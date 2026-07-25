Después de que un juez federal frenó de manera provisional la medida de la administración de Donald Trump para quitar los permisos de trabajo a personas con Estatus de Protección Temporal (TPS) y solicitantes de asilo, miles de inmigrantes pueden respirar tranquilos, al menos por ahora, porque sus autorizaciones laborales se mantienen como estaban antes del cambio. Sin embargo, el hecho de que la política esté suspendida no significa que haya desaparecido: si el 5 de agosto se levanta el bloqueo, el gobierno podría usar esas nuevas reglas para cancelar el Documento de Autorización de Empleo (EAD), negar renovaciones o rechazar solicitudes de asilo por motivos como cuotas adicionales o fechas retroactivas. Ante este posible escenario, muchos se preguntan qué deben hacer mientras esperan el fallo final y qué ocurrirá si sus permisos de trabajo vencen antes de esa fecha. En esta nota te lo contamos.

La orden judicial da un respiro temporal, no definitivo. Aprende qué hacer si tu EAD vence y cómo evitar problemas por trabajar con documentos caducados (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

LO QUE DEBEN HACER LOS MIGRANTES CON TPS Y ASILO EN EE.UU. MIENTRAS ESPERAN EL 5 DE AGOSTO

Mientras esperan al 5 de agosto, lo único que deben hacer los inmigrantes con TPS y solicitudes de asilo es seguir laborando solo si el permiso de trabajo (EAD) está vigente. OJO: la orden del juez mantiene los permisos bajo las reglas anteriores, pero no autoriza trabajar con documentos vencidos.

Asimismo, deben mantener todos sus documentos ordenados: copia del EAD, avisos de aprobación o renovación de TPS/asilo, recibos de USCIS (formularios I‑765, I‑821, I‑589) y cartas del empleador; ya que si el juez levanta el bloqueo después del 5 de agosto, esta evidencia será clave para apelaciones o nuevas solicitudes.

También deben informarse por fuentes confiables y no tomar decisiones drásticas solo por rumores (como dejar el trabajo o mudarse de estado). Si se presentan dudas, lo mejor es buscar asesoría legal antes de que venza el permiso o estatus, sobre todo si en el futuro la política del gobierno llega a aplicarse.

La orden judicial da un respiro temporal, no definitivo (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

LO QUE DEBE HACER UN MIGRANTE CON TPS Y ASILO SI EL EAD VENCE ANTES DEL 5 DE AGOSTO

Si el EAD vence y la renovación no ha sido aprobada, y no existe extensión automática, en la práctica del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y de los empleadores debes suspender el empleo hasta que llegue una nueva autorización. Recuerda que trabajar con un documento vencido se considera empleo sin autorización, aunque el fallo haya frenado la nueva política de Trump.

Por lo tanto, en ese escenario lo prudente es:

Dejar de trabajar cuando el permiso vence.

Buscar asesoría legal urgente para revisar si aún puedes presentar la renovación, si tu categoría ofrece alguna prórroga automática, o si conviene explorar otras vías (parole, visa U, VAWA, petición familiar u otras).

¿Qué hacer si enviaste la renovación antes del vencimiento?

En muchos programas (incluido TPS, en ciertos períodos) ha habido reglas que permiten extensiones automáticas de la autorización de empleo cuando la persona presentó la renovación a tiempo. En esos casos, aunque la tarjeta física muestre una fecha vencida, existe un aviso oficial que dice hasta qué día se considera válido el permiso.

Entonces, si presentaste la renovación de tu EAD con anticipación y tu programa (TPS o asilo en tu categoría específica) está cubierto por una prórroga automática vigente, puedes seguir trabajando hasta la fecha límite de esa extensión. En esta situación, el fallo del juez que frena la medida de Trump te ayuda porque evita que se cancelen esos permisos de forma anticipada, pero igual debes vigilar la fecha de la prórroga y lo que se decida el 5 de agosto.

El TPS fue diseñado para ayudar a las personas procedentes de países con problemas a permanecer y trabajar en Estados Unidos. (Crédito: Imagen creada por El Comercio Mag usando la IA de Gemini)

¿CÓMO VERIFICAR SI MI CATEGORÍA DE EAD TIENE PRÓRROGA AUTOMÁTICA?

Para saber si tu categoría de EAD tiene prórroga automática, tienes que revisar: el código de categoría que aparece en tu tarjeta, el aviso de recibo de renovación (I‑797C) y las listas oficiales de categorías elegibles que publica USCIS.

