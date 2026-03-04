Al viajar a Estados Unidos muchas veces olvidamos lo importantes que son los documentos migratorios. Nos enfocamos en la visa, en el pasaporte, en el itinerario… pero pasamos por alto un registro clave: el Formulario I-94 (Arrival/Departure Record), emitido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Este documento no es tu visa ni tu pasaporte; es el que determina hasta qué fecha estabas autorizado a permanecer legalmente en EE.UU. Si el sistema muestra una sobreestadía, aunque ya hayas salido del país, podrías enfrentar cancelación de visa, problemas en renovaciones e incluso alertas migratorias. Por eso entender qué es el I-94 y revisarlo después de cada viaje puede marcar la diferencia entre un trámite sin complicaciones y un serio inconveniente migratorio.
¿Qué es exactamente el Formulario I-94?
El I-94 es el registro electrónico que emite la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza cuando ingresas a Estados Unidos. Allí aparece:
- Fecha de entrada
- Estatus migratorio (por ejemplo, B1/B2)
- Fecha límite autorizada de permanencia (Admit Until Date)
Alerta importante: La fecha de vencimiento de tu visa NO es la fecha hasta la que puedes quedarte. La fecha válida es la que aparece en tu I-94.
El error que muchos cometen
El patrón se repite: viajan, regresan a su país, nunca revisan si su salida quedó registrada.
Si el sistema no refleja tu salida, puede aparecer como si hubieras permanecido ilegalmente en EE.UU. Eso puede generar:
- Problemas en futuras solicitudes
- Dificultades en renovaciones
- Cancelación de visa
- Alertas migratorias
Por eso siempre recomiendo revisar tu I-94 después de cada viaje.
Cómo revisar tu I-94 paso a paso
Paso 1: Ingresa a la página oficial
Entra al portal oficial del I-94 de CBP: https://i94.cbp.dhs.gov
Selecciona la opción: Get Most Recent I-94
Paso 2: Acepta los términos
Haz clic en Consent & Continue
Paso 3: Ingresa tus datos exactos
Debes llenar exactamente como aparecen en tu pasaporte:
- Nombre y apellido
- Fecha de nacimiento
- Número de pasaporte
- País que emitió el pasaporte
- Fecha de vencimiento del pasaporte
🔎 Tip clave si no aparece información:
- Prueba escribir tu nombre sin tildes
- Intenta con un solo apellido
- Revisa cuidadosamente el número de pasaporte
Paso 4: Revisa la información con lupa
Verifica:
- Fecha de entrada
- Fecha de salida registrada
- Estatus migratorio
- Admit Until Date
Atención: Si NO aparece tu salida, el sistema puede asumir que te quedaste ilegalmente, aunque sí hayas salido.
¿Qué hacer si tu salida no aparece o hay un error?
Paso 5: Reunir pruebas de salida
Necesitas al menos uno (mejor si tienes varios):
- Boarding pass
- Tiquete aéreo
- Sello de entrada a otro país
- Registro migratorio del país al que entraste
- Recibo de aerolínea
Paso 6: Hacer la corrección oficial del I-94
Debes ingresar al formulario de corrección de CBP: https://help.cbp.gov/s/questions?language=en_US
Selecciona:
- I-94
- Describe el error
- Adjunta los documentos de soporte
El tiempo de respuesta puede tardar varias semanas.
¿Por qué es tan importante revisar tu I-94?
Porque un error que tú no cometiste puede afectar tu historial migratorio. Y en temas migratorios, el sistema no asume que hubo un fallo técnico: asume que hubo sobreestadía.
Guardar esta información puede ahorrarte un problema migratorio en el futuro. Revisar tu I-94 toma cinco minutos. Resolver un problema migratorio puede tomar meses.
¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!