Renovar la Green Card en Estados Unidos puede parecer un trámite complicado al principio, pero con la información correcta todo se vuelve mucho más claro y manejable. Esta tarjeta no solo acredita tu estatus como residente permanente, sino que también es necesaria para trabajar, viajar y realizar múltiples trámites oficiales. El proceso implica reunir documentos específicos, pagar una tarifa y respetar los plazos que establece el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), por lo que es importante conocer cada paso antes de iniciar la solicitud. Además, las recientes actualizaciones del organismo han introducido medidas como la extensión automática de la validez de la tarjeta por 36 meses, lo que facilita mantener tu estatus mientras se procesa la renovación. Con todo esto en mente, surge la pregunta clave: ¿qué debo hacer para renovar la Green Card?

¿Qué documentos exige USCIS para renovar la Green Card en 2026?

El primer paso es completar el Formulario I-90, conocido como Solicitud para Reemplazar la Tarjeta de Residente Permanente. Según USCIS, este trámite puede realizarse en línea a través del portal oficial de USCIS o enviándose por correo postal. La documentación que normalmente se solicita incluye:

Copia de una identificación con fotografía vigente, como pasaporte o licencia de conducir.

Acta de nacimiento o documento oficial equivalente.

Páginas del pasaporte con visa vigente y sellos migratorios, si aplican.

Formulario I-94 en caso de cambios de estatus desde la última Green Card.

Formulario I-797 si existe una petición migratoria pendiente o aprobada.

USCIS recomienda guardar copias de todo lo enviado y asegurarse de que los archivos digitales cumplan con los requisitos de tamaño y formato.

USCIS exige documentos específicos para tramitar correctamente la Green Card. | Crédito: Freepik

¿Cuánto cuesta renovar la Green Card en 2026?

La tarifa actual, válida desde abril de 2024, es de $415 para solicitudes en línea y $465 para las enviadas en papel. Este monto incluye el cargo por servicios biométricos, obligatorios en la mayoría de los casos.

El pago se puede realizar mediante tarjeta de crédito o débito con el Formulario G-1450, transferencia bancaria con el Formulario G-1650, o con cheque/giro postal dirigido al U.S. Department of Homeland Security. Las solicitudes sin comprobante de pago serán rechazadas.

Existen excepciones en casos donde la Green Card nunca fue entregada y fue devuelta a USCIS, siempre que la dirección postal no haya cambiado, adjuntando el Formulario I-797 y una identificación vigente.

¿Cuál es el tiempo de validez tras iniciar la renovación?

Desde septiembre de 2024, USCIS otorga una extensión automática de 36 meses desde la fecha de presentación del Formulario I-90. Este comprobante de presentación, conocido como recibo de caso, sirve como prueba de residencia legal durante el periodo de revisión y debe conservarse junto con la Green Card vencida.

Esta medida busca evitar que los residentes permanentes queden temporalmente sin documentación válida mientras su renovación se procesa.

La extensión automática de la Green Card garantiza validez mientras se procesa la renovación. | Crédito: Kurgenc / iStock / Kurgenc

Pasos para renovar la Green Card

Acceder al portal oficial uscis.gov/i-90 y crear una cuenta (si se renueva en línea). Completar el Formulario I-90 con la información personal y de la Green Card. Adjuntar copias digitales de los documentos solicitados según las especificaciones del portal. Realizar el pago correspondiente. Esperar la confirmación del recibo de caso por correo o email. Asistir a la cita de datos biométricos si aplica. Consultar el estado de la solicitud en línea usando el número de caso asignado.

Consecuencias de no renovar la Green Card a tiempo

No tener la tarjeta vigente puede generar problemas para viajar, acceder a empleo formal o realizar trámites oficiales. Aunque no implica la pérdida inmediata del estatus legal, USCIS advierte que podría generar retrasos e inconvenientes administrativos. Por eso, se recomienda iniciar el trámite seis meses antes del vencimiento de la tarjeta.

Toda la información, formularios y guías están disponibles en el portal oficial de USCIS. No es necesario recurrir a intermediarios ni pagar servicios externos para presentar la solicitud. El portal incluye instrucciones en español y permite realizar todo el proceso de forma directa y gratuita.

