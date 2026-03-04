El Formulario I-94 es clave para determinar cuánto tiempo puedes permanecer legalmente en EE.UU. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini
El Formulario I-94 es clave para determinar cuánto tiempo puedes permanecer legalmente en EE.UU. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

Al viajar a Estados Unidos muchas veces olvidamos lo importantes que son los documentos migratorios. Nos enfocamos en la visa, en el pasaporte, en el itinerario… pero pasamos por alto un registro clave: el Formulario I-94 (Arrival/Departure Record), emitido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Este documento no es tu visa ni tu pasaporte; es el que determina hasta qué fecha estabas autorizado a permanecer legalmente en EE.UU. Si el sistema muestra una sobreestadía, aunque ya hayas salido del país, podrías enfrentar cancelación de visa, problemas en renovaciones e incluso alertas migratorias. Por eso entender qué es el I-94 y revisarlo después de cada viaje puede marcar la diferencia entre un trámite sin complicaciones y un serio inconveniente migratorio.

MIRA TAMBIÉN:

¿Qué es exactamente el Formulario I-94?

El I-94 es el registro electrónico que emite la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza cuando ingresas a Estados Unidos. Allí aparece:

  • Fecha de entrada
  • Estatus migratorio (por ejemplo, B1/B2)
  • Fecha límite autorizada de permanencia (Admit Until Date)

Alerta importante: La fecha de vencimiento de tu visa NO es la fecha hasta la que puedes quedarte. La fecha válida es la que aparece en tu I-94.

Un error en el Formulario I-94 puede causarte problemas migratorios incluso después de salir de EE.UU. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini
Un error en el Formulario I-94 puede causarte problemas migratorios incluso después de salir de EE.UU. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

El error que muchos cometen

El patrón se repite: viajan, regresan a su país, nunca revisan si su salida quedó registrada.

Si el sistema no refleja tu salida, puede aparecer como si hubieras permanecido ilegalmente en EE.UU. Eso puede generar:

  • Problemas en futuras solicitudes
  • Dificultades en renovaciones
  • Cancelación de visa
  • Alertas migratorias

Por eso siempre recomiendo revisar tu I-94 después de cada viaje.

Cómo revisar tu I-94 paso a paso

Paso 1: Ingresa a la página oficial

Entra al portal oficial del I-94 de CBP:

Selecciona la opción: Get Most Recent I-94

Paso 2: Acepta los términos

Haz clic en Consent & Continue

Paso 3: Ingresa tus datos exactos

Debes llenar exactamente como aparecen en tu pasaporte:

  • Nombre y apellido
  • Fecha de nacimiento
  • Número de pasaporte
  • País que emitió el pasaporte
  • Fecha de vencimiento del pasaporte

🔎 Tip clave si no aparece información:

  • Prueba escribir tu nombre sin tildes
  • Intenta con un solo apellido
  • Revisa cuidadosamente el número de pasaporte

Paso 4: Revisa la información con lupa

Verifica:

  • Fecha de entrada
  • Fecha de salida registrada
  • Estatus migratorio
  • Admit Until Date

Atención: Si NO aparece tu salida, el sistema puede asumir que te quedaste ilegalmente, aunque sí hayas salido.

Revisar tu Formulario I-94 después de cada viaje a EE.UU. puede evitar cancelaciones de visa y complicaciones futuras. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini
Revisar tu Formulario I-94 después de cada viaje a EE.UU. puede evitar cancelaciones de visa y complicaciones futuras. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

¿Qué hacer si tu salida no aparece o hay un error?

Paso 5: Reunir pruebas de salida

Necesitas al menos uno (mejor si tienes varios):

  • Boarding pass
  • Tiquete aéreo
  • Sello de entrada a otro país
  • Registro migratorio del país al que entraste
  • Recibo de aerolínea

Paso 6: Hacer la corrección oficial del I-94

Debes ingresar al formulario de corrección de CBP:

Selecciona:

  • I-94
  • Describe el error
  • Adjunta los documentos de soporte

El tiempo de respuesta puede tardar varias semanas.

¿Por qué es tan importante revisar tu I-94?

Porque un error que tú no cometiste puede afectar tu historial migratorio. Y en temas migratorios, el sistema no asume que hubo un fallo técnico: asume que hubo sobreestadía.

Guardar esta información puede ahorrarte un problema migratorio en el futuro. Revisar tu I-94 toma cinco minutos. Resolver un problema migratorio puede tomar meses.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 ¡Te esperamos!

SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC