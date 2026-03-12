Cada mes de marzo, muchas ciudades de Estados Unidos se tiñen de verde para celebrar una de las tradiciones irlandesas más conocidas del mundo: el Día de San Patricio. Y si hay un lugar donde esa herencia cultural se vive con fuerza es en Nueva York, una ciudad donde conviven comunidades irlandesas, latinas, caribeñas y de muchos otros orígenes, y donde los desfiles y eventos comunitarios forman parte del calendario anual de celebraciones tanto como el verano en Coney Island o los partidos de los Yankees y los Mets. Para quienes viven allí, no se trata solo de ver gente vestida de verde: también es una oportunidad para disfrutar de actividades más locales en los vecindarios, como es el caso de Brooklyn, donde cada año familias, estudiantes, trabajadores de la ciudad, migrantes de distintas generaciones y organizaciones se juntan para mantener viva esta tradición. Si eres parte de la comunidad hispana en Nueva York y vas a estar por tal sitio este fin de semana, te conviene tener claro qué calles estarán cerradas, cómo se moverá el tránsito y qué alternativas tienes si dependes del auto, del subway o del bus para ir a trabajar, ir a misa, hacer mercado o simplemente pasear.

Entre esos festejos destaca el tradicional desfile en Brooklyn, un evento que reúne a vecinos, familias y organizaciones locales. Si tienes pensado moverte por esta zona el domingo 15 de marzo, conviene revisar con anticipación las calles que estarán cerradas por el paso del desfile del Día de San Patricio, sobre todo si normalmente manejas por Park Slope, usas apps de rideshare o sueles buscar parqueo en las calles cercanas a Prospect Park.

UN DESFILE CON HISTORIA EN BROOKLYN

El desfile del Día de San Patricio en Brooklyn celebra este año su 51ª edición, una tradición que comenzó en 1975 y que con el tiempo se ha convertido en uno de los eventos comunitarios más representativos del distrito, muy arraigado en los vecindarios alrededor de Prospect Park y Windsor Terrace.

La ceremonia de apertura se realizará a la 1:00 p. m. en Bartel-Pritchard Square, un punto muy conocido en el borde de Prospect Park, entre quienes viven en la zona y usan a diario el parque para caminar, hacer deporte o llevar a los niños a jugar. Desde allí partirá el desfile, que recorrerá varias calles del vecindario al ritmo de gaitas, bandas escolares y organizaciones comunitarias con fuerte presencia irlandesa y también latina.

Este año el evento tendrá como Gran Mariscal a la periodista de PIX11, Magee Hickey, una figura reconocida en el periodismo local de Nueva York, habitual en las coberturas de barrio que ven muchas familias hispanas en la TV abierta. Otro dato interesante es que durante la última década la organización del desfile ha estado liderada por mujeres, lo que refleja el carácter comunitario y colaborativo de esta celebración, muy en línea con el trabajo que realizan asociaciones vecinales, parroquias y grupos culturales en Brooklyn.

CALLES QUE ESTARÁN CERRADAS EL DOMINGO 15 DE MARZO

Las autoridades han informado que varias vías estarán cerradas temporalmente, dependiendo de las condiciones del evento y bajo supervisión del New York Police Department (NYPD). Esto podría afectar no solo a quienes van en auto, sino también a repartidores, trabajadores de apps, personas que usan taxis y a quienes normalmente se mueven entre Park Slope y Windsor Terrace.

A continuación, te dejo las calles que estarán afectadas por el recorrido del desfile:

Calle o avenida Tramo afectado Calle 15 Entre Bartel-Pritchard Circle y 7th Avenue 7th Avenue Entre Calle 15 y Garfield Place Garfield Place Entre 7th Avenue y Prospect Park West Prospect Park West Incluye el área de Bartel-Pritchard Circle

Estas vías podrían cerrarse varias horas antes y durante el paso del desfile, por lo que si planeas conducir o usar transporte en la zona, lo mejor es considerar rutas alternativas, salir con más tiempo de lo normal y revisar cualquier alerta del Department of Transportation o del propio NYPD. Si usualmente estacionas en la calle, revisa también los avisos temporales de “No Parking” que se colocan con anticipación.

