La Navidad es un momento para compartir con tus seres queridos, a quienes puedes comprarles algún obsequio por esta temporada. Si decides hacerlo, sé minucioso y preciso a la hora de elegir, pues podrías cometer algún error con la talla, el color o el modelo; y si eres quien recibe un regalo, cabe la posibilidad de que no te guste, por lo que recurrirías a la tienda para devolverlo. En cualquier caso, debes tener en cuenta algunos puntos clave sobre las políticas de devolución. A continuación, lo que debes saber.

Lo primero que debes tener en cuenta es que en la época navideña muchas tiendas en Estados Unidos amplían el plazo para devolver regalos, pero al mismo tiempo algunas están agregando más condiciones y cargos por devolución. Estas varían según la tienda, por eso siempre debes revisar el ticket, la etiqueta del regalo o la web del comercio.

Evita sorpresas al devolver un regalo de Navidad en Estados Unidos (Foto: Pixabay)

CONDICIONES QUE EXIGEN LAS TIENDAS PARA DEVOLUCIÓN DE REGALOS

Algunas de las condiciones que exigen las tiendas para realizar la devolución de regalos es que el producto se encuentre nuevo (sin haber sido usado), con etiquetas y empaques originales, además de tener el recibo o recibo de regalo. Este último se solicita para que la persona pueda cambiarlo fácilmente sin saber el precio.

Ten presente que hay artículos que no se pueden devolver. Entre estos están: productos personalizados, perecederos, artículos marcados “venta final” o ciertas categorías electrónicas o de higiene.

Para ello, debes conocer algunos términos para evitar caer en error:

Final sale: sin importar el precio del producto que hayas comprado, no hay reembolso ni crédito.

sin importar el precio del producto que hayas comprado, no hay reembolso ni crédito. Price match: cuando la tienda iguala o supera el precio si lo encuentras más barato en otra parte.

cuando la tienda iguala o supera el precio si lo encuentras más barato en otra parte. Store credit: es el crédito que sólo puede usarse en esa tienda si devuelves el producto.

Alma Galván, portavoz del Buró de Mejores negocios, recomendó que cuando la gente va a comprar a una tienda su regalo por Navidad, antes de hacerlo debe revisar si tiene una política de reembolso y cuál es la póliza de la compañía.

“Si es que es una venta, ver las regulaciones de cada tienda, pues cada proceso es diferente (…). ¿Y qué pasa si quieres devolver un producto que compraste por internet? Si compraste un artículo que pesa mucho como las autopartes de un carro o la decoración de una casa, y quieres regresarlos, la compañía cobra un Restocking Fee (tarifa de reposición o reabastecimiento), que es legal y varía en 10% y 25%”, señaló a Telemundo 44 Washington D.C.

Para evitar cualquier inconveniente, lo mejor es que los compradores lean atentamente las letras pequeñas antes de comprar, sobre todo prestar atención a los plazos de devolución y priorizar las devoluciones en tienda para evitar retrasos y cargos en los envíos.

LAS MARCAS QUE COBRAN POR REPOSICIÓN

Según la Federación Nacional de Minoristas, cerca de las tres cuartas partes de todas las tiendas cobran algún tipo de tarifa de devolución. Las marcas que hacen esto, de acuerdo con abc News son:

Marshall’s: US$11.99

US$11.99 T.J. Maxx: US$11.99

US$11.99 Macy’s: US$9.99

US$9.99 JCPenney: US$8

US$8 J. Crew: US$7.50

