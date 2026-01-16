El llamado “hongo de la muerte” ha encendido las alertas de las autoridades de salud de California tras ser vinculado con lo que ya se considera el mayor brote de intoxicación por hongos tóxicos registrado en el estado. Las lluvias recientes y un invierno inusualmente templado crearon las condiciones ideales para la proliferación de especies extremadamente peligrosas en zonas silvestres, sobre todo en el área del norte. El resultado ha sido trágico: al menos tres personas han fallecido y más de 30 han terminado envenenadas tras consumir hongos recolectados en la naturaleza, muchas veces sin saber que estaban ingiriendo una de las especies más letales del mundo. Ante este escenario, surge una pregunta: ¿qué es exactamente este hongo y cómo una práctica que parece inofensiva puede convertirse en una emergencia médica con consecuencias fatales?

De acuerdo con el Departamento de Salud Pública de California (CDPH), entre las especies implicadas se encuentran el death cap o “sombrero de la muerte”, conocido científicamente como Amanita phalloides, y el Western destroying angel, ambos considerados de los hongos más tóxicos que existen. Las autoridades señalan que estas especies han florecido con fuerza tras las recientes lluvias, aumentando el riesgo para excursionistas y recolectores.

El caso más reciente ocurrió el 4 de enero, cuando un residente del condado de Sonoma falleció luego de consumir hongos death cap sin saberlo. El doctor Michael Stacey, oficial de salud interino del condado, explicó que las lluvias tempranas y el clima templado del invierno provocaron una “profusión” de estos hongos tóxicos en el norte del estado. Stacey subrayó que comer hongos silvestres sin una identificación experta es peligroso, ya que algunas variedades venenosas se parecen mucho a las comestibles.

Las cifras reflejan la magnitud del brote. Entre el 18 de noviembre y el 4 de enero se reportaron 35 casos de intoxicación, incluidos los tres fallecimientos. En tres de esos casos, uno de ellos un niño, la intoxicación fue tan grave que los pacientes necesitaron trasplantes de hígado. Para dimensionar la situación, en un año promedio se reportan menos de cinco casos de envenenamiento por hongos en todo California.

Condados de California donde se han registrado casos

Los casos se han registrado en varios condados del norte del estado, entre ellos Alameda, Contra Costa, Monterey, San Francisco, San Luis Obispo, San Mateo, Santa Clara, Santa Cruz y Sonoma. Rais Vohra, director médico del Sistema de Control de Envenenamientos de California, afirmó que este brote probablemente sea el más grande en la historia del estado, tanto por el número de afectados como por la gravedad de las consecuencias.

Otro aspecto clave es que los efectos del envenenamiento no aparecen de inmediato. Según el CDPH, los síntomas pueden tardar entre seis y 24 horas en manifestarse. Los primeros signos suelen incluir dolor abdominal, náuseas, vómitos y diarrea. Incluso síntomas leves pueden ser el inicio de una reacción mucho más grave. En algunos casos, las molestias iniciales desaparecen en uno o dos días, pero el daño severo al hígado, potencialmente mortal, puede desarrollarse entre dos y tres días después.

Historias como la de Laura Marcelino, residente de Salinas, reflejan el impacto humano detrás de las estadísticas. Ella y su esposo se enfermaron tras cocinar y comer hongos silvestres recolectados durante una caminata familiar. Mientras ella se recuperó, su esposo necesitó un trasplante de hígado y aún continúa en proceso de recuperación.

Cómo mantenerse a salvo, según el CDPH

Las autoridades de salud insisten en que la mejor manera de evitar una intoxicación es no consumir hongos silvestres. También recomiendan no comer hongos recolectados por amigos o familiares y vigilar de cerca a los niños cuando juegan al aire libre, ya que la mayoría de los casos de envenenamiento ocurren en menores de seis años. Las mascotas también pueden intoxicarse, por lo que se aconseja mantenerlas alejadas de áreas donde crecen hongos.

El CDPH señala que los hongos deben comprarse únicamente en supermercados y comercios confiables, y pide especial precaución con los vendedores ambulantes. Además, aclara que cocinar, hervir, congelar o secar hongos venenosos no los hace seguros para el consumo.

Síntomas y cuándo buscar ayuda

Los síntomas tempranos más comunes incluyen dolor estomacal, calambres, diarrea, náuseas, vómitos, fatiga, confusión y una posible caída de la presión arterial. En casos más graves, el envenenamiento puede provocar daño hepático, a veces requiriendo trasplante, daño renal, alucinaciones, convulsiones e incluso la muerte.

Las autoridades recomiendan buscar ayuda médica inmediata si existe la sospecha de haber ingerido un hongo venenoso, incluso antes de que aparezcan síntomas. También se puede llamar de inmediato a la línea gratuita de Control de Envenenamientos de California (1-800-222-1222), disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana y en más de 200 idiomas.

Si la persona acude al hospital, se aconseja llevar cualquier resto del hongo ingerido, guardado en una bolsa de papel o papel encerado y refrigerado. Si no es posible, fotografías del hongo, incluyendo el sombrero, el tallo y la parte inferior, pueden ayudar a los expertos a identificar la especie.

Finalmente, el CDPH aclara que tocar un hongo venenoso no suele ser peligroso, aunque siempre se deben lavar las manos después. Para desecharlos, se recomienda colocarlos en una bolsa sellada y tirarlos a la basura regular o al compost municipal, nunca al compost casero.

