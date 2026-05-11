Cruzar la frontera terrestre hacia Estados Unidos, ya sea desde México o Canadá, suele ser parte de la rutina para millones de personas que viven, trabajan, estudian o viajan entre ambos lados. Para muchos latinos en ciudades como San Diego, El Paso, Laredo, McAllen, El Paso, Chicago o Nueva York, esperar en la fila puede ser casi tan familiar como el café de la mañana o el tráfico del freeway: largo, impredecible y, a veces, agotador. Por eso, cada herramienta nueva que promete acelerar el ingreso al país despierta interés inmediato entre quienes cruzan con frecuencia por tierra, especialmente en temporadas de vacaciones, fines de semana largos o días de alto movimiento en los puertos fronterizos. En ese escenario, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) está ampliando Mobile Passport Control (MPC), una aplicación oficial que ya funcionaba en aeropuertos y puertos marítimos, y que ahora también avanza hacia los cruces terrestres.

Realizar ciertos registros dentro de la aplicación Mobile Passport Control ayudará a acortar el tiempo de ingreso a EE. UU. (Foto: CBP)

¿QUÉ ES MOBILE PASSPORT CONTROL Y CÓMO FUNCIONA?

Mobile Passport Control es una aplicación oficial de la CBP que permite adelantar parte del trámite migratorio desde el celular. En vez de llenar formularios en papel o responder todo en la cabina de inspección, el viajero puede enviar sus datos antes de llegar al oficial.

La lógica es sencilla: el usuario escanea su pasaporte, completa su información personal, responde preguntas aduaneras y genera un código digital que luego presenta al llegar al puerto de entrada.

Aunque MPC no reemplaza la revisión presencial, sí puede agilizar el proceso porque habilita un canal especial para quienes ya completaron el registro digital.

Lo que permite hacer la aplicación MPC:

Funció Qué hac Escaneo de pasaporte Carga automática de datos personales. Declaración aduanera Permite responder preguntas antes del ingreso. Código QR o digital Facilita el acceso a una fila rápida. Registro anticipado Reduce el tiempo frente al oficial. Próxima integración Permitirá cargar la placa del vehículo.

LA GRAN NOVEDAD: REGISTRAR LA PLACA DEL VEHÍCULO ANTES DE CRUZAR

De acuerdo con La Nación, la principal novedad que prepara la CBP tiene que ver con los carriles vehiculares en los cruces terrestres. La agencia trabaja para que los conductores puedan enviar el número de matrícula de su automóvil directamente desde la aplicación Mobile Passport Control.

Esto significa que, antes de llegar al control fronterizo, el sistema ya tendría vinculada la información del conductor, su pasaporte y los datos del vehículo.

De acuerdo con la CBP, los agentes solo necesitarían ingresar la placa en el sistema “Simplified Arrival” para acceder rápidamente a la información biográfica y migratoria del viajero. Además, el sistema podría emitir alertas automáticas si detecta inconsistencias o señales de alerta.

Para quienes cruzan la frontera en auto casi todos los días, como muchos trabajadores fronterizos, padres que llevan a sus hijos a estudiar o familias que hacen el recorrido entre Tijuana y San Diego, esto podría traducirse en menos tiempo de espera y una revisión más ágil.

¿DÓNDE COMENZÓ A FUNCIONAR ESTA EXPANSIÓN?

La expansión de MPC hacia cruces terrestres peatonales comenzó oficialmente el 20 de abril de 2026 en el estado de Washington. Los primeros puntos habilitados fueron:

Blaine Peace Arch.

Blaine Pacific Highway.

Lynden-Aldergrove.

Sumas.

La CBP confirmó que el siguiente paso será incorporar carriles vehiculares y, más adelante, ampliar el sistema a más puertos de entrada terrestres del país.

¿QUIÉNES PODRÁN USAR MOBILE PASSPORT CONTROL?

No todos los viajeros pueden utilizar la aplicación. La CBP mantiene requisitos migratorios específicos para acceder al sistema.

Tipo de viajero ¿Puede usar MPC? Ciudadanos estadounidenses Sí. Residentes permanentes legales Sí. Canadienses con visa B1/B2 Sí. Viajeros con ESTA aprobada Sí. Personas sin autorización migratoria válida No.

En el caso de los viajeros del Programa de Exención de Visa, es obligatorio contar con una autorización ESTA vigente para usar la aplicación.

LA CBP TAMBIÉN APUNTA A AUTOBUSES Y TRANSPORTE COMERCIAL

Otro de los cambios que más llama la atención es que la CBP planea incorporar vehículos comerciales y autobuses al sistema Mobile Passport Control.

En esos casos, las empresas transportistas deberán registrar la placa del vehículo y generar formularios digitales para que cada pasajero cargue su información antes del cruce fronterizo.

La idea es facilitar el procesamiento de grupos grandes y reducir el trabajo administrativo de los oficiales migratorios.

Además, la agencia busca integrar dentro de la misma aplicación el formulario I-94, utilizado para registrar entradas y salidas de determinados visitantes extranjeros. También se estudia permitir el pago digital del documento directamente desde la app.

¿CUÁNTOS PUNTOS DE INGRESO YA UTILIZAN MPC?

Con la nueva expansión, Mobile Passport Control ya está disponible en decenas de puntos de entrada a Estados Unidos.

Presencia actual de MPC en EE. UU. Cantidad Aeropuertos internacionales 35 Aeropuertos con preclearing 14 Puertos marítimos 4 Cruces terrestres peatonales 4

La siguiente etapa será su llegada a los carriles vehiculares, un cambio que podría modificar de manera importante la experiencia de ingreso por tierra hacia Estados Unidos.

Para muchos viajeros frecuentes, especialmente quienes cruzan desde México o Canadá por trabajo, familia o estudio, esta medida representa un paso más en la modernización del sistema migratorio sin eliminar los controles de seguridad.

Y aunque todavía faltan fases de prueba y expansión, todo indica que la CBP quiere convertir el teléfono celular en una pieza central del proceso fronterizo en los próximos años.

La CBP se encarga de manejar todo lo relacionado con las fronteras de Estados Unidos y la inmigración (Foto: AFP) / OCTAVIO JONES

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