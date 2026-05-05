Cuando una persona inmigrante cae bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el miedo, la confusión y la sensación de estar completamente sola pueden ser abrumadores. Muchas veces no queda claro qué puede pedir, a quién acudir o si es seguro hablar. A esto se suma la preocupación por la familia, el trabajo y el futuro del caso migratorio, lo que hace que en algunas ocasiones soporten situaciones injustas por miedo a represalias o a que aceleren su deportación. Sin embargo, ¿sabías que en esta situación los intervenidos tiene derechos que las autoridades deben respetar? En esta nota, te damos a conocer cuáles son y cómo denunciar cuando hay maltrato o abusos.

¿CUÁLES SON LOS DERECHOS DE LOS INMIGRANTES QUE ESTÁN BAJO CUSTODIA DE ICE?

Las personas bajo custodia de ICE sí tienen derechos básicos, incluyendo trato digno, atención médica, comunicación con su familia y acceso a ayuda legal. Kathia Quirós, abogada de Inmigración Noticias Telemundo, dijo: “Tiene derecho a ser tratado como ser humano; eso quiere decir que tiene derechos constitucionales: a la vida, a ser tratado si se enferma y que le den tratamiento de emergencia, a no ser torturado ni golpeado”.

A continuación, detallamos los derechos básicos de un migrante bajo custodia de agentes de ICE:

Derecho a ser tratado con respeto y sin abusos físicos o sexuales, sin importar el estatus migratorio.

Derecho al debido proceso; es decir, que te digan por qué estás detenido, revisar la evidencia en tu contra y pedir audiencia ante un juez de inmigración (en muchos casos también pedir fianza).

Derecho a no firmar documentos que no entiendas, ya que si lo haces puede significar aceptar la deportación u otras renuncias.

Derecho a atención médica básica y a pedir tratamiento si tienes una condición de salud, física o mental.

Derecho a acceso a asesoría legal y a hablar de forma confidencial con tu representante legal.

Derecho, en general, a hacer uso de las mismas protecciones constitucionales básicas que cualquier persona en EE.UU. (por ejemplo, no tener que contestar todas las preguntas sobre tu vida privada o tu estatus).

“Algo en lo que la Corte Suprema ha sido muy clara es que los titulares de tarjetas de residencia, residentes permanentes legales, tienen derechos similares a los de los ciudadanos estadounidenses; y hemos visto a esta administración violar, incluso, esas normas. Lo más importante que hay que recordar es que, sin importar quién seas o dónde hayas nacido, cual sea tu estatus migratorio, tienes derechos constitucionales aquí en los Estados Unidos”, dijo a NPR Raha Wala, abogada y vicepresidenta de estrategia y asociaciones del Centro Nacional de Derecho de Inmigración (NILC son sus siglas en inglés).

Muchos inmigrantes detenidos por ICE entran en desesperación, sin saber que tienen derechos que deben respetar los agentes (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿QUÉ SE CONSIDERA ABUSO EN DETENCIÓN?

Para entender mejor cuáles son los abusos a los que podrían estar expuestos los inmigrantes detenidos, te los mencionamos:

Uso de fuerza excesiva, golpes, esposas innecesarias o castigos físicos.

Abuso sexual o acoso, incluyendo tocamientos no consentidos, comentarios sexuales, chantaje a cambio de beneficios, etc., precisa el sitio web de Vasquez Law Firm, PLLC.

Negligencia grave, como negar atención médica necesaria, ignorar emergencias o mantener condiciones inhumanas (frío extremo, falta de comida, higiene deficiente).

Abuso verbal extremo, amenazas o castigos por presentar quejas o hablar con un abogado.

¿CÓMO DENUNCIAR UN CASO DE ABUSO DE AGENTES DE ICE DURANTE LA DETENCIÓN?

1. Reportar dentro del centro

Informar de inmediato a un supervisor del centro de detención o al enlace de ICE, y pedir que se registre la queja.

Pedir atención médica y que quede constancia escrita de las lesiones o del problema de salud.

2. Llamar a la Línea de Información y Reporte de Detención de ICE

La línea de ICE ERO para reportar abusos y problemas en detención es: 1‑888‑351‑4024 (Detention Reporting and Information Line).

3. Presentar queja ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS)

Se puede presentar una denuncia ante la Oficina del Inspector General (OIG) del DHS, mediante un formulario en línea o por correo postal a su oficina en Washington, DC.

También se pueden enviar quejas a la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles (CRCL) del DHS, que revisa reportes de abuso, discriminación o violaciones de derechos civiles por parte de agencias de inmigración.

4. Contactar organizaciones y abogados independientes

Organizaciones como Freedom for Immigrants disponen de formularios de documentación de abusos y líneas de apoyo para personas en centros de detención.

Es importante hablar con un abogado de inmigración o una organización legal sin fines de lucro para que ayuden a documentar el caso y acompañar el proceso de denuncia.

¿Cómo documentar el abuso?

Anotar fechas, horas, nombres de oficiales y testigos, y qué ocurrió exactamente.

Guardar o pedir copia de registros médicos, reportes internos y cualquier documento relacionado con el incidente.

Si otra persona (familiar, amigo) está afuera, puede ayudar a reunir pruebas y a presentar quejas por ti ante DHS, ICE y organizaciones de derechos humanos.

Al respecto, Quirós señaló que muchos detenidos temen hacer la denuncia mientras se encuentran bajo custodia, por lo que deben pedir – y no le pueden negar – una llamada telefónica para conversar con sus familiares y que ellos soliciten ayuda; asimismo, contactar a su abogado si es que ya lo tiene, solicitar ayuda a los consulados y las embajadas para que con su personal los apoyen.

“A veces, tratar de contactarse con ellos es difícil porque no saben dónde está, pero una vez que los ubican, la familia o amigos del detenido deben buscar y encontrar un abogado para ver si están bien. Hay opciones de ser deportado o salir librado. Cualquier que sea el resultado, puede presentar una queja, incluso desde su país de origen, para demandar a ICE si tiene pruebas. En lo posible reunirlas, por ejemplo si fue hospitalizado, esos récord quedan ahí y son de la persona, esta es una prueba fiel de maltrato”, finalizó.

Los arrestos migratorios en diversos estados se intensifican (Foto: EFE)

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