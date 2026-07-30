Cada año, miles de policías, bomberos, paramédicos, operadores de grúas y trabajadores de carreteras realizan sus labores a pocos metros del tráfico. Para protegerlos, todos los estados de Estados Unidos cuentan con una norma conocida como Move Over Law (“Hazte a un lado”), una regla de tránsito que obliga a los conductores a cambiar de carril o reducir la velocidad cuando pasan junto a un vehículo detenido con luces intermitentes. Pero, ¿de qué se trata esta normativa, cuándo se aplica y qué sanciones pueden recibir quienes no la respetan? A continuación, te explico todo lo que debes saber.

Aunque la legislación puede variar ligeramente entre un estado y otro, el principio es el mismo: dar espacio y reducir el riesgo de accidentes. No cumplir con esta obligación puede derivar en multas elevadas e incluso otras sanciones, dependiendo de la gravedad del caso.

¿Qué es la ley Move Over?

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) explica que la ley Move Over busca proteger a quienes trabajan o atienden emergencias al borde de las carreteras.

La norma establece que, cuando un conductor se aproxima a un vehículo detenido con luces de emergencia o intermitentes, debe:

Cambiar al carril más alejado del vehículo, siempre que pueda hacerlo de forma segura.

más alejado del vehículo, siempre que pueda hacerlo de forma segura. Si no es posible cambiar de carril, disminuir la velocidad a un ritmo prudente y continuar con extrema precaución.

¿A qué vehículos protege esta ley?

Inicialmente, la norma estaba enfocada en los vehículos de emergencia, pero con el paso de los años muchos estados ampliaron su alcance.

Actualmente, la ley suele aplicarse a:

Patrullas policiales.

Ambulancias.

Camiones de bomberos.

Grúas.

Vehículos de mantenimiento de carreteras.

Equipos de construcción.

Vehículos de servicios públicos.

En algunos estados, incluso vehículos averiados con luces de emergencia encendidas.

¿Qué debes hacer?

Situación Lo que exige la ley Hay espacio para cambiar de carril Cambia al carril más alejado del vehículo detenido. No puedes cambiar de carril con seguridad Reduce considerablemente la velocidad y continúa con precaución. Hay trabajadores o personal de emergencia en la vía Mantente atento, evita maniobras bruscas y sigue las indicaciones de las autoridades. Ignoras la norma Puedes enfrentar multas y, en algunos estados, penas más severas si causas lesiones o una muerte.

¿En todos los estados existe la ley Move Over?

Sí. Según la NHTSA, los 50 estados de Estados Unidos cuentan con leyes Move Over para proteger a los trabajadores y equipos de emergencia que se encuentran detenidos junto a las carreteras.

Sin embargo, las reglas específicas pueden variar. En algunos estados la obligación se limita a los vehículos de emergencia, mientras que otros también incluyen grúas, camiones de basura, vehículos de construcción, mantenimiento vial, compañías eléctricas y automóviles averiados con luces intermitentes.

Si ves un vehículo de emergencia con luces intermitentes, hazte a un lado. | Crédito: nhtsa.gov

¿Cuáles son las sanciones?

Las multas dependen de cada estado, pero ignorar la ley puede resultar costoso.

La NHTSA señala que las infracciones pueden traducirse en multas económicas y, en determinadas jurisdicciones o cuando la conducta provoca lesiones graves o fallecimientos, incluso penas de cárcel. Algunos estados también contemplan la suspensión de la licencia o sanciones adicionales para los reincidentes.

Si ves cualquier vehículo con las luces intermitentes encendidas, hazte a un lado. | Crédito: nhtsa.gov

Una norma que busca salvar vidas

La campaña nacional “Move Over. It’s the Law” recuerda que detenerse en el arcén de una carretera es una de las situaciones más peligrosas para policías, bomberos, paramédicos y trabajadores viales.

Por ello, la recomendación es sencilla: si ves luces intermitentes al costado del camino, cambia de carril cuando sea seguro hacerlo o reduce la velocidad. Unos segundos de precaución pueden marcar la diferencia entre un viaje seguro y un accidente. ¿

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