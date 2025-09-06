El premio mayor de la lotería Powerball acaba de alcanzar una cifra histórica: US$ 1.800 millones. El próximo sorteo se celebrará este sábado 6 de septiembre y ya genera una expectativa enorme. Con un pozo tan alto, surge una pregunta clave: ¿pueden los extranjeros participar en el sorteo?

La respuesta a esta duda frecuente es sencilla y aparece en la sección oficial de Preguntas Frecuentes de la lotería: sí, los extranjeros pueden jugar, siempre que compren su boleto en una de las jurisdicciones autorizadas.

No necesitas ser ciudadano ni residente

Para jugar a Powerball no es necesario ser ciudadano o residente de Estados Unidos. Si eres extranjero y estás en un estado o territorio donde se venden boletos, puedes comprarlos legalmente, siempre que cumplas con el requisito de edad mínima que establece cada jurisdicción.

La lotería Powerball alcanzó un premio mayor de 1.800 millones de dólares, el segundo más grande de su historia. | Crédito: Powerball

¿Dónde se venden los boletos?

Los boletos de Powerball se pueden adquirir en:

45 estados de EE.UU.

Washington D.C. (Distrito de Columbia)

Puerto Rico

Islas Vírgenes de Estados Unidos

En algunos lugares también se ofrece la opción de compra en línea, pero solo para residentes locales. Como aclara el propio juego: “La venta de boletos de Powerball por Internet o por correo a través de fronteras jurisdiccionales está restringida”.

Esto significa que no puedes comprar legalmente desde el extranjero por internet.

¿Qué pasa con los impuestos si gano?

Aunque seas extranjero, si resultas ganador se aplicarán los impuestos federales y estatales correspondientes. Es decir, el monto final que recibas será menor al anunciado en el sorteo.

Los ganadores extranjeros deben pagar impuestos federales y estatales sobre el premio. (Foto: AFP) / PATRICK T. FALLON

El premio mayor y las probabilidades

Para llevarte el jackpot necesitas acertar los cinco números de las bolas blancas y el número de la bola roja Powerball. Las probabilidades de lograrlo son de 1 en 292 millones, una cifra realmente baja.

El premio mayor puede cobrarse de dos formas:

30 pagos anuales a lo largo de 29 años , o

, o un pago único en efectivo, generalmente menor al monto total anunciado.

A pesar de lo difícil que resulta ganar, la lotería recuerda que en 2022 hubo seis ganadores del premio mayor, lo que alimenta la ilusión de millones de jugadores en todo el mundo.

