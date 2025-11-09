Chicago comenzó noviembre con temperaturas suaves, pero el clima está a punto de cambiar de manera significativa. Después de días templados y cielos mayormente despejados, la ciudad se prepara para un descenso notable de las temperaturas, lo que podría traer las primeras nevadas en Chicago y un incremento de las precipitaciones durante la semana.

Se esperan primero días secos y ventosos, seguidos de lluvias que podrían mezclarse con nieve ligera, especialmente durante el lunes 10 y martes 11 de noviembre, cuando las condiciones invernales se harán más evidentes en toda el área metropolitana.

Algunas zonas del área metropolitana de Chicago podrían recibir más de un pie de nieve, dependiendo de las bandas de nieve por efecto lacustre desde la noche del domingo 9 hasta la mañana del lunes 10 de noviembre, según los pronosticadores. | Gráfico vía NWS Chicago

Pronóstico del clima para el 10 y 11 de noviembre en Chicago

El aire más frío de la temporada llegará el lunes 10 de noviembre y se mantendrá hasta principios de la próxima semana. Las temperaturas en Chicago descenderán hasta 40 °F el lunes, mientras que el martes podrían oscilar entre 40 y 45 °F, e incluso acercarse a 30 °F en algunas zonas del área metropolitana.

El Servicio Meteorológico Nacional indica que Chicago suele registrar los primeros indicios de nieve alrededor del 31 de octubre, y la primera nevada significativa llega unas semanas después, cerca del 18 de noviembre. Por lo general, la ciudad no recibe su primera nevada de una pulgada o más hasta principios de diciembre, alrededor del 7 de diciembre.

Conoce cuándo podrían caer las primeras nevadas en Chicago y cómo descenderán las temperaturas el 10 y 11 de noviembre de 2025. (Foto: Jorge Muñoz / Univision)

El año pasado, los primeros copos se registraron el 20 de noviembre, y la primera nevada importante ocurrió al día siguiente, con una acumulación de 2,9 pulgadas. Este año, aunque la probabilidad de nieve en Chicago llega un poco más tarde de lo habitual, los residentes deben estar atentos a los días del 10 y 11 de noviembre de 2025, cuando podrían presentarse los primeros indicios de la temporada.

¿Qué clima se espera para Chicago en el Thanksgiving Day 2025?

El próximo Día de Acción de Gracias, que se celebra el jueves 27 de noviembre de 2025, podría presentar una temperatura más agradable en Chicago que el año pasado, aunque con la posibilidad de nevadas ligeras en el norte del Medio Oeste, según el Old Farmer’s Almanac.

El tradicional Almanac señala que la semana de Thanksgiving traerá un mosaico climático en Estados Unidos, con sol en gran parte del este, lluvias en el oeste y nieve limitada a zonas del norte, incluyendo Nueva Inglaterra, el Alto Medio Oeste y algunas áreas elevadas. En Chicago, el clima se perfila como templado, con temperaturas cercanas al promedio histórico de 43 °F (6 °C) y la posibilidad de algunos copos aislados, especialmente en el norte del estado de Illinois.

La meteoróloga Alicia Roman, del equipo de tormentas de NBC 5, destacó que la predicción deja margen a la incertidumbre, ya que noviembre puede variar notablemente, con temperaturas que en algunas semanas alcanzan los 70 °F (21 °C). Sin embargo, la mayor parte de la semana se mantendría tranquila, con cielos despejados y sin acumulaciones significativas de nieve.