Vas manejando de noche por Texas, ves las luces rojas y azules en el espejo y, en cuestión de segundos, un oficial te indica que te orilles y te pide hacer un control de alcoholemia. Mientras buscas tus documentos y tratas de mantener la calma, es normal que te asalten las dudas: ¿tengo que soplar sí o sí?, ¿qué pasa si me niego?, ¿me pueden arrestar solo por no querer hacer la prueba? En esa situación, muchos conductores —especialmente inmigrantes— sienten miedo de tomar una mala decisión o de decir algo que los perjudique. Por eso es clave entender primero qué implica un control de alcoholemia en Texas y qué consecuencias puede tener lo que decidas hacer en esos minutos.

¿PUEDO NEGARME A UN CONTROL DE ALCOHOLEMIA?

Legalmente sí puedes negarte a una prueba química de alcoholemia (aliento o sangre), pero tomar esta decisión podría llevarte a enfrentar sanciones.

Antes de explicarte cuáles son las consecuencias de no hacerlo, debes saber que Texas tiene una ley de “consentimiento implícito”, recogida en el Capítulo 724 del Código de Transporte. Esa norma señala que, por el simple hecho de obtener una licencia y conducir en vías públicas, aceptas someterte a pruebas químicas (de aliento o de sangre) si un oficial te arresta legalmente por sospecha de DWI (Driving While Intoxicated, es decir, conducir en estado de ebriedad o intoxicación).

Entender cómo funciona el consentimiento implícito en Texas puede marcar la diferencia en tu caso (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿QUÉ PASA SI TE NIEGAS A UN CONTROL DE ALCOHOLEMIA?

Suspensión automática de la licencia por el Departamento de Seguridad Pública (DPS), aunque luego no te condenen por DWI, indica Guzman Law Firm PLLC.

Primera negativa: alrededor de 180 días de suspensión.

alrededor de 180 días de suspensión. Negativas posteriores o historial de DWI: puede llegar hasta 2 años.

La fiscalía puede usar tu negativa como “indicio de culpabilidad”; es decir, argumentará que te negaste porque sabías que ibas pasado de alcohol.

En muchos condados aplican políticas de “no-refusal”: si te niegas, el oficial pide una orden judicial y de todos modos pueden sacarte sangre obligatoriamente.

¿CÓMO SON LAS PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA?

Hay dos pruebas, las de campo y las químicas, que pueden solicitarte para verificar si manejabas bajo los efectos del alcohol.

Pruebas de sobriedad de campo: te hacen caminar en línea, tocarte la nariz, seguir la luz, etc. Son voluntarias y las puedes rechazar legalmente.

te hacen caminar en línea, tocarte la nariz, seguir la luz, etc. Son voluntarias y las puedes rechazar legalmente. Pruebas químicas de BAC (alcoholímetro, sangre, orina): son las ligadas al consentimiento implícito. Puedes negarte, pero con suspensión de licencia y posibles órdenes de sangre.

Entonces, ¿qué hacer en estos casos?

Si te basas en la ley de Texas, negarte rara vez puede salvarte; más bien traslada el problema a la suspensión de licencia y a una posible extracción de sangre con orden, precisa el sitio web TLG.

Si ya estás en un escenario real de DWI, lo más prudente es hablar con un abogado de defensa criminal en Texas lo antes posible para evaluar si te conviene o no someterte a la prueba en tu caso concreto.

La fiscalía incluso puede usar tu negativa como señal de culpabilidad (Foto referencial: Pixabay)

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!