Estados Unidos se encuentra ingresando a su temporada de otoño/invierno y las temperaturas han descendido considerablemente, dejando atrás los días soleados y calurosos de lo que fue el verano. Nueva Jersey es uno de los estados que reciben nieve en invierno, por lo que aquí te contaré qué día se tiene previsto que caiga la nieve en NJ en este cierre de 2025 y cuál es el pronóstico del clima .

Recordar que ya hay ciudades en Estados Unidos donde ha caído la nieve como Montana, Wyoming, Colorado, Utah, Idaho, Dakota del Sur.

ESTADOS UNIDOS, 07/11/2025.- Pronóstico actualizado de las primeras nevadas en EE. UU. 2025-2026: ciudades, fechas y consejos para viajar seguro. Todo sobre La Niña y cómo impacta el invierno este año. FOTO DE FOXWEATHER.COM / FOX WEATHER

¿Qué día caerá nieve en Nueva Jersey?

El pronóstico de AccuWeather señala que la región de Nueva Jersey recibirá mucha mayor cantidad de nieve que el invierno pasado, pero en menor medida de lo que representa una típica temporada de invierno. Además, según los meteorólogos de dicha empresa han señalado que Nueva Jersey, como todo el este de Estados Unidos, va a recibir el invierno con nevadas en dos fases y serán al inicio y en las últimas dos semanas de la temporada, lo que se conoce como “invierno con dos extremos”.

Los días claves en los que podría recibir nieve Nueva Jersey serían el 1 y 2 de diciembre . La temporada de invierno va desde el 21 de diciembre hasta el 19 de marzo, pero en los primeros días de dicho mes podrían estar recibiendo las primeras nevadas.

Revisa qué indican los pronósticos para las primeras nevadas del invierno 2025-2026 en Estados Unidos y en qué ciudades caerá primero. (Foto: AFP) / Piero Hatto

El NOAA (Centro de Predicción Climática) ha señalado que el fenómeno de la Niña influirá en lo que serán las nevadas para esta temporada de invierno 2025 y 2026. Sin embargo, la Niña este año en Estados Unidos no tendrá mucha fuerza. La agencia ha señalado que se espera un invierno un poco más cálido que en años previos, tanto en Nueva Jersey como en Nueva York y Pensilvania.

En cuanto a la cantidad de nieve, aguanieve o lluvia que traerá la próxima temporada invernal a estas zonas de Estados Unidos, las previsiones indican que hay las mismas posibilidades de que las precipitaciones sean inferiores, cercanas o superiores a la media.

Pronóstico del clima para el 10 y 11 de noviembre 2025 en Nueva Jersey

Para este lunes 10 y martes 11 de noviembre no se esperan nevadas en Nueva Jersey, en ninguna parte de dicho estado . La temperatura en promedio para NJ será de entre 53 Grados Fahrenheit como máximo y podría descender hasta los 42 o 43 Grados Fahrenheit como temperatura mínima, con bajas probabilidades de lluvia y cero de nevadas.

¿Caerá nieve en Nueva Jersey para el Thanksgiving Day 2025?

La respuesta es NO. La nieve aún no caerá en Nueva Jersey para el Thanksgiving Day 2025 (Día de Acción de Gracias) , por lo que los residentes de dicho estado aún deberán esperar a los días de diciembre para ver caer la nieve en sus ciudades.