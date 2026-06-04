Las bicicletas eléctricas y los scooters eléctricos se han convertido en una alternativa de transporte cada vez más popular en Florida y en Estados Unidos en general, pero ello representa una gran responsabilidad para las autoridades, quienes deben regular su uso para salvaguardar la seguridad de los que los usan y de los peatones. En ciudades como Miami, Orlando, Tampa y Jacksonville, miles de personas recurren diariamente a estos vehículos para desplazarse al trabajo, asistir a clases o realizar entregas, evitando el tráfico y reduciendo gastos relacionados con combustible y mantenimiento de un automóvil. En barrios hispanos —como Little Havana, Hialeah o partes de Kissimmee— es habitual ver repartidores con mochilas de entrega, estudiantes en e-bikes y vecinos que usan scooters para trayectos cortos; ese uso intensivo es parte de la vida urbana en el estado y explica por qué la regulación despierta tanto interés entre comerciantes, asociaciones vecinales y trabajadores que dependen de la micromovilidad para ganar su jornal.

El crecimiento acelerado de esos vehículos también ha generado nuevas preocupaciones: choques con peatones, circulación en aceras frente a mercados y escuelas, y conflictos en parques y senderos. Esa combinación de beneficios y problemas llevó a la Legislatura estatal a aprobar la SB 382, que ahora espera la decisión final del gobernador Ron DeSantis y que, de entrar en vigor, podría modificar la convivencia en nuestras calles y la rutina de miles de usuarios.

¿QUÉ ES LA SB 382 Y POR QUÉ ESTÁ GENERANDO TANTO INTERÉS?

La SB 382 es una iniciativa legislativa enfocada en regular el uso de dispositivos de micromovilidad, especialmente scooters eléctricos y bicicletas eléctricas o e-bikes. El objetivo principal es establecer normas uniformes para mejorar la seguridad de peatones y conductores, además de recopilar información que permita evaluar el impacto de estos vehículos en las calles de Florida.

La propuesta ha llamado la atención porque podría cambiar la manera en que miles de residentes utilizan estos medios de transporte en zonas urbanas densamente pobladas, incluyendo comunidades hispanas de lugares como Little Havana, Hialeah, Kissimmee y Wynwood.

Los principales cambios que contempla la SB 382:

Medida Qué establece Velocidad en aceras Máximo de 10 mph cuando haya peatones a menos de 50 pies Parques y senderos Obligación de ceder el paso a peatones Adelantamientos Debe emitirse una señal audible antes de pasar Accidentes Registro obligatorio de incidentes relacionados con e-bikes Seguridad Creación de un grupo estatal especializado

NUEVAS REGLAS PARA SCOOTERS Y BICICLETAS ELÉCTRICAS

Uno de los aspectos más importantes de la propuesta tiene que ver con la velocidad permitida en las aceras. Según el texto aprobado por los legisladores estatales, los usuarios de bicicletas eléctricas no podrán circular a más de 10 millas por hora cuando existan peatones a una distancia menor de 50 pies.

Además, quienes utilicen scooters o e-bikes en parques, senderos y espacios recreativos compartidos deberán cumplir varias obligaciones:

Ceder siempre el paso a los peatones.

Emitir una señal audible antes de adelantar a otra persona.

Respetar las ordenanzas locales vigentes.

Mantener una conducción segura en zonas de uso compartido.

Los usuarios de e-bikes y scooters de Florida están a la espera de la decisión de Ron DeSantis (Foto: Freepik)

La creación de un grupo estatal de seguridad

Otro de los elementos destacados de la SB 382 es la creación de una fuerza de trabajo denominada “Micromobility Device Safety Task Force”. Este grupo tendría la misión de estudiar los riesgos asociados al uso de scooters y bicicletas eléctricas y recomendar futuras medidas de seguridad para todo el estado.

Entre los participantes previstos se encuentran:

La Florida Sheriffs Association.

La Florida League of Cities.

Empresas vinculadas a la industria de scooters y e-bikes.

Especialistas en seguridad vial y transporte.

Los legisladores consideran que este comité podría servir como base para futuras regulaciones si continúan aumentando los accidentes relacionados con estos vehículos.

Florida quiere recopilar más datos sobre accidentes

La propuesta también establece que las agencias policiales deberán recopilar información detallada sobre los accidentes que involucren bicicletas eléctricas. Los informes incluirían datos como:

Información requerida Detalle Fecha del accidente Día en que ocurrió el incidente Tipo de e-bike Categoría del vehículo involucrado Edad del conductor Información demográfica básica Circunstancias Descripción de cómo ocurrió el accidente

Posteriormente, esos datos serían entregados a los legisladores estatales y al despacho del gobernador para evaluar si se necesitan nuevas medidas regulatorias.

¿QUÉ MULTAS CONTEMPLA LA SB 382?

Uno de los puntos que más dudas ha generado es el relacionado con las sanciones. La SB 382 no establece montos específicos de multas dentro del texto del proyecto. Lo que sí indica es que las infracciones serán consideradas infracciones de tránsito no penales y también infracciones no móviles. En términos prácticos, esto significa:

No serían delitos criminales.

Generalmente no generarían puntos en la licencia de conducir.

Sí podrían derivar en citaciones y sanciones económicas.

POSIBLES CONSECUENCIAS POR INCUMPLIMIENTO

Tipo de infracción Posible consecuencia Exceso de velocidad en áreas reguladas Citación de tránsito No ceder el paso a peatones Multa no móvil Incumplir ordenanzas locales Sanción económica Reincidencia Multas potencialmente más elevadas

Aunque algunos reportes han mencionado cifras de hasta US$100 o US$250 para determinados casos, esos montos no aparecen expresamente en el proyecto aprobado por la Legislatura.

Las sanciones finales dependerían de factores como:

El condado donde ocurra la infracción.

Las tarifas judiciales vigentes.

Las ordenanzas locales.

El historial del conductor.

¿CUÁNDO DECIDIRÁ RON DE SANTIS?

Actualmente, la SB 382 se encuentra a la espera de la decisión del gobernador de Florida, Ron DeSantis. El mandatario tiene tres opciones:

Firmar el proyecto y convertirlo en ley.

Vetarlo.

Permitir que entre en vigor sin su firma, de acuerdo con los procedimientos legislativos estatales. Hasta ahora no se ha informado públicamente una fecha exacta para conocer la decisión final.

Ron DeSantis mantiene expectantes a los usuarios de e-bikes y scooters de Florida (Foto: AFP)

¿QUIÉNES SENTIRÍAN MÁS EL IMPACTO DE ESTA LEY?

La medida tendría un impacto especial en quienes utilizan scooters y bicicletas eléctricas como herramienta de trabajo o transporte cotidiano en ciudades como Miami, Orlando, Tampa y Jacksonville.

Entre los grupos más afectados podrían encontrarse:

Repartidores de aplicaciones.

Estudiantes.

Trabajadores que utilizan e-bikes para desplazarse diariamente.

Usuarios de scooters compartidos.

Residentes que buscan reducir gastos de transporte.

El uso de bicicletas eléctricas en Florida ha ido en aumento durante los últimos años (Foto: Magnifik)

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