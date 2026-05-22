La mayoría de inmigrantes que radican en Estados Unidos tienen el objetivo de consolidar una vida legal. Una opción recomendada por los expertos en temas migratorios es recurrir al ajuste de estatus; sin embargo, como todo proceso, es necesario cumplir una serie de requisitos que evalúa estrictamente en el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) . En caso no te resulte familiar dicho mecanismo, en esta nota quiero explicarte en qué consiste, qué se debe acatar para acceder al beneficio, entre otros detalles importantes.

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Para empezar, es conveniente explicarte de qué trata un ajuste de estatus en territorio estadounidense. De acuerdo a USCIS , se trata de un proceso para solicitar la residencia permanente cuando el inmigrante reside en EE. UU.

Entonces, si has vivido por buen tiempo en algún condado de este país, tenías la posibilidad de conseguir la Green Card de manera directa, sin la obligación de que retornes a tu nación de origen para concluir con este proceso ; sin embargo, esto cambió con el nuevo memorando de política publicado por la agencia este 22 de mayo.

En su reciente documento , el organismo advierte que los extranjeros en regular su situación legal en EE. UU tendrán que realizar obligatoriamente el proceso por la vía consular mediante el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) desde su país de origen.

La nueva medida aplicada por USCIS perjudicaría notoriamente a los inmigrantes que pretenden tomar esta vía legal. (Crédito: JOHN MOORE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / JOHN MOORE

“A partir de ahora, un extranjero que esté temporalmente en Estados Unidos y desee obtener la Green Card, debe regresar a su país de origen para solicitarla, salvo en circunstancias extraordinarias”, fueron las palabras de Zach Kahler, portavoz de USCIS.

También se precisa que los extranjeros calificados como “no inmigrantes”, que corresponde a estudiantes, trabajadores temporales y personas con visa de turistas, no pueden acceder a este beneficio de obtener la residencia permanente , ya que su visita al país es por “un periodo breve y una razón específica”.

“Volvemos a la intención original de la ley de asegurar que los extranjeros naveguen correctamente por el sistema de inmigración de nuestra nación”, añadió Kahler.

El argumento de USCIS sobre esta medida es que ayudará al DOS a manejar la mayor parte de estos expedientes en sus sedes consulares fuera de EE. UU., lo que a su vez optimiza los recursos de USCIS para que se centre únicamente en procesos de sus competencia, como solicitudes de naturalización y los visados para víctimas de trata y crímenes de violencia.

Solo en casos extraordinarios USCIS permitirá que el proceso de ajuste de estatus se realice en EE. UU. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Requisitos para acceder un ajuste de estatus en EE. UU. ante el USCIS

Además de realizar el proceso desde tu país de origen, también existen otros requisitos que deberás cumplir para acceder a la Green Card. A continuación te revelaré de cuáles se trata:

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En caso estés apto para seguir este proceso, tendrás que seguir una serie de pasos para presentar tu solicitud, tales como completar la solicitud de Tarjeta de Residencia Permanente (Formulario I-485), asistir a la cita del Centro de Asistencia en Solicitudes (ASC), con la finalidad de proveer tus datos biométricos o una entrevista consular.

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