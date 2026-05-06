La ley SB4 en Texas vuelve al centro del debate migratorio en Estados Unidos. A pocos días de su posible entrada en vigor, organizaciones de derechos civiles ya han presentado nuevas demandas para intentar frenarla. ¿La razón? Consideran que esta medida podría cambiar drásticamente la forma en que se trata a los inmigrantes en el estado.

¿Qué es exactamente la ley SB4 de Texas?

La SB4, impulsada por el senador republicano Charles Perry y respaldada por el representante David Spiller, crea un nuevo delito estatal: ingresar o permanecer en Texas sin autorización migratoria.

En términos simples, la ley permitiría que policías estatales, locales y de condados arresten a personas sospechosas de haber cruzado la frontera de forma irregular. Además, da poder a jueces estatales para ordenar que esas personas sean expulsadas del país.

La propuesta fue impulsada por el gobernador Greg Abbott, quien ha mostrado abiertamente su apoyo a este tipo de medidas.

La ley SB4 en Texas genera preocupación por posibles casos de discriminación y perfilamiento racial. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Qué cambia con la ley SB4 en Texas?

Uno de los puntos más polémicos es que convierte la presencia irregular en Texas en un delito menor (clase B), castigado con hasta un año de cárcel.

Pero eso no es todo. Si una persona se niega a cumplir una orden de expulsión dictada por un juez estatal, podría enfrentar un delito grave, con penas que llegan hasta los 20 años de prisión.

Además, la ley establece que los inmigrantes detenidos serían enviados a México, sin importar si ese es o no su país de origen.

¿Cuándo y cómo podrían detenerte con la ley SB4 en Texas?

Según lo planteado por sus autores, la “causa probable” para un arresto se basaría en que un oficial haya visto a una persona cruzar la frontera fuera de un puerto de entrada autorizado.

Sin embargo, esto ha generado dudas y preocupación. Aunque se ha aclarado que no se trata de una ley tipo “muéstreme sus papeles”, críticos advierten que podría abrir la puerta a detenciones arbitrarias.

Eso sí, hay ciertas excepciones: no se permitirían arrestos en templos religiosos, escuelas, ni centros de salud mientras una persona recibe atención médica.

La ley SB4 en Texas enfrenta demandas legales antes de su entrada en vigor este 15 de mayo. | Crédito: AFP

¿Qué pasa si te detienen con la ley SB4 en Texas?

Si una persona es arrestada bajo la SB4, deberá comparecer ante un juez. En esa audiencia, el magistrado puede decidir entre imponer una sanción o emitir una orden de expulsión.

En caso de deportación, la persona tendría que regresar al país por el que ingresó, lo que en la práctica significa México.

Si se niega a cumplir esa orden, enfrentaría cargos más graves y podría permanecer en prisión por un largo periodo.

¿Por qué genera tanta preocupación la ley SB4 en Texas?

El principal temor gira en torno a la posibilidad de perfilamiento racial. Organizaciones como la American Civil Liberties Union (ACLU) han advertido que esta ley podría derivar en discriminación contra comunidades latinas.

También preocupa el impacto en la confianza entre inmigrantes y autoridades. Según grupos como el National Immigration Forum, este tipo de medidas podría hacer que muchas personas eviten denunciar delitos por miedo a ser detenidas.

Desde México, la canciller Alicia Bárcena rechazó la iniciativa, señalando que criminaliza la migración y podría provocar separación de familias.

¿Quiénes están a favor y quiénes en contra de la ley SB4 en Texas?

Entre quienes apoyan la ley está el propio gobernador Abbott, junto con líderes republicanos como Dan Patrick, quien la calificó como una de las propuestas más fuertes en materia de seguridad fronteriza.

Del otro lado, organizaciones como United We Dream y Somos Tejas han expresado su rechazo, advirtiendo que la SB4 podría fomentar la discriminación y afectar gravemente a las comunidades migrantes.

Incluso autoridades locales, como el juez del condado de Dallas, han alertado sobre el impacto económico, señalando que podría saturar cárceles y obligar a subir impuestos.

¿Puede frenarse la ley SB4 en Texas antes de entrar en vigor?

Sí, y eso es justamente lo que buscan varias organizaciones. Una nueva demanda intenta bloquear partes clave de la ley, argumentando que invade funciones que corresponden al gobierno federal.

El tema central es legal: en Estados Unidos, la aplicación de leyes migratorias es responsabilidad federal, no estatal. Por eso, se espera que la batalla continúe en tribunales.

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