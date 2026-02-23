La bombogénesis es un término meteorológico que describe una intensificación muy rápida de una baja presión atmosférica. Según CBS News, sucede cuando la presión del centro de una tormenta cae al menos 24 milibares en 24 horas, lo que hace que la tormenta se fortalezca de forma acelerada y se convierta en un sistema muy poderoso. Este proceso suele ocurrir sobre el océano cerca de las costas del noreste de Estados Unidos y puede producir condiciones de clima severo.

Cuando una tormenta pasa por bombogénesis, a menudo se le llama “ciclón bomba” o “explosión ciclónica”. A diferencia de una tormenta común, un ciclón bomba puede generar vientos muy fuertes, nevadas intensas, oleaje brusco y lluvia intensa en un corto período de tiempo.

La rapidez con la que la presión cae hace que el sistema gane energía rápidamente, afectando de manera directa el clima en áreas costeras y del interior.

Este fenómeno puede generar nevadas intensas, vientos muy fuertes y condiciones de ventisca en el noreste de Estados Unidos. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

El noreste de Estados Unidos es una zona especialmente propensa a este tipo de fenómenos, especialmente durante el invierno, cuando la corriente en chorro y las diferencias de temperatura entre tierra y océano son mayores.

Cuando una baja presión débil se forma sobre el Atlántico y encuentra aire frío, puede intensificarse rápidamente y arrastrar humedad desde el océano, provocando nevada pesada, ventiscas y vientos con fuerza de tormenta o huracán.

Durante un evento de bombogénesis, el impacto en la vida diaria puede ser importante. Los fuertes vientos combinados con nieve pueden reducir la visibilidad a casi cero, dificultar la circulación en carreteras, provocar cortes de electricidad y cerrar servicios como escuelas y transporte público.

La bombogénesis es más frecuente en invierno, cuando el aire frío choca con la humedad del océano Atlántico. (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Las autoridades suelen emitir advertencias de tormenta invernal o ventiscas cuando se espera que un ciclón bomba toque tierra o pase muy cerca de la costa.

Además, estos ciclones pueden generar marejadas ciclónicas y aumento del nivel del mar en las zonas costeras, elevando el riesgo de inundaciones en ciudades como Boston, Nueva York o Providence.

La combinación de presión baja, viento y marea alta puede empujar grandes volúmenes de agua hacia la costa, lo que representa un riesgo adicional de daño a infraestructura y viviendas costeras.

Su rápida evolución obliga a emitir alertas y a tomar precauciones en poco tiempo. (Foto: EFE / EPA / OLGA FEDOROVA)

Entender la bombogénesis ayuda a prepararse mejor ante tormentas severas, ya que estas pueden evolucionar muy rápido y transformar un sistema aparentemente normal en uno peligroso en pocas horas.

Seguir las actualizaciones de organismos oficiales como el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) o NOAA permite anticiparse a las condiciones del clima y tomar decisiones seguras durante estos eventos extremos.

Lo último que se sabe sobre la tormenta invernal de EE. UU.

El noreste de EE. UU. enfrenta una situación crítica tras el paso de la tormenta invernal Hernandl, provocando la declaración de estado de emergencia en ocho estados. Las acumulaciones de nieve alcanzaron niveles históricos, superando las 20 pulgadas en Central Park y las 30 pulgadas en zonas de Long Island y Nueva Jersey, acompañadas de vientos con fuerza de huracán que han paralizado el transporte con miles de vuelos cancelados.

Pese a estas condiciones, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, confirmó que las escuelas públicas abrirán este martes 24 de febrero, aunque se mantiene un monitoreo constante. Esta medida contrasta con la situación en distritos de Nueva Jersey, Connecticut y otras zonas de Nueva York, donde se reportan cierres totales y retrasos debido a la peligrosidad de las carreteras y la falta de suministro eléctrico en varios planteles.

Para las próximas horas, se espera que la caída de nieve disminuya, pero la llegada de una masa de aire ártico provocará temperaturas extremas por debajo de los congelación, lo que podría congelar la nieve acumulada manteniendo condiciones peligrosas para el tránsito.

Las autoridades instan a la población a seguir los avisos oficiales y verificar directamente el estado de sus distritos escolares antes de salir de casa.