1. Identifica tu código de categoría en el EAD

Mira tu tarjeta de permiso de trabajo (Formulario I‑766): en el frente, hay un campo que dice “Categoría” (por ejemplo, A12, C19, C08, C09, etc.). Ese código indica bajo qué base migratoria te dieron el EAD (TPS, asilo pendiente, ajuste de estatus, etc.) y es clave para saber si tienes derecho a extensión automática de hasta 540 días.

2. Verifica que hiciste la renovación a tiempo

La extensión automática solo aplica si presentaste correctamente el Formulario I‑765 de renovación antes de que venciera tu EAD y la solicitud sigue “pendiente” en el sistema. El recibo de USCIS (Formulario I‑797C, Notificación de Acción) debe mostrar que se trata de una “solicitud de renovación” y el mismo código de categoría de tu EAD (por ejemplo, A12 con A12, C08 con C08).

3. Compara tu código con las categorías elegibles

USCIS tiene una lista de categorías que pueden recibir extensión automática de la autorización de empleo y/o de la vigencia de la tarjeta por hasta 540 días desde la fecha de “Vencimiento de la Tarjeta”. Entre las categorías típicas que califican están varias A y C (como A03, A05, A07, A08, A10, A12, C08, C09, C19, entre otras), siempre que se cumplan los requisitos de presentación oportuna.

¿Cómo comprobar en la práctica si tienes prórroga?

Si tu categoría está en la lista elegible y tienes un I‑797C que muestra una renovación presentada a tiempo, tu EAD vencido + el I‑797C funcionan como prueba de autorización de empleo durante el período de extensión automática. Empleadores y trabajadores suelen usar las instrucciones del manual del Formulario I‑9 y calculadoras de extensión (sumar 540 días a la fecha de vencimiento de la tarjeta, respetando límites como el I‑94) para determinar la nueva fecha efectiva de expiración.

¿Si no estás seguro de tu categoría?

Si no reconoces tu código o no sabes si está en la lista, lo más seguro es: revisar tu EAD y tu I‑797C, buscar la tabla de categorías elegibles en la página de extensión automática de EAD de USCIS, y consultar con un abogado u organización comunitaria antes de seguir trabajando con la tarjeta vencida.

Recuerda que trabajar con un EAD vencido sin estar claramente cubierto por una extensión automática puede generar riesgos para tu empleo y tu caso migratorio, incluso si en general existen extensiones para algunas categorías.

¿Dónde buscar ayuda legal gratuita si mi permiso está por expirar?

Puedes buscar ayuda legal gratuita o de bajo costo usando directorios oficiales y organizaciones serias que trabajan con inmigrantes; lo importante es usar fuentes confiables y filtrar por tu estado o código postal.

Recursos oficiales y directorios confiables: usa la guía de asistencia legal del gobierno federal (USAGov), que explica cómo encontrar abogados y organizaciones que ofrecen asesoría gratuita o a bajo costo, incluida la Corporación de Servicios Legales y directorios de inmigración. También consulta el directorio de servicios legales pro bono y de bajo costo del Departamento de Justicia (DOJ).

usa la guía de asistencia legal del gobierno federal (USAGov), que explica cómo encontrar abogados y organizaciones que ofrecen asesoría gratuita o a bajo costo, incluida la Corporación de Servicios Legales y directorios de inmigración. También consulta el directorio de servicios legales pro bono y de bajo costo del Departamento de Justicia (DOJ). Organizaciones de inmigración y ONGs: busca organizaciones sin fines de lucro especializadas en inmigración a través de ImmigrationLawHelp y otros directorios que permiten filtrar por estado, ciudad o código postal, indicando si los servicios son gratuitos o de bajo costo. Plataformas como USAHello y ASAP (Asylum Seeker Advocacy Project) recopilan contactos de abogados de inmigración, servicios comunitarios y clínicas legales que dan apoyo gratuito o con costo reducido, especialmente a solicitantes de asilo y personas en procesos complejos.

busca organizaciones sin fines de lucro especializadas en inmigración a través de ImmigrationLawHelp y otros directorios que permiten filtrar por estado, ciudad o código postal, indicando si los servicios son gratuitos o de bajo costo. Plataformas como USAHello y ASAP (Asylum Seeker Advocacy Project) recopilan contactos de abogados de inmigración, servicios comunitarios y clínicas legales que dan apoyo gratuito o con costo reducido, especialmente a solicitantes de asilo y personas en procesos complejos. Asistencia legal general y pro bono: LawHelp.org ofrece información en español y te dirige a oficinas de asistencia legal sin fines de lucro en cada estado, donde brindan representación civil gratuita a personas con bajos ingresos. Los colegios de abogados estatales y locales, clínicas jurídicas universitarias y proyectos pro bono son otra vía.

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