¿DÓNDE COMIENZA EL DESFILE?

El punto de partida será Bartel-Pritchard Square, donde se realizará la ceremonia inicial. Es una zona muy reconocida para quienes viven cerca de Prospect Park West, usan la estación del subway cercana o frecuentan los negocios de comida, cafés y pequeños comercios del área.

Datos clave del evento

Evento: Desfile del Día de San Patricio de Brooklyn

Fecha: Domingo 15 de marzo

Hora de inicio: 1:00 p. m.

Lugar de apertura: Bartel-Pritchard Square

Distrito: Brooklyn, Nueva York

Desde ahí, las comparsas, bandas y organizaciones comunitarias recorrerán las calles cercanas a Prospect Park, uno de los espacios verdes más emblemáticos del distrito y un punto de encuentro para muchas familias hispanas los fines de semana, ya sea para hacer picnic, jugar fútbol, celebrar cumpleaños o simplemente disfrutar del aire libre sin salir de la ciudad.

HABRÁ FIESTA TRAS EL DESFILE

Como suele ocurrir con muchas celebraciones irlandesas en Estados Unidos, el evento no termina cuando se disuelve la última banda. Después del desfile habrá una fiesta comunitaria con música en vivo y comida tradicional, un plan muy típico de domingo para quienes se quedan en el barrio y prefieren algo más tranquilo que las grandes aglomeraciones de Manhattan.

Detalle Información Lugar 245 Prospect Park West Horario 3:00 p. m. a 6:30 p. m. Actividades Música en vivo y cena Plato principal Carne en conserva (corned beef) Precio US$50

Es una forma bastante típica de cerrar el día en este tipo de celebraciones: música, comida irlandesa y vecinos compartiendo la tarde. Para muchos residentes de Brooklyn, incluyendo familias latinas, este tipo de eventos se convierten en una excusa para conocer más de la cultura irlandesa sin salir del vecindario y para fortalecer la vida comunitaria, algo muy valorado en una ciudad tan intensa como Nueva York.

NO CONFUNDIR CON EL GRAN DESFILE DE MANHATTAN

Algo que vale la pena aclarar, porque suele generar confusión entre quienes recién llegaron a la ciudad o no siguen estas tradiciones año tras año, es que este desfile de Brooklyn no es el principal de la ciudad. A veces se mezclan las fechas y muchos terminan pensando que se trata del gran desfile de Manhattan.

El evento del domingo 15 de marzo es una celebración local en Brooklyn. El gran desfile del Día de San Patricio de Nueva York, el más famoso y multitudinario, se realizará el martes 17 de marzo en Manhattan, coincidiendo con la fecha oficial de la festividad de Día de San Patricio.

Ese desfile recorre la Quinta Avenida y atrae a miles de espectadores cada año, incluyendo muchos hispanos que trabajan o estudian en Midtown y aprovechan su hora de almuerzo para ver parte del recorrido. El de Brooklyn, en cambio, mantiene un ambiente más comunitario, de barrio, parecido a los desfiles locales que se organizan para el Desfile Nacional Puertorriqueño o las celebraciones de la independencia de distintos países latinoamericanos, pero en menor escala y con un fuerte sello irlandés.

En cualquier caso, si vas a estar en la zona este domingo, lo mejor es tomar nota de los cierres viales con anticipación. Estos eventos suelen transformar por completo el tránsito en el vecindario, afectar el tiempo de los buses y desviar algunas rutas, pero también ofrecen una buena oportunidad para ver de cerca una de las tradiciones culturales más queridas de la comunidad irlandesa en Nueva York y para seguir construyendo esos puentes culturales entre irlandeses, latinos y el resto de comunidades que hacen única a esta ciudad.

