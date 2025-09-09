Los demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes publicaron este lunes en la red social X una polémica imagen: un mensaje de cumpleaños que, supuestamente, Donald Trump habría enviado a Jeffrey Epstein en 2003. El documento forma parte de un libro encuadernado de felicitaciones por el cumpleaños número 50 del fallecido delincuente sexual convicto.

La tarjeta en cuestión incluye un dibujo del contorno de una mujer desnuda, junto con frases como “Tenemos varias cosas en común, Jeffrey”. Según los demócratas, aparece también el nombre de Trump firmado en la zona púbica de la ilustración, acompañado de un breve diálogo ficticio entre “Donald” y “Jeffrey”.

Desde la Casa Blanca, funcionarios afirmaron que “es clarísimo” que el presidente no escribió ni dibujó esa tarjeta. Además, aseguraron que el equipo legal de Trump seguirá actuando en tribunales, alegando difamación como resultado de la publicación.

En el mensaje se puede ver un dibujo obsceno y una firma atribuida a Donald Trump. (Foto: @OversightDems / X)

El subjefe de Gabinete, Taylor Budowich, negó que la firma que aparece en la tarjeta sea auténtica. Varios legisladores republicanos se sumaron en defensa del mandatario, afirmando que la rúbrica parece falsa.

“No prueba nada; y el que haya una tarjeta de cumpleaños hecha pública no ayuda ni a las sobrevivientes ni a las víctimas”, dijo el representante Tim Burchett, republicano por Tennessee.

El caso también reveló otros documentos entregados al comité por los albaceas de Epstein. Entre ellos está el libro completo de 238 páginas, con mensajes firmados por amigos, familiares y conocidos del magnate, ilustraciones de tono sexual y fotografías controvertidas. También se incluyó un listado con cientos de contactos telefónicos hallados en una de sus oficinas.

Congresistas republicanos salieron en defensa de Trump y denunciaron que los demócratas seleccionan documentos de forma conveniente.(Foto: SAUL LOEB / AFP) / SAUL LOEB

Los republicanos criticaron que los demócratas seleccionaran solo algunos fragmentos del material. “Es terrible que los demócratas quieran escoger convenientemente qué archivos publicar”, reclamaron.

The Wall Street Journal fue el primer medio en informar sobre la existencia de la tarjeta. En julio, el propio Trump demandó al diario, a su editor y a dos periodistas por difamación.

NBC News aclaró que no pudo verificar de forma independiente la autenticidad de la carta; sin embargo, The New York Times también reportó que el nombre de Trump figuraba en el libro de felicitaciones.

Al mismo tiempo, se supo que Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein, coordinó la creación del volumen, aunque dijo no recordar si Trump participó.

El caso sigue dividiendo al Congreso y reaviva las tensiones sobre los vínculos de Epstein. (Foto: EFE / Jason Szenes)

Trump fue consultado nuevamente sobre el tema este martes. En una llamada telefónica con NBC News, el presidente respondió: “No hago comentarios sobre temas muertos. Ya he hecho todos los comentarios al respecto con el personal. Es un tema muerto”.

El caso Epstein sigue generando divisiones políticas. Mientras Trump intenta restarle importancia, algunos de sus propios aliados piden más transparencia.

Legisladores demócratas y algunos republicanos, como Thomas Massie y Ro Khanna, impulsan una iniciativa bipartidista para que el Departamento de Justicia haga públicos más archivos relacionados con Epstein, manteniendo vivo un debate que incomoda tanto a la Casa Blanca como al Congreso.

La extraña muerte de Jeffrey Epstein en prisión

Jeffrey Epstein, magnate financiero, murió en prisión el 10 de agosto de 2019. Estaba esperando juicio por tráfico sexual de menores. Su muerte fue catalogada como suicidio por ahorcamiento, pero las circunstancias siguen generando dudas hasta hoy.

La polémica aumentó por el descuido en la prisión. Epstein había estado en vigilancia especial, pero este fue retirado de forma extraña. Además, las cámaras de seguridad en el pasillo de su celda fallaron, lo que hizo la situación aún más sospechosa.

La controversia continúa por sus conexiones con personas poderosas. Muchos creen que fue asesinado para evitar que revelara secretos sobre sus amigos influyentes. Aunque las autoridades no encontraron pruebas de un complot, su muerte sigue siendo un misterio y tema de debate público.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí