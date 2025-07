Durante su campaña, el presidente Donald Trump prometió algo que resonó con millones de trabajadores en Estados Unidos: eliminar los impuestos federales sobre las propinas y las horas extras. Hoy, esa promesa ya tiene forma legal bajo la nueva legislación conocida como el “One Big Beautiful Bill Act”, aprobada en 2025.

Esta medida supone un cambio significativo en la carga fiscal de millones de estadounidenses, pero no todo el mundo califica y hay límites importantes que conocer. En este artículo te explico qué dice exactamente la ley, cómo te puede beneficiar y qué condiciones debes cumplir para aprovechar esta exención de impuestos.

¿Qué es el “No Tax on Overtime”, la nueva deducción fiscal para horas extras en EE. UU.?

La Sección 70202 de la reciente legislación introduce una importante deducción fiscal para la “compensación calificada por horas extras”. Esta se define como el pago por horas extras requerido bajo la Sección 7 de la Ley de Normas Justas de Trabajo de 1938 (FLSA), que excede la tarifa regular del trabajador. Esta medida permite a los contribuyentes reducir su ingreso sujeto a impuestos federales, aliviando la carga fiscal para quienes trabajan más allá de su jornada habitual.

Los trabajadores individuales pueden deducir hasta $12,500 dólares en pagos por horas extras de sus ingresos sujetos a impuestos federales sobre la renta. En el caso de declaraciones conjuntas, esta deducción se duplica, alcanzando los $25,000 dólares. Es crucial destacar que esta deducción no aplica a las primas por horas extras establecidas por leyes estatales o acuerdos de negociación colectiva, enfocándose específicamente en lo dictaminado por la FLSA a nivel federal.

Además, es importante comprender que esta nueva deducción no afecta los impuestos de Seguridad Social ni los de Medicare. Esto significa que, si bien se reduce la base imponible para el impuesto federal sobre la renta, las contribuciones a estos programas esenciales se mantienen sin cambios. Esta distinción es clave para que los trabajadores comprendan el alcance real del beneficio y cómo impacta en su declaración de impuestos general.

¿Qué es el “No Tax on Tips”, la nueva deducción fiscal para propinas en EE. UU.?

Antes de la nueva ley, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) consideraba todas las propinas, tanto en efectivo como en especie, como ingresos sujetos a impuestos federales. Además, todas las propinas recibidas en un mes calendario estaban sujetas a los impuestos del Seguro Social y Medicare, y debían ser reportadas al empleador. La nueva legislación, consistente con las normativas del IRS, ahora define las “propinas calificadas” como aquellas cantidades pagadas voluntariamente por los clientes, incluyendo las obtenidas a través de la distribución de propinas.

A partir del año fiscal que comenzó el pasado 1 de enero de 2025, los empleados que “habitual y regularmente recibían propinas antes del 31 de diciembre de 2024” podrán deducir hasta $25,000 en propinas de su ingreso sujeto a impuesto federal. Esta medida busca aliviar la carga fiscal de trabajadores en ocupaciones tradicionalmente ligadas a propinas. El monto de la deducción se reducirá en $100 por cada $1,000 que el ingreso bruto ajustado modificado del contribuyente exceda los $150,000 (o $300,000 en el caso de declaraciones conjuntas).

Es importante destacar que esta deducción de impuestos sobre la renta está disponible para quienes no detallan sus deducciones, lo que significa que se puede reclamar adicionalmente a la deducción estándar para los declarantes de impuestos individuales. No obstante, es crucial entender que esta nueva deducción no tiene ningún efecto sobre los impuestos del Seguro Social y Medicare, los cuales seguirán aplicándose a las propinas. La Secretaría del Tesoro publicará una lista de ocupaciones que “habitual y regularmente recibieron propinas antes del 31 de diciembre de 2024” para clarificar quiénes califican para este beneficio.

¿Qué dice el “One Big Beautiful Bill Act” sobre propinas y horas extra?

La ley contiene dos disposiciones clave:

Exención del impuesto federal sobre la renta para los ingresos provenientes de propinas calificadas. Deducción fiscal directa del ingreso imponible para los pagos de horas extra trabajadas.

Esto no significa que estos ingresos estén totalmente libres de impuestos, ya que aún podrían estar sujetos a impuestos estatales y a contribuciones al Seguro Social (FICA), pero reduce significativamente la carga tributaria federal para millones de trabajadores.

El objetivo declarado es recompensar a quienes trabajan más allá del horario base y a quienes dependen de las propinas para vivir, sectores históricamente menos protegidos fiscalmente.

¿Cómo se aplica el “No Tax on Overtime” y el “No Tax on Tips”?

Las medidas están diseñadas para aplicarse automáticamente a los trabajadores que cumplan con las condiciones. Según el texto legal:

Las propinas deben ser reportadas correctamente y provenir de empleos tradicionalmente remunerados con ellas (restaurantes, hotelería, servicios personales).

y provenir de empleos tradicionalmente remunerados con ellas (restaurantes, hotelería, servicios personales). Las horas extra deben superar las 40 horas semanales y ser registradas oficialmente por el empleador.

El nuevo proyecto de ley incorpora dos disposiciones clave que permiten deducciones directas tanto para las propinas obtenidas en trabajos donde tradicionalmente se reciben, como para el pago de horas extras. Esto significa que los trabajadores ahora podrán restar estas ganancias de su ingreso imponible, lo que en la práctica las exime del impuesto federal sobre la renta.

Puntos clave de las deducciones fiscales “No Tax on Overtime” y “No Tax on Tips” en 2025

No todos los trabajadores califican automáticamente y hay varios puntos clave que debes tener en consideración. En el caso de la nueva ley fiscal que introduce la deducción “No Tax on Tips”, vigente desde 2025 hasta 2028, es necesario que sepas lo siguiente:

¿Quiénes pueden deducir?

Empleados y trabajadores por cuenta propia que reciban propinas calificadas .

. Las propinas deben provenir de ocupaciones listadas por el IRS como aquellas que habitualmente reciben propinas antes del 31 de diciembre de 2024.

Las propinas deben estar declaradas en el Formulario W-2, Formulario 1099 o en declaraciones específicas entregadas o reportadas directamente por el individuo en el Formulario 4137.

¿Qué son las “propinas calificadas”?

Son propinas voluntarias, en efectivo o con cargo, recibidas de clientes o a través de programas de propinas compartidas.

Límites de la Deducción:

La deducción anual máxima es de $25,000 .

. Para trabajadores por cuenta propia, la deducción no puede exceder el ingreso neto individual (sin considerar esta deducción) de la actividad comercial donde se obtuvieron las propinas.

La deducción comienza a reducirse progresivamente para contribuyentes con un ingreso bruto ajustado modificado superior a $150,000 (o $300,000 para declaraciones conjuntas).

Elegibilidad del Contribuyente:

La deducción está disponible tanto para quienes detallan sus deducciones como para quienes no lo hacen.

No son elegibles los trabajadores por cuenta propia en un Negocio o Comercio de Servicios Específicos (SSTB) bajo la sección 199A.

los trabajadores por cuenta propia en un Negocio o Comercio de Servicios Específicos (SSTB) bajo la sección 199A. Los empleados cuyo empleador opere en un SSTB tampoco son elegibles.

Requisitos para el Contribuyente:

Deben incluir su Número de Seguro Social en la declaración.

en la declaración. Si están casados, deben declarar conjuntamente para reclamar la deducción.

Reporte de Información:

Los empleadores y otros pagadores deberán presentar declaraciones informativas al IRS (o SSA) y proporcionar estados de cuenta a los contribuyentes. Estos documentos deben mostrar las propinas en efectivo recibidas y la ocupación del beneficiario de las propinas.

Guía Oficial del IRS:

Para el 2 de octubre de 2025 , el IRS publicará una lista oficial de las ocupaciones que “habitual y regularmente” recibían propinas antes del 31 de diciembre de 2024.

, el IRS publicará una lista oficial de las ocupaciones que “habitual y regularmente” recibían propinas antes del 31 de diciembre de 2024. El IRS también proporcionará una exención de transición para el año fiscal 2025. Esto aplicará tanto para los contribuyentes que soliciten la deducción como para los empleadores y pagadores sujetos a los nuevos requisitos de reporte.

En el caso del “No Tax on Overtime”, la significativa deducción fiscal para las horas extras calificadas vigente también desde 2025 hasta 2028 que aliviará la carga impositiva para millones de trabajadores en Estados Unidos, es necesario que sepas primero estos puntos:

Nueva Deducción (2025-2028):

Si recibes compensación calificada por horas extras, puedes deducir la parte de tu pago que excede tu tarifa regular. Esto incluye, por ejemplo, la porción “extra” del pago “tiempo y medio” requerido por la Ley de Normas Justas de Trabajo (FLSA), siempre que esté reportado en formularios como el W-2 o 1099.

Límite Máximo Anual:

La deducción máxima anual es de $12,500 para contribuyentes individuales.

para contribuyentes individuales. Para quienes presentan declaración conjunta, el límite asciende a $25,000.

Fase de Eliminación Gradual:

La deducción se reduce progresivamente para los contribuyentes con un ingreso bruto ajustado modificado (MAGI) superior a $150,000 (o $300,000 para declarantes conjuntos).

Elegibilidad del Contribuyente:

Esta deducción está disponible tanto para contribuyentes que detallan sus deducciones como para aquellos que no lo hacen.

Requisitos Clave:

Debes incluir tu Número de Seguro Social en tu declaración de impuestos.

en tu declaración de impuestos. Si estás casado, debes presentar una declaración conjunta para reclamar la deducción.

Reporte Obligatorio:

Los empleadores y otros pagadores ahora están obligados a presentar declaraciones informativas al IRS (o SSA) y a proporcionar a los contribuyentes estados de cuenta que muestren el monto total de la compensación calificada por horas extras pagada durante el año.

Guía del IRS:

El IRS proporcionará alivio de transición para el año fiscal 2025, tanto para los contribuyentes que reclamen la deducción como para los empleadores y pagadores sujetos a los nuevos requisitos de reporte.

Impacto en trabajadores de servicios, hostelería y manufactura

Para millones de trabajadores, esto significa una devolución fiscal más alta o menos retención mensual en su nómina. Aquellos en sectores como restaurantes, cafeterías y delivery; personal de hoteles y resorts; enfermeros y cuidadores que hacen turnos prolongados; y trabajadores de almacenes y fábricas que trabajan horas extra regularmente verán un alivio económico significativo, especialmente durante el primer trimestre del año cuando se reciben devoluciones.

Declaración de impuestos “No Tax on Overtime” y el “No Tax on Tips”: errores comunes y cómo evitarlos

Hay aspectos que debes vigilar para no tener problemas con el IRS:

No declarar propinas “en efectivo” es evasión fiscal. Debes reportarlas para deducirlas.

es evasión fiscal. Debes reportarlas para deducirlas. No acumular comprobantes . Sin pruebas, tu deducción podría ser rechazada.

. Sin pruebas, tu deducción podría ser rechazada. Falsificar horas extra o inflar montos . El IRS podría auditar y sancionar.

. El IRS podría auditar y sancionar. Revisa con un asesor fiscal si tienes dudas sobre los formularios o tu elegibilidad.