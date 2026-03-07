Moverse por el sistema del New York City Subway es parte de la rutina diaria de millones de personas que viven, trabajan o estudian en la ciudad de Nueva York, desde quienes toman el tren en Queens rumbo a Manhattan hasta los que se desplazan a Brooklyn o el Bronx en hora pico. En estaciones llenas, trenes que llegan cada pocos minutos y andenes donde siempre hay prisa —por ejemplo, en nodos como Times Square, Grand Central o Jackson Heights–Roosevelt Avenue— a veces olvidamos que se trata de una infraestructura compleja, con electricidad de alto voltaje y espacios reducidos, donde cualquier descuido puede tener consecuencias graves. Para la comunidad que usa a diario el servicio, entender qué hacer en una emergencia no es solo un dato más: puede marcar la diferencia entre una reacción rápida y una tragedia. Entre los riesgos más delicados está el momento en que una persona cae a las vías; no es algo que veas todos los días, pero ocurre cada año en el sistema que administra la Metropolitan Transportation Authority (MTA), la agencia responsable del transporte público en la ciudad de Nueva York, y por eso vale la pena tener claro cómo actuar.

A continuación, te explico, de forma clara y directa, qué recomiendan las autoridades del sistema, qué hacer si eres testigo y cuál es el protocolo que sigue la MTA ante una emergencia de este tipo, pensado especialmente para quienes usan a diario el Subway y quieren volver a casa sanos y salvos.

LO PRIMERO QUE DEBES RECORDAR: NO BAJES A LAS VÍAS

Si algo dejan claro las normas de seguridad de la Metropolitan Transportation Authority es esto: nadie debe bajar a las vías bajo ninguna circunstancia. Puede parecer contradictorio cuando alguien necesita ayuda, pero el peligro es real. En las vías del New York City Subway existe el llamado tercer riel, que transporta electricidad de alto voltaje para alimentar a los trenes. Además, los conductores pueden no ver a tiempo a una persona en la vía. Por eso, la prioridad siempre es detener el tráfico de trenes y alertar a las autoridades, no intentar un rescate directo.

La MTA recomienda que a sus pasajeros se mantengan lo más lejos posible de las vías (Foto referencial: MTA)

QUÉ HACER SI ERES TESTIGO DE UNA CAÍDA EN LAS VÍAS

Cuando alguien cae a la vía del metro, los primeros segundos son cruciales. Lo que recomiendan las autoridades se puede resumir en acciones rápidas y coordinadas.

Acciones inmediatas

Pide ayuda. Llama la atención de otros pasajeros para que más personas puedan ayudar desde el andén.

Llama al 911 de inmediato. Explica que hay una persona en las vías del metro e indica claramente la estación y el lado del andén; por ejemplo, “34 St–Herald Square, dirección downtown”.

Busca a un empleado del metro. Puede ser un agente en cabina, personal con chaleco o un oficial de la policía de tránsito (NYPD Transit Bureau).

Usa los intercomunicadores o “Help Points”. Muchos andenes, sobre todo en estaciones grandes de Manhattan y Brooklyn, tienen teléfonos de emergencia conectados con el centro de control de la MTA.

Si se acerca un tren, haz señales claras al conductor desde el borde del andén moviendo los brazos o la linterna del celular de lado a lado.

La idea es simple: detener el tren y activar el sistema de emergencia lo más rápido posible.

Qué nunca debes hacer en esta situación

No bajar a las vías para rescatar a la persona.

No intentar caminar por los rieles. Las vías tienen obstáculos, huecos y zonas sin salida.

No permitir que la persona camine por la vía si no es necesario.

No perder tiempo buscando objetos caídos, como teléfonos, mochilas o bolsos de compras.

La propia Metropolitan Transportation Authority insiste en que incluso recuperar un objeto es motivo para avisar al personal, no para bajar a las vías, ya sea en Manhattan, Queens, Brooklyn o el Bronx.

SI ERES TÚ QUIEN CAE A LAS VÍAS DEL METRO

Aunque nadie quiere imaginar esa situación, los expertos en seguridad del sistema de transporte de Nueva York señalan algunas recomendaciones que pueden ayudar a sobrevivir.

Mantener la calma.

Alejarse del tercer riel, que suele ser el riel exterior cubierto.

Intentar subir al andén si hay personas que puedan ayudarte a hacerlo rápidamente.

Buscar una escalera o salida de emergencia al final de la plataforma si no hay tren a la vista.

Si el tren se aproxima y no puedes salir

En situaciones extremas, algunos especialistas señalan que acostarse lo más plano posible en la zanja de seguridad entre los rieles, si existe, puede aumentar las posibilidades de que el tren pase por encima sin impactar. Es una medida de último recurso y extremadamente peligrosa, pero hay casos documentados en los que ha salvado vidas.

EL PROTOCOLO DE LA MTA CUANDO OCURRE UNA EMERGENCIA EN LAS VÍAS

Cuando se reporta una persona en las vías, la Metropolitan Transportation Authority activa un procedimiento interno que involucra a varias áreas.

El protocolo suele incluir:

Aviso inmediato al centro de control.

Comunicación por radio con trenes cercanos para reducir velocidad o detenerlos.

Intervención de personal de estación y policía de tránsito.

Coordinación con servicios de emergencia, como el 911.

Suspensión temporal del servicio en el tramo afectado si es necesario.

Este tipo de incidentes también se clasifican como “intrusiones en las vías”, un problema de seguridad que la MTA monitorea constantemente en todo el sistema del New York City Subway.

Millones de personas viajan a diario en el Metro de Nueva York (Foto: MTA)

MEDIDAS PARA PREVENIR CAÍDAS EN EL METRO

En los últimos años, la agencia ha implementado nuevas estrategias para reducir estos incidentes en el New York City Subway.

Entre ellas:

Instalación de barreras de seguridad en algunas estaciones seleccionadas.

Sistemas de detección de intrusiones en las vías.

Campañas de seguridad en plataformas, con anuncios de audio y carteles en inglés y español.

Mayor presencia de personal y policías de tránsito.

También se insiste en reglas básicas para los pasajeros: mantenerse lejos del borde del andén, no inclinarse para mirar si viene el tren, sujetar bien carritos de bebé y reportar cualquier objeto caído al personal, ya sea que estés en una estación del Upper Manhattan o en un barrio residencial de Queens.

