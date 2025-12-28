Con la llegada de los viajes por las fiestas de fin de año, las autoridades migratorias de Estados Unidos refuerzan su presencia en distintas zonas del país. Los operativos incluyen controles en carreteras y paradas de vehículos, lo que suele generar cierta preocupación entre conductores y pasajeros ante posibles encuentros con agentes federales.

Frente a este escenario, diversas organizaciones recuerdan que todas las personas, sin importar su situación migratoria, cuentan con derechos básicos. Uno de los principales es el derecho a guardar silencio y no responder preguntas que puedan usarse en su contra durante un control o una detención.

También es importante saber que los agentes no pueden revisar un vehículo o abrir el maletero sin el consentimiento del conductor. La única excepción es que exista una “causa probable” de que se esté cometiendo un delito. En ese caso, la inspección puede realizarse sin autorización previa.

Frente a estos controles, expertos legales recuerdan que todas las personas tienen derecho a guardar silencio. (Foto: Bryan R. SMITH / AFP)

Desde North Suburban Legal Aid Clinic, organización sin fines de lucro que ofrece servicios legales gratuitos, señalan que llevar documentación personal es fundamental tanto para ciudadanos como para inmigrantes. Quienes tienen estatus legal deben portar papeles que acrediten su identidad y residencia, ya que mostrarlos puede evitar confusiones, arrestos o demoras innecesarias.

En el caso de los migrantes indocumentados que han vivido en Estados Unidos por más de dos años, se recomienda llevar pruebas que demuestren su permanencia continua en el país. Aunque esto no impide una posible deportación, sí puede ayudar a evitar procesos de expulsión acelerada y garantizar el acceso al debido proceso legal.

Los expertos aclaran que los agentes no pueden registrar un vehículo sin consentimiento, salvo que exista causa probable. (Foto: EFE)

Entre los documentos útiles se incluyen identificaciones oficiales, comprobantes de trabajo, contratos de alquiler, recibos de servicios públicos u otros registros que indiquen el tiempo de residencia en el país. Tener estas pruebas a mano puede resultar clave durante un operativo migratorio.

Por último, la American Civil Liberties Union (ACLU) destaca que los derechos constitucionales aplican para todos. En caso de ser detenidos, conductores y pasajeros pueden permanecer en silencio, no están obligados a firmar documentos que no entiendan y no deben proporcionar información falsa a las autoridades.

¿Eres migrante y piensas tomar un vuelo desde Estados Unidos? Esto es lo que debes en cuenta

La National Immigration Law Center (NILC), organización líder en EE. UU. que defiende los derechos de inmigrantes, explica que la TSA es la agencia encargada de la seguridad en los aeropuertos de Estados Unidos. Asimismo, advierte que esta agencia está compartiendo con ICE información sobre los pasajeros que pasan por los controles de seguridad, lo que aumenta el riesgo de que personas sin estatus migratorio legal o con un estatus incierto puedan ser detenidas o deportadas al viajar en avión dentro o hacia Estados Unidos.

En una publicación de Instagram, la NILC señala que existe un gran riesgo de arresto en aeropuertos para quienes son indocumentados o tienen un estatus temporal, especialmente si tienen órdenes de deportación previas. También se advierte que todos los no ciudadanos enfrentan cierto riesgo, sobre todo si tienen factores como: órdenes de deportación antiguas, estatus legal revocado o por revocar, solicitudes pendientes, antecedentes penales, ciertas condenas teniendo green card, o ser beneficiarios de DACA u otras formas de acción diferida.

Portar documentos que acrediten identidad o tiempo de residencia puede ser clave ante un encuentro con autoridades migratorias. (Foto: EFE)

Es por ello que recomiendan conocer bien los propios derechos en el aeropuerto, llevar copias físicas de documentos importantes y proteger los dispositivos electrónicos como teléfonos, laptops y otros aparatos. La idea es reducir vulnerabilidades y estar mejor preparado ante cualquier revisión o detención.

Otro punto clave es elaborar un plan de seguridad por si ocurre una detención. Se aconseja memorizar los números de teléfono de un abogado y de al menos un familiar o persona de confianza que pueda ayudar en una emergencia. Asimismo, explican que, si una persona es arrestada y detenida, ICE no compartirá información sobre su caso con nadie a menos que se haya firmado un formulario específico de renuncia a la privacidad, por lo que se sugiere considerar firmar estos formularios con anticipación y dejarlos con un ser querido.

Finalmente, se aclara que toda esta información son directrices generales y no sustituyen el asesoramiento profesional. La NILC sugiere informarse y obtener asistencia legal antes de viajar.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!