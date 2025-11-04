Los neoyorquinos ya miran el cielo, buscando la señal de la primera nevada significativa de la temporada, mientras el otoño de 2025 se perfila como inusualmente frío y seco en gran parte del estado. De acuerdo con los pronósticos climáticos recientes y los análisis del Northeast Regional Climate Center, la primera nevada medible en las zonas del norte, o Upstate New York, suele llegar durante la primera semana de noviembre, con fechas específicas para ciudades como Syracuse (5 de noviembre). Sin embargo, la Ciudad de Nueva York (NYC) y el corredor atlántico verán condiciones más secas y frías, lo que sugiere una espera más larga para el primer gran manto blanco. ¿Qué día comienza a nevar en New York? Te compartimos el pronóstico del clima para las nevadas en los meses de noviembre y diciembre del 2025.

Aunque algunas proyecciones del Old Farmer’s Almanac indican la posibilidad de nevadas tempranas ligeras alrededor de la festividad de Acción de Gracias (finales de noviembre), la nieve significativa en la Gran Manzana se espera más tarde. Las estimaciones sitúan la primera nevada significativa en la Ciudad de Nueva York alrededor de la primera o segunda quincena de diciembre (con fechas probables como el 13 de diciembre en Central Park). A pesar de que el invierno 2025-2026 se pronostica como más cálido y seco en general que el promedio histórico para la costa, los períodos de mayor acumulación de nieve se concentrarán en mediados de diciembre y principios de febrero, afectando a Manhattan, Queens y Brooklyn.

Consulta la lista completa de las ciudades de Nueva York que serán cubiertas por la nieve. Te damos las fechas exactas para las primeras nevadas en tu región. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

Fechas probables de la primera nevada en Nueva York

Según expertos y el pronóstico wxcharts revisado a fines de octubre de 2025, la ciudad de Nueva York (incluyendo Manhattan, Brooklyn y Queens) recibiría su primera nevada medible entre el 9 y el 14 de diciembre, dependiendo del vecindario:

Aeropuerto JFK (Queens): alrededor del 9 de diciembre.

Aeropuerto LaGuardia (Queens): 10 de diciembre.

Long Island: 11 de diciembre.

Central Park: 13 de diciembre.

Ciudad de Nueva York: 14 de diciembre.​

Para noviembre, la posibilidad de nieve se concentra en el interior y norte del estado (Buffalo, Rochester, Syracuse), con episodios pronosticados del 3 al 6 de noviembre, pero en la ciudad de Nueva York solo se esperaría una mezcla de nieve ligera y lluvia, sin acumulaciones importantes.​

Pronóstico de nevadas en Nueva York para noviembre y diciembre 2025

Noviembre 2025 : El pronóstico indica temperaturas entre 5 °C y 10 °C, con solo 1 día de nieve y un acumulado de alrededor de 1,8 cm de nieve sobre todo a finales del mes, aunque se prevé que sea una nevada muy ligera.​

: El pronóstico indica temperaturas entre 5 °C y 10 °C, con solo 1 día de nieve y un acumulado de alrededor de 1,8 cm de nieve sobre todo a finales del mes, aunque se prevé que sea una nevada muy ligera.​ Diciembre 2025: Las nevadas serían más frecuentes e intensas. Se esperan hasta 7 días con nieve y temperaturas promedio de entre 1 °C y 5 °C. Sin embargo, la cantidad total prevista de nieve para toda la temporada en la ciudad será de 43 a 53 cm, inferior al promedio histórico.

Será una semana fresca, y de clima templado para el Día de Acción de Gracias, con cielos despejados y soleados (Foto: UWMadison / iStock) / UWMadison

¿Qué zonas de Nueva York esperan mayor cobertura de nieve en noviembre?

En noviembre de 2025, se espera que el interior del estado de Nueva York, especialmente las zonas al norte y oeste como Buffalo, Syracuse, Binghamton y el Valle del Hudson, reciba una mayor cobertura de nieve en comparación con la ciudad de Nueva York y Long Island.

Interior del estado (Buffalo, Syracuse, Binghamton, Albany, zonas elevadas del Valle del Hudson):

Mayor probabilidad de nevadas significativas desde la primera semana de noviembre.

El 5 de noviembre se pronostica mayor cobertura de nieve en el oeste de Albany y zonas altas del Hudson.

Acumulaciones suelen ser varias veces superiores a las de la ciudad, por ejemplo Buffalo podría llegar a acumular más de 90 cm durante toda la temporada.​

Ciudad de Nueva York y Long Island:

Muy baja probabilidad de nieve acumulada en noviembre (aprox. 1,8 cm en el mes).

Solo se prevé 1 día con nevadas ligeras y mezcladas con lluvia, sin cubrimiento significativo.

El ambiente será frío pero en general seco y soleado, con posibilidad solo de copos dispersos y sin manto blanco persistente.

¿Cuánta nieve se espera en Nueva York para el periodo 2025-2026?

La cantidad de nieve varía drásticamente según la región: mientras que el Oeste de Nueva York y el área metropolitana de Ciudad de Nueva York (NYC) y Long Island se pronostican con un invierno suave y nevadas por debajo del promedio, las zonas central y norte del estado tendrán condiciones más frías. Históricamente, el promedio de nevadas oscila entre 25 a 31 pulgadas en el área de NYC, pero puede dispararse hasta 95 a 127 pulgadas en el oeste y centro del estado. Específicamente, el Old Farmer’s Almanac predice un invierno más frío de lo normal con nevadas por debajo de la media en la región Southern Tier. Las ciudades del norte y el centro, como Syracuse, que el año pasado registró 115.4 pulgadas, seguirán viendo las mayores acumulaciones, aunque se esperan precipitaciones cercanas a lo normal.