Al viajar a Estados Unidos muchas veces olvidamos lo importantes que son los documentos migratorios. Nos enfocamos en la visa, en el pasaporte, en el itinerario… pero pasamos por alto un registro clave: el Formulario I-94 (Arrival/Departure Record), emitido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Este documento no es tu visa ni tu pasaporte; es el que determina hasta qué fecha estabas autorizado a permanecer legalmente en EE.UU. Si el sistema muestra una sobreestadía, aunque ya hayas salido del país, podrías enfrentar cancelación de visa, problemas en renovaciones e incluso alertas migratorias. Por eso entender qué es el I-94 y revisarlo después de cada viaje puede marcar la diferencia entre un trámite sin complicaciones y un serio inconveniente migratorio.

¿Qué es exactamente el Formulario I-94?

El I-94 es el registro electrónico que emite la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza cuando ingresas a Estados Unidos. Allí aparece:

Fecha de entrada

Estatus migratorio (por ejemplo, B1/B2)

Fecha límite autorizada de permanencia (Admit Until Date)

Alerta importante: La fecha de vencimiento de tu visa NO es la fecha hasta la que puedes quedarte. La fecha válida es la que aparece en tu I-94.

Un error en el Formulario I-94 puede causarte problemas migratorios incluso después de salir de EE.UU. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

El error que muchos cometen

El patrón se repite: viajan, regresan a su país, nunca revisan si su salida quedó registrada.

Si el sistema no refleja tu salida, puede aparecer como si hubieras permanecido ilegalmente en EE.UU. Eso puede generar:

Problemas en futuras solicitudes

Dificultades en renovaciones

Cancelación de visa

Alertas migratorias

Por eso siempre recomiendo revisar tu I-94 después de cada viaje.

Cómo revisar tu I-94 paso a paso

Paso 1: Ingresa a la página oficial

Entra al portal oficial del I-94 de CBP: https://i94.cbp.dhs.gov

Selecciona la opción: Get Most Recent I-94

Paso 2: Acepta los términos

Haz clic en Consent & Continue

Paso 3: Ingresa tus datos exactos

Debes llenar exactamente como aparecen en tu pasaporte:

Nombre y apellido

Fecha de nacimiento

Número de pasaporte

País que emitió el pasaporte

Fecha de vencimiento del pasaporte

🔎 Tip clave si no aparece información:

Prueba escribir tu nombre sin tildes

Intenta con un solo apellido

Revisa cuidadosamente el número de pasaporte

Paso 4: Revisa la información con lupa

Verifica:

Fecha de entrada

Fecha de salida registrada

Estatus migratorio

Admit Until Date

Atención: Si NO aparece tu salida, el sistema puede asumir que te quedaste ilegalmente, aunque sí hayas salido.

Revisar tu Formulario I-94 después de cada viaje a EE.UU. puede evitar cancelaciones de visa y complicaciones futuras. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

¿Qué hacer si tu salida no aparece o hay un error?

Paso 5: Reunir pruebas de salida

Necesitas al menos uno (mejor si tienes varios):

Boarding pass

Tiquete aéreo

Sello de entrada a otro país

Registro migratorio del país al que entraste

Recibo de aerolínea

Paso 6: Hacer la corrección oficial del I-94

Debes ingresar al formulario de corrección de CBP: https://help.cbp.gov/s/questions?language=en_US

Selecciona:

I-94

Describe el error

Adjunta los documentos de soporte

El tiempo de respuesta puede tardar varias semanas.

¿Por qué es tan importante revisar tu I-94?

Porque un error que tú no cometiste puede afectar tu historial migratorio. Y en temas migratorios, el sistema no asume que hubo un fallo técnico: asume que hubo sobreestadía.

Guardar esta información puede ahorrarte un problema migratorio en el futuro. Revisar tu I-94 toma cinco minutos. Resolver un problema migratorio puede tomar meses.

