Solicitar la Green Card, renovar un permiso migratorio o avanzar en un proceso con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) ahora implica controles mucho más estrictos. La agencia migratoria reforzó la revisión de antecedentes gracias a un intercambio ampliado de información con el Buró Federal de Investigaciones (FBI). Esto significa que los oficiales pueden acceder a más registros asociados a las huellas dactilares y al historial del solicitante para detectar cualquier dato que consideren relevante antes de aprobar un beneficio migratorio. La medida también alcanza a personas con casos pendientes, beneficiarios de DACA o TPS y otros trámites que requieran verificaciones biométricas.

¿Qué datos puede revisar USCIS en el archivo del FBI?

Con este nuevo sistema de verificación, USCIS puede acceder a información mucho más amplia relacionada con el historial del solicitante. Entre los datos que podrían ser revisados están:

Antecedentes penales y arrestos registrados

penales y arrestos registrados Huellas dactilares vinculadas a investigaciones federales

vinculadas a investigaciones federales Órdenes judiciales o procesos abiertos

o procesos abiertos Registros relacionados con seguridad nacional

Información compartida por agencias federales de inteligencia

Historial biométrico utilizado en trámites migratorios

utilizado en trámites migratorios Posibles inconsistencias en identidad o documentación

en identidad o documentación Actividad pública en redes sociales vinculada al solicitante

Según el aviso publicado en el Registro Federal, el objetivo es evitar que algún antecedente criminal pase inadvertido durante el análisis migratorio.

USCIS y FBI ahora comparten información biométrica y criminal en procesos como la Green Card y otros beneficios migratorios. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

USCIS endurece las verificaciones biométricas

El abogado migratorio Jaime Barrón explicó en CNN que muchas personas podrían recibir nuevas citas para registrar nuevamente sus huellas dactilares, incluso si ya habían realizado ese procedimiento anteriormente. Esto permitirá que USCIS cruce los datos biométricos con archivos actualizados del FBI y otras agencias federales.

El especialista señaló que este paso se volvió fundamental dentro del nuevo sistema de control migratorio impulsado por el gobierno federal. Las autoridades consideran que las evaluaciones anteriores no eran suficientemente profundas para garantizar la seguridad nacional.

“Las medidas de evaluación y verificación previas eran totalmente insuficientes. Muchos solicitantes de naturalización y residencia permanente legal no fueron evaluados adecuadamente”, indicó USCIS en un comunicado oficial.

Redes sociales también entran en la revisión migratoria

Además de revisar antecedentes criminales, USCIS también amplió el monitoreo sobre redes sociales y actividad digital en ciertos trámites migratorios. Según Barrón, el gobierno puede solicitar que las cuentas sean públicas para facilitar inspecciones mediante herramientas de inteligencia artificial.

“El Gobierno tiene una discreción inapelable de a quién le otorgan una visa, sobre todo de turista. Lo que están haciendo es pedir que hagan públicas sus redes sociales para indagar en ellas por medio de inteligencia artificial”, explicó Barrón.

De acuerdo con el especialista, publicaciones relacionadas con armas, sustancias controladas o ciertos contenidos considerados problemáticos podrían ser usadas durante la evaluación migratoria. Incluso, algunas participaciones en protestas o actividades políticas podrían llamar la atención de las autoridades durante el análisis del caso.

USCIS ahora también revisa redes sociales junto con los archivos del FBI en ciertos trámites migratorios. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿A quiénes afecta esta nueva revisión de USCIS en el archivo de FBI?

La medida impacta especialmente en personas que:

Solicitan la Green Card

Renuevan permisos migratorios

migratorios Tienen casos migratorios pendientes

Son beneficiarios de DACA

Están protegidos bajo TPS

Deben realizar verificaciones biométricas obligatorias

El nuevo sistema prioriza las verificaciones de identidad y seguridad por encima de la rapidez del trámite, por lo que algunos procesos podrían tardar más mientras USCIS completa las revisiones con apoyo del FBI.

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