riesgo la residencia permanente (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)

¿SE PUEDE TENER UNA GREEN CARD Y VIVIR EN MÉXICO?

La green card está destinada a quienes desean vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos, pero eso no impide viajar a México y pasar temporadas allí. Lo importante es tener claro que la tarjeta verde no autoriza a establecer México como lugar de residencia permanente si se quiere conservar ese estatus. Por lo tanto, este documento está pensado para personas cuya vivienda principal y su intención de vivir de forma estable se mantienen en EE.UU.

En otras palabras, una persona con green card puede visitar a su familia, atender un asunto temporal, estudiar o trabajar por un periodo limitado en México. Sin embargo, si se muda de manera estable al país vecino, pasa largas temporadas fuera de Estados Unidos o demuestra con sus actos que su hogar principal ya no está en territorio estadounidense, las autoridades migratorias pueden concluir que abandonó su residencia permanente, precisa el .

¿Cuándo considera USCIS que abandonaste tu residencia permanente?

USCIS señala que una ausencia de más de un año puede poner en riesgo la green card, pero también advierte que una salida menor a 12 meses puede considerarse abandono si se determina que la persona no tenía intención de mantener a Estados Unidos como su residencia permanente.

Para evitar inconvenientes cuando viajes y más si tienes planeada una ausencia de un año o más, como residente puedes solicitar un permiso de reingreso mediante el antes de salir de EE.UU. Este documento ayuda a demostrar que la ausencia será temporal y, por lo general, puede tener una vigencia de hasta dos años. Cabe precisar que no sirve como una autorización para vivir indefinidamente en México: el titular debe poder .

Entre esos vínculos pueden estar mantener una vivienda, empleo, estudios, cuentas bancarias, declaraciones de impuestos como residente y familiares cercanos en Estados Unidos. Cada caso se evalúa de forma individual, por lo que quien planee vivir fuera del país durante un periodo largo debería consultar con un abogado de inmigración antes de organizar la mudanza o cambiar su residencia fiscal.

¿Cuándo existe más riesgo?

SituaciónRiesgo para la green card
Viajes breves y temporales a México, con vida estable en EE.UU.Generalmente bajo
Estancias fuera de EE.UU. de más de 6 mesesMayor riesgo, especialmente para una futura ciudadanía
Ausencia de 1 año o más sin permiso de reingresoAlto: la tarjeta puede dejar de ser válida técnicamente para volver y puede considerarse abandono
Vivir, trabajar y establecer hogar permanente en MéxicoAlto, incluso si las ausencias individuales son menores de un año

¿Cómo demostrar vínculo con EE.UU.?

Para respaldar que tu estancia en México es temporal, puedes tener pruebas de una vida real y estable en Estados Unidos. Por ejemplo:

  • Vivienda principal –propiedad o alquiler– en EE.UU.
  • Declaraciones de impuestos federales como residente.
  • Cuentas bancarias, empleo, negocio o estudios en EE.UU.
  • Licencia estatal, seguro médico y otros vínculos locales.
  • Familia inmediata y actividades cotidianas en Estados Unidos.
  • Un motivo temporal y documentable de la estancia en México, como cuidar a un familiar, estudios, tratamiento médico o trabajo temporal.
  • Declararte como “no residente” en tus impuestos federales estadounidenses puede ser una señal de abandono de la residencia permanente.
SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC