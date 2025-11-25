En vísperas del Día de Acción de Gracias (Thanksgiving Day), muchos clientes están atentos a los horarios de atención de las principales instituciones financieras de Estados Unidos para este jueves 27 de noviembre de 2025. En ese contexto, se ha confirmado que bancos como Bank of America, U.S. Bank, JPMorgan Chase, entre otros, mantendrán sus sucursales cerradas durante toda la jornada al tratarse de un feriado bancario a nivel nacional.

De acuerdo con el calendario de días festivos de la Reserva Federal, que contempla 11 feriados al año para el sector financiero, las entidades deben otorgar el día libre a su personal para que pueda compartir con sus familias. Sin embargo, la operativa se normalizará el viernes 28 de noviembre, una jornada clave para el consumo minorista por la campaña de Black Friday.

ESTADOS UNIDOS, 27/11/2025.- Consulta todos los feriados bancarios 2025 en EE.UU.: fechas, motivos y consejos para que no te afecten los cierres de bancos. FOTO DE ANGELA WEISS PARA AFP / ANGELA WEISS

Lista completa de bancos de EE.UU. que estarán cerrados este 27 de noviembre

En el Día de Acción de Gracias se ha confirmado que instituciones como Bank of America, Wells Fargo, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Citibank, PNC Bank, Truist Bank, U.S. Bank, Goldman Sachs, SunTrust Bank, Capital One, Citizens Bank, Santander Bank y Compass mantendrán cerradas sus oficinas físicas durante el 27 de noviembre de 2025.

Pese al cierre de sucursales, los clientes podrán realizar pagos, transferencias y otras operaciones con normalidad a través de la banca en línea, las aplicaciones móviles y la red de cajeros automáticos.

ESTADOS UNIDOS, 27/11/2025.- Entérate de los feriados oficiales cuando los bancos estadounidenses no operan y evita sorpresas al manejar tus finanzas. FOTO DE FREDERIC J. BROWN PARA AFP / FREDERIC J. BROWN

Esta medida aplica en todo el país, incluido estados como California, Florida, Illinois, Washington D. C., Texas, Arizona, Pensilvania, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo México, Michigan, Misuri, Ohio, Oregón, Nevada, Carolina del Norte, Carolina del Sur e Idaho, entre otros.

¿Cuáles son los feriados bancarios del 2025 en EE.UU.?

Los bancos en Estados Unidos cierran durante 11 feriados nacionales cada año, siguiendo el calendario de la Reserva Federal. En cada fecha, el motivo es un día festivo federal relevante para la cultura o historia del país.

Fecha Motivo / Día Festivo 1 de enero Año Nuevo 20 de enero Día de Martin Luther King Jr. 17 de febrero Día de los Presidentes 26 de mayo Día de los Caídos (Memorial Day) 19 de junio Juneteenth (Día de la Emancipación) 4 de julio Día de la Independencia 1 de septiembre Día del Trabajo 13 de octubre Día de la Raza (Columbus Day) 11 de noviembre Día de los Veteranos 27 de noviembre Día de Acción de Gracias 25 de diciembre Navidad

¿Qué supermercados cierran en el Día de Acción de Gracias 2025?

Walmart: Cerrado todo el día.​

Costco: Cerrado todo el día.​

Target: Cerrado todo el día.​

Aldi: Cerrado todo el día.​

Trader Joe’s: Cerrado todo el día.​

Kohl’s: Cerrado todo el día.​

Macy’s: Cerrado todo el día.​

Best Buy: Cerrado todo el día.​

Home Depot y Lowe’s: Cerrado todo el día.​

Sam’s Club y BJ’s Wholesale Club: Cerrado todo el día.​

Petco y PetSmart: Cerrado todo el día.​

Old Navy, Gap, Banana Republic, TJ Maxx, Hobby Lobby: Cerrados en la mayoría de sus locales.​

¿Qué restaurantes no abren en Thanksgiving Day 2025?

Chick-fil-A

Chipotle

Taco Bell

Shake Shack

Cheesecake Factory (excepto algunas sucursales específicas)

Subway (mayoría de locales).​

Olive Garden

Chili’s, Texas Roadhouse

LongHorn Steakhouse

Outback Steakhouse

Bonefish Grill

Carrabba’s Italian Grill

Red Lobster (excepto Times Square en NYC)

Red Robin

Cheddar’s Scratch Kitchen

Chuy’s, Raising Cane’s

Preguntas frecuentes sobre el cierre de bancos en EE. UU. por el Día de Acción de Gracias 2025

¿Los bancos estarán abiertos el Día de Acción de Gracias 2025?

No. La mayoría de los bancos en Estados Unidos permanecerán cerrados el jueves 27 de noviembre de 2025 por el feriado del Día de Acción de Gracias.

¿Qué bancos grandes cerrarán sus sucursales ese día?

Entre las principales instituciones que cerrarán sus oficinas físicas están Bank of America, Wells Fargo, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Citibank, PNC Bank, Truist Bank, U.S. Bank, Goldman Sachs, SunTrust Bank, Capital One, Citizens Bank, Santander Bank y Compass.

ESTADOS UNIDOS, 27/11/2025.- ¿Cuándo no abrirán los bancos en EE.UU. en 2025? Revisa el calendario oficial y mantén bajo control tus gestiones financieras. FOTO DE EVA HAMBACH PARA AFP / EVA HAMBACH

¿Por qué los bancos cierran en Thanksgiving?

Porque el Día de Acción de Gracias forma parte del calendario de feriados federales que sigue el sistema financiero, lo que implica que las entidades otorgan el día libre a sus empleados y suspenden la atención presencial.

¿Cuándo reanudan operaciones los bancos?

Los bancos retomarán sus operaciones presenciales el viernes 28 de noviembre de 2025, una fecha clave por el inicio de las promociones de Black Friday.

¿Puedo hacer pagos y transacciones durante el feriado?

Sí. Aunque las sucursales estén cerradas, los clientes pueden realizar pagos, transferencias, consultas de saldo y otras operaciones mediante banca en línea, aplicaciones móviles y cajeros automáticos.

ESTADOS UNIDOS, 27/11/2025.- Evita retrasos: identifica los días en que los bancos de Estados Unidos permanecen cerrados y planifica tus operaciones con éxito. FOTO DE ANGELA WEISS PARA AFP / ANGELA WEISS

¿Esta medida aplica en todos los estados?

Sí. El cierre por el feriado abarca todo el país e incluye estados como California, Florida, Illinois, Washington D. C., Texas, Arizona, Pensilvania, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo México, Michigan, Misuri, Ohio, Oregón, Nevada, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Idaho y otros.