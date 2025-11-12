Este sábado 15 de noviembre culminará el ciclo de ayuda directa del Programa Family First Economic Support Pilot (FFESP, por sus siglas en inglés) en Sacramento, California. El condado desde diciembre de 2024 y, durante 12 meses, aportó US$725 mensuales a cada familia seleccionada entre las comunidades más afectadas por la desigualdad económica. Si eres uno de los cientos de padres o tutores con hijos menores de cinco años, descubre si tu hogar recibirá este último pago del cheque de estímulo.​

La propuesta, desarrollada por el Departamento de Servicios Sociales de California (CDSS), nació con la meta de fortalecer la autonomía económica y el bienestar familiar en códigos postales específicos del condado. El Consejo de Sacramento priorizó en su política a los hogares afroamericanos, indígenas estadounidenses y nativos de Alaska, y exigió a los beneficiarios no recibir otras ayudas gubernamentales.

El FFESP se ha financiado con subvenciones estatales y locales, y cada familia elegible ha recibido un total de US$8,670 durante la vigencia del programa.​

¿QUIÉNES RECIBEN EL CHECK DE US$725 MENSUALES EN SACRAMENTO?

Las personas que accedan al cheque este 15 de noviembre deben cumplir estos criterios:

Ser padre o tutor legal de un niño afroamericano, indígena estadounidense o nativo de Alaska entre 0 y 5 años

El menor debe residir en el hogar al menos el 50% del tiempo.

Tener un ingreso familiar anual inferior al 200% de la línea federal de pobreza.

Vivir en los códigos postales: 95815, 95821, 95823, 95825, 95828 o 95838

No recibir ayuda económica de otras organizaciones o programas, sean estatales o privados.​

Padres o tutores legales californianos viviendo en Sacramento califican para el cheque de estímulo (Fuente: iStock) / monkeybusinessimages

¿PARA QUÉ PUEDES USAR EL CHEQUE DE US$725 DEL PROGRAMA FAMILY FIRST?

La asistencia se entrega sin restricciones, pero el objetivo principal es ayudar a pagar alimentos, alquiler, servicios básicos, transporte y cuidado infantil, mejorando la estabilidad económica de los hogares con niños pequeños. “La prioridad fue la libertad de uso del ingreso para cada familia beneficiaria”, señaló el comunicado oficial del condado.​

¿CÓMO HA IMPACTADO EL FFESP EN LAS FAMILIAS DE SACRAMENTO?

El programa ha beneficiado a cerca de 200 familias desde diciembre de 2024. Sacramento ha apostado por ingresos garantizados como una herramienta para combatir la pobreza y evitar la separación familiar en comunidades con más vulnerabilidad. El pago se realizó por depósito en cuenta o tarjeta de débito, con apoyo técnico de la plataforma Usio.​

¿Te interesan temas sobre Estados Unidos? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